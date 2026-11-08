Route du Rhum: Laperche gewinnt und schlägt den Rekord

Tom Laperche gewann die Route du Rhum 2026 in Ultim an Bord der SVR-Lazartigue von seiner ersten Teilnahme an. Die Organisation kündigt eine Zeit von 6 Tagen, 13 Stunden, 27 Minuten und 40 Sekunden an, besser als Charles Caudreliers Referenz im Jahr 2022. Eine tropische Depression und eine Ablenkung, um Armel Le Cléac zu unterstützen Am Sonntagmorgen setzten Thomas Coville und Louis Burton ihre Annäherung an Pointe-à-Pitre fort, während die endgültige Rangliste von Juryentscheidungen abhängig blieb.

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Tom Laperche gewann die Route du Rhum 2026 in der Ultim-Klasse, von seiner ersten Teilnahme. Der 29-jährige französische Navigator überquerte die Linie in Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, an Bord von SVR-Lazartigue. Die Organisation kündigt eine Zeit von 6 Tagen, 13 Stunden, 27 Minuten und 40 Sekunden an, niedriger als der Rekord von Charles Caudrelier im Jahr 2022.

Die Ankunft fand am Samstag, den 7. November um 22:31:40 Uhr in Guadeloupe statt. Es war Sonntag, 8. November, um 0231:40 UTC, d.h. 0331 in Paris und 0431 in Beirut. Diese Diskrepanz erklärt, dass der gleiche Sieg auf Samstag in Westindien und Sonntag in Europa datiert ist.

Laperche folgte dem Sieger von 2022 in einem transatlantischen Streit zwischen Saint-Malo und Pointe-à-Pitre. Diese dreizehnte Ausgabe kam am 1. November aus der Bretagne. Seine Ankunft beendete das Rennen für die gesamte Flotte nicht: Die anderen Ultims setzten ihr Rennen fort, ebenso wie die Konkurrenten aus den anderen Kategorien.

Route du Rhum: eine Referenz um mehr als sechs Stunden gesenkt

Die vom Veranstalter angekündigte Zeit verbessert die Marke von Charles Caudrelier um 6 Stunden, 19 Minuten und 45 Sekunden. Bis 2022 war der Skipper von Maxi Edmond de Rothschild in 6 Tagen, 19 Stunden, 47 Minuten und 25 Sekunden fertig. Diese Leistung hatte eine Referenz unter der Woche auf der Strecke zwischen der Bretagne und Guadeloupe installiert.

Es sollte jedoch zwischen dem Zeitpunkt des Grenzübertritts, dem Zeitpunkt des mitgeteilten Rennens und der Einstufung nach Entscheidungen der Jury unterschieden werden. Laperches Ankunftsbulletin behält eine Juryreserve. Ein Bonus betrifft auch die Umleitung, um Armel Le Cléac zu unterstützen. Das Timing hier ist das von der Organisation veröffentlichte; Es wird keine zusätzliche Berichtigung vorgenommen.

Die Route du Rhum stellt ungefähr 3.543 nautische Meilen über seine theoretische Entfernung dar. Die tatsächlich verfolgten Trajektorien sind länger. Sie hängen insbesondere von Wind, Wettersystemen und Straßenwahl ab. Der Rekord vergleicht somit die Zeiten derselben Veranstaltung, ohne dass die Gewinner die gleichen Bedingungen erfüllten.

Tropische Depression auf dem letzten Teil der Route

Das Ende des Rennens bestand nicht aus einem ruhigen Finish im Passatwind. In einem von der Organisation am 6. November veröffentlichten Urlaub beschrieb Laperche eine tropische Depression, die vor den Westindischen Inseln ausgehandelt werden sollte. Große Wolken und windige Passagen erschwerten seinen Verlauf.

Der Skipper berichtete von der ungewöhnlichen Abwesenheit von Passatwinden in diesem Bereich. Er plante natürlich ein Ende mit Wind aus dem Südwesten, in der Nähe und an Bord Transfers. In dieser Konfiguration muss das Schiff zum Wind aufsteigen, anstatt einen regelmäßigen Fluss von hinten zu genießen.

Dieser Übergang erforderte auch ein sorgfältiges Ruhemanagement. Laperche erklärte, dass er trotz häufiger Veränderungen der Bedingungen nach Schlafmöglichkeiten suchte. Sein Vormarsch erlaubte es ihm, die Risiken zu reduzieren, aber die Manöver oder die Überwachung nicht zu entfernen. Die Erhaltung des Bootes und die Klarheit blieben bis Pointe-à-Pitre notwendig.

Eine Ablenkung, um Armel Le Cléac zu helfen

Die Überfahrt wurde auch durch das Kentern von Armel Le Cléac markiert Der Skipper der Banque Populaire XI, der unter den Gegnern von Laperche war, löste sein Leuchtfeuer der Not aus. Ein Frachtschiff erholte sich dann bei guter Gesundheit, laut den Informationen über die Rettungsaktion.

Laperche lenkte vorübergehend zu ihm um. Für diese Hilfe wurde eine Erhöhung um eine Stunde und zwei Minuten angekündigt. Diese Episode muss sich vom Leistungsvergleich unterscheiden: Die Zeit für die Rettung ist keine taktische Entscheidung, um das Rennen zu gewinnen.

Die am Sonntagmorgen konsultierten Ultim-Rankings erwähnten drei Verlassenheiten: Charles Caudrelier über Maxi Edmond de Rothschild, Anthony Marchand über Actual Ultim 4 und Armel Le Cléacuoush über Maxi Banque Populaire XI. Diese Rückzüge haben den Wettbewerb während der Überfahrt grundlegend verändert.

Vom Figaro zum Trimaran SVR-Lazartigue

Dieser Sieg verlängert einen bereits dokumentierten Fortschritt in mehreren Medien. Laperche gewann 2022 den Solitaire du Figaro. Er kam 2021 zu MerConcept als Coskipper von François Gabart auf SVR-Lazartigue.

Seine Ingenieurausbildung begleitet diese technische Ausbildung. Der im Jahr 2021 gestartete Trimaran ist eine Maschine, die er seit seinen frühen Jahren kennt. Seine Reise beschränkt sich nicht darauf, die Kontrolle über ein Boot für diesen Transatlantik zu übernehmen. Es wurde mit dem team gebaut, das es bediente, neben gabart und dann franck cammas.

Die Ergebnisse von 2025 hatten diesen Anstieg der Leistung bereits bestätigt, mit Siegen über das Rolex Fastnet Race und das Transat Café LuousOr. Solo-Erfolg in Pointe-à-Pitre fügt jetzt die Route du Rhum zu dieser Liste hinzu.

Coville und Burton setzen ihren Ansatz fort

Am 8. November um 11 Uhr französischer Zeit wurde Thomas Coville Zweiter auf Sodebo Ultim 3. Seine letzte Position, bei 1045, legte ihn bei 87,2 Meilen vom Ziel. Louis Burton, auf Armand Thiery, folgte in der dritten Position, 146,9 Meilen vom Ziel entfernt.

Guirec Soldée auf LIAMM und Alexia Barrier auf IDEC Sport – CIC wurden dann aufgeführt. Diese Positionen beschreiben eine Punktzahl auf See, kein erworbenes Podium. Die Orte hinter Laperche mussten noch durch die Überfahrten der Fluggesellschaft in Pointe-à-Pitre bestätigt werden.

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