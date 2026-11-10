Das am 10. November veröffentlichte Global Carbon Budget prognostiziert einen Rückgang der fossilen CO2-Emissionen um 0,4% im Jahr 2026. Diese Schätzung bleibt ungewiss und spiegelt insbesondere den Ölschock durch den Iran-Konflikt sowie die Entwicklung von Solar-, Wind- und Elektrofahrzeugen wider. Die Gesamtbilanz, die Veränderungen der Landnutzung beinhaltet, würde jedoch 43,3 Milliarden Tonnen erreichen. Die Forscher weisen darauf hin, dass Fortschritte in der Energiewende noch keine nachhaltige Reduzierung der globalen Emissionen garantieren.

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Die globalen CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen könnten 2026 um 0,4 Prozent sinken, so das Global Carbon Budget, das am Dienstag, dem 10. November, veröffentlicht wurde. Die Entwicklung der erneuerbaren Energien und der Ölschock durch den Krieg im Iran erklären diese Projektion. Aber die gesamten menschlichen Emissionen, einschließlich Landnutzungsänderungen, würden weiter zunehmen.

Die Jahresbilanz des Global Carbon Project schätzt die fossilen Emissionen in diesem Jahr auf 38,2 Milliarden Tonnen CO2. Diese Kategorie umfasst auch industrielle Prozesse wie die Zementherstellung. Sie erreichten im Jahr 2025 38,4 Milliarden Tonnen. Diese letztgenannte Schätzung beinhaltet Revisionen der verfügbaren Daten. Wissenschaftler bestätigen damit einen Anstieg von 1,2 % im vergangenen Jahr.

Der geplante Rückgang für 2026 bleibt bescheiden und unsicher. Der veröffentlichte Bereich reicht von einem Rückgang von 1,5% bis zu einem Anstieg von 0,6%. Sie beinhaltet also eine Quasi-Stabilität oder sogar eine leichte Progression. Die zentrale Zahl ist weder ein definitives Jahresergebnis noch ein Beleg für eine nachhaltige Kursänderung.

Globale CO2-Emissionen: das Gewicht von Öl

Öl erklärt den größten Teil des erwarteten Rückgangs. Die Emissionen aus seiner Verwendung würden im Jahr 2026 um 1,9% sinken. Die Erdgaspreise würden um 0,3 % sinken. Umgekehrt würden die Kohleemissionen um 0,6% steigen und einige dieser Reduktionen absorbieren.

Die Forscher verbinden einen großen Teil der Ölbewegung mit den Unruhen, die durch den iranischen Konflikt verursacht wurden. Angebotsbeschränkungen und höhere Preise haben bestimmte Verwendungen eingeschränkt. Schwierigkeiten bei der Passage durch die Straße von Ormuz gehören zu den untersuchten Faktoren.

Diese Erklärung deckt das ganze Jahr und den Energieverbrauch ab. Sie beschreibt nicht die täglichen Veränderungen der Rohölpreise. Es erlaubt auch nicht, dass jeder nationale Niedergang allein dem Konflikt zugeschrieben wird.

Eine ergänzende Studie von Corinne Le Quéré, University of East Anglia, unterscheidet die nachhaltigen Auswirkungen der Energiewende von temporären Schocks. Die Autoren schätzen, dass der Anstieg der durch Elektrofahrzeuge vermiedenen Emissionen etwa ein Fünftel des in diesem Jahr erwarteten Ölrückgangs ausmacht. Preise und Angebotsbeschränkungen sind in dieser unmittelbaren Entwicklung wichtiger.

Die Emissionen des internationalen Luftverkehrs und der internationalen Schifffahrt würden jeweils um 1 % sinken. Für die Luftfahrt spielt die Verlangsamung der Aktivität im Nahen Osten eine Rolle. Dies sind immer noch Projektionen, keine Bilanzen.

Solar- und Windkraft bremsen Nachfrage

Die Energiewende hat jedoch einen messbaren Effekt. Solar-, Wind- und Elektrofahrzeuge würden 2026 rund zwei Drittel der zusätzlichen Emissionen aus dem Nachfragewachstum ausgleichen.

Forscher berechnen « vermeidte » Emissionen, indem sie die beobachtete Situation mit einem Szenario ohne diese Technologien vergleichen. In diesem Szenario würden fossile Anlagen die gleichen Dienstleistungen erbringen. Diese Berechnung entspricht daher nicht dem aus der Atmosphäre entfernten CO2.

Solar- und Windenergie würden im Jahr 2026 4,6 Milliarden Tonnen CO2 vermeiden, verglichen mit 4,1 Milliarden im Jahr 2025. China entfiel etwa die Hälfte der weltweiten Gesamt vermieden durch diese beiden Stromquellen im vergangenen Jahr.

