Mehr als 600.000 Einwohner der Region Dnipropetrowsk wurden nach einem russischen Angriff in der Nacht vom 7. auf den 8. November nach Angaben der DTEK des Stroms beraubt. In Dnipro wurden Metro, Straßenbahnen und Trolleybusse ausgesetzt. Krankenhäuser laufen mit Generatoren, während technische Teams versuchen, kritische Infrastruktur wiederherzustellen. Wiederholte Angriffe erschweren Reparaturen. Notfallkürzungen bleiben in Kraft und es wurde kein vollständiger Wiederherstellungsplan für die betroffenen Gebiete angekündigt.

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Mehr als 600.000 Einwohner der ukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden nach einem russischen Angriff in der Nacht vom 7. auf den 8. November 2026 nach Energyian DTEK der Elektrizität beraubt. Sonntagmorgen wurde der elektrische Transport von Dnipro gestoppt und Krankenhäuser neigten sich auf Generatoren. Die Reparaturen unterliegen weiteren Streiks.

Beschädigte Anlagen in der Ostukraine

DTEK zeigt an, dass bedeutende Energieanlagen während der Nacht betroffen waren. Das Unternehmen nennt die Bezirke Pavlohrad, Samara, Kamianske und Dnipro sowie die Stadt Dnipro selbst unter den privaten Stromsektoren. Seine Zahl von mehr als 600.000 Einwohnern betrifft daher einen Teil der Region, nicht die einzige regionale Hauptstadt.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleksandr Hanzha, nennt mehr als 600.000 Nutzer und schließt auch den Bezirk Synelnykove in den betroffenen Gebieten ein. Die beiden Anzeigen verwenden nicht genau die gleiche Einheit: Sie konvertieren diese Bilanz nicht in eine bestimmte Anzahl von Haushalten.

Technische Teams arbeiten daran, Lebensmittel wiederherzustellen. DTEK betont jedoch, dass wiederholte Angriffe ihre Interventionen erschweren. Das Unternehmen räumt der kritischen Infrastruktur Priorität ein, ohne eine Stunde Rückkehr zum Normalzustand für alle Einwohner anzukündigen.

Metro, Straßenbahnen und Oberleitungsbusse an der Haltestelle

In Dnipro störte der Zusammenbruch direkt die Bewegungen am Sonntagmorgen. Die städtische Verkehrsabteilung kündigte die Aussetzung aller Straßenbahn- und Oberleitungsbuslinien an: Die Umspannwerke, die ihr Traktionsnetz versorgen, waren ohne Strom.

Die U-Bahn-Züge auch gestoppt Betrieb nach einem Stromausfall. Die Stationen bleiben jedoch als Unterstände geöffnet, so die gleiche Verwaltung. Die Einstellung des Transportdienstes bedeutet daher nicht ihre Schließung für Personen, die während einer Ausschreibung Schutz suchen.

Oleksandr Hanzha kündigte die Passage von Krankenhäusern und anderen wichtigen Einrichtungen auf Generatoren an. Er forderte auch die Bewohner, die noch die Macht haben, ihren Verbrauch zu reduzieren, um den Druