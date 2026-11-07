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Die Zeitung vom 7. November: Libanon, Katar, Gaza und Ukraine

Die Zeitung Libnanews vom 7. November 2026.

Schießereien im Südlibanon, Vermittlung von Katar zwischen Washington und Teheran, iranische Ankündigung von Raketen, vertriebene Familien im Regen in Gaza und neue Angriffe auf die Ukraine.

Auch in dieser Ausgabe: die neuesten Zahlen der amerikanischen Beschäftigung und das Projekt eines ersten pakistanischen Astronauten an Bord der chinesischen Station Tiangong.

Unsere Artikel und neuesten Informationen finden Sie unter https://libnanews.com/

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