Die Erneuerung der Flotte begrenzt immer noch die Wirkung von Elektrofahrzeugen. Forscher schätzen ihren Beitrag auf 0,24 Milliarden Tonnen CO2, die im Jahr 2026 vermieden wurden. Erneuerbare Elektrizität bleibt bei weitem der Haupthebel unter den untersuchten Technologien.

Ihr derzeitiges Wachstum reicht jedoch nicht aus, um einen kontinuierlichen Rückgang der globalen Emissionen zu gewährleisten. In den untersuchten Szenarien bis 2028 würden diese Technologien etwa 64% bis 79% des Wachstums der Emissionen aus anderen Faktoren kompensieren. Weitere Beschleunigung ist nach Ansicht der Autoren noch erforderlich.

Ein prognostizierter Rückgang in China, ein Anstieg in Indien

Nationale Trajektorien bleiben gemischt. Die Bilanz prognostiziert einen Rückgang der fossilen Emissionen in China um 0,9 %. Auf dieses Land entfielen 2025 32 Prozent der weltweiten Gesamtmenge. Die chinesische Projektion bleibt von erheblicher Unsicherheit umgeben, die von -2,6 bis +0,8% reicht.

Die USA werden voraussichtlich um 1,3 %, die Europäische Union um 1,5 % und Japan um 1 % zurückgehen. In Indien würden die Emissionen um 4,4 Prozent steigen, insbesondere durch Kohle. Diese zentralen Zahlen sollten nicht als Endergebnisse gelesen werden.

Der Bericht stellt auch eine längerfristige Entwicklung fest. Vierzig Länder haben ihre fossilen Emissionen signifikant reduziert und gleichzeitig ihr Bruttoinlandsprodukt zwischen 2016 und 2025 erhöht. Sie waren zweiundzwanzig im letzten Jahrzehnt. Dieser nationale Fortschritt hat noch nicht zu einem nachhaltigen globalen Niedergang geführt.

Mit dem Land würde die Gesamtmenge steigen

Der prognostizierte fossile Rückgang fasst nicht die globale Kohlenstoffbilanz zusammen. Veränderungen in der Landnutzung würden bis 2026 zusätzliche 5,1 Milliarden Tonnen CO2 bringen. Diese Kategorie umfasst Emissionen aus der Entwaldung und einige Auswirkungen der Landbewirtschaftung, abzüglich der entsprechenden Entfernungen.

Forscher berichten von einem Anstieg der Emissionen durch Torfbrände und Walddegradation in Südostasien. Die mit der Entwicklung von El Niño verbundenen trockeneren Bedingungen tragen zu dieser Entwicklung bei.

Durch Hinzufügen von fossilen und terrestrischen Komponenten würden die menschlichen Emissionen in diesem Jahr 43,3 Milliarden Tonnen CO2 erreichen. Sie wurden 2025 auf 42,8 Milliarden Dollar geschätzt. Die hohe Unsicherheit über die terrestrische Komponente erfordert jedoch Vorsicht bei der Interpretation dieses Unterschieds.

Der Bericht befasst sich mit CO2, nicht mit allen Treibhausgasen, die in CO2-Äquivalenten zugesetzt werden. Es unterscheidet auch die jährlichen Emissionen von der atmosphärischen Konzentration. Letzteres würde 2026 weiter auf 427,7 Teile pro Million steigen, etwa 54% mehr als auf vorindustriellem Niveau.

Eine noch vorläufige Bilanz

Koordiniert von Pierre Friedlingstein von der Exeter University wird das Global Carbon Budget 2026 als wissenschaftliche Vorveröffentlichung veröffentlicht. Sein Peer Review läuft noch. Die Prognosen verwenden verfügbare monatliche Energiedaten und Schätzungen für das Ende des Jahres.

Die Autoren schätzen das verbleibende Budget ab Januar 2027 auf 150 Milliarden Tonnen CO2, um eine von zwei Chancen zu erhalten, die Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen. Dies entspricht weniger als vier Jahren Emissionen bei der für 2026 geschätzten Rate. Diese Äquivalenz, die mit hoher Unsicherheit verbunden ist, stellt kein genaues Datum für das Überschreiten der Schwelle dar. Die Jahresenddaten und die nachfolgenden Revisionen werden die Bilanz weiter verfeinern.

Titelbild: Zuk Central, Libanon, 30. Mai 2009. Illustration Archivbild, ohne Angabe seiner aktuellen Programme. © Evilscaught,CC BY 3.0Ganzes Foto erhalten, redaktionelles Kleid Libnanews.

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