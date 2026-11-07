Jemen: Damaskus verweigert Truppenentsendung

Eine syrische diplomatische Quelle bestritt derzeit, Truppen in den Jemen zu schicken. Sie wies darauf hin, dass die Zusammenarbeit mit Riad Ausbildung und Beratung betreffe. Saudische Besuche in Syrien sind für Dezember angekündigt. Gegenseitige Verteidigung oder die Einhaltung des Mekka-Pakts bleiben Möglichkeiten, nicht bereits getroffene Entscheidungen.

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Eine syrische diplomatische Quelle bestritt am Samstag, den 7. November, eine Lieferung von Truppen nach Jemen « sofort ». Die militärische Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien umfasst Ausbildung, Beratung und den Austausch von Fachwissen. Saudische Koordinationsbesuche in Syrien sollen im Dezember beginnen.

Begrenzte Verweigerung des Einsatzes im Jemen

Die Quelle, die mit der offiziellen syrischen Agentur spricht, ohne namentlich genannt zu werden, stellt drei Prioritäten für Damaskus vor: innere Sicherheit, Wiederaufbau und wirtschaftliche Erholung. Sie lehnt Informationen über einen syrischen Einsatz im Jemen in diesem Stadium ab.

Diese Erklärung leugnet nicht die militärische Zusammenarbeit mit Riad. Im Gegenteil, es beschreibt den Inhalt: Ausbildung der Kräfte und Aufbau ihrer Kapazitäten. Die für nächsten Monat angekündigten Besuche sind der nächste konkrete Schritt. Es wird kein konkreter Tag oder eine Zusammensetzung der Delegationen angekündigt.

Training in Saudi-Arabien und Kämpfe im Jemen

Am Freitag berichtete eine internationale Nachrichtenagentur über die kürzliche Entsendung einer begrenzten Anzahl syrischer Militärangehöriger nach Saudi-Arabien. Zwei syrische Militärquellen und ein hochrangiger amerikanischer Beamter bezogen sich auf Beratungs- und Ausbildungsmissionen.

Die beiden Berichte betreffen getrennte Standorte und Missionen. Die Anwesenheit von Beratern auf saudischem Territorium bedeutet nicht, dass syrische Einheiten im Jemen kämpfen. Die Leugnung vom Samstag erlaubt auch keine unabhängige Überprüfung der in Saudi-Arabien vorhandenen Zahlen.

Riad sucht Unterstützung angesichts der Angriffe der Huthis, Irans Verbündete. Die Feindseligkeiten haben sich seit Juli im Rahmen des regionalen Konflikts verschärft. Die syrische Erklärung enthält keine operativen Details über die mögliche Teilnahme von Beratern an der saudischen Antwort.

Abkommen am 4. November unterzeichnet

Ahmad al-Chareh und Mohammed bin Salmane nahmen am Mittwoch in Riad an der Unterzeichnung eines Abkommens zwischen den Verteidigungsministerien teil. Dieses Treffen war ihr zweites in weniger als einem Monat. Der unterzeichnete Rahmen wurde nicht von einer detaillierten Veröffentlichung seiner Militärklauseln begleitet.

Der Besuch umfasste auch sechs Konzessionsdarlehensvereinbarungen über 403 Millionen US-Dollar. Sie richten sich an zivile Projekte, darunter Elektrizität, Wasser, Hilfsgüter, Wohnraum und Gesundheit. Diese Mittel sind kein angekündigter Betrag für eine Intervention im Jemen.

Die diplomatische Quelle sieht eine zukünftige Entwicklung hin zu einem gegenseitigen Verteidigungsabkommen oder einem syrischen Beitritt zum Mekka-Pakt vor. Sie stellt diese Möglichkeiten als von gemeinsamen Interessen abhängig dar und nicht als Beschlüsse. Bereits am 31. Oktober hatte Außenminister Assad al-Shaibani Gespräche über eine regionale Sicherheitsarchitektur erwähnt.

Vorerst bleibt die angekündigte Phase der Beginn der Koordinierungsbesuche im Dezember.

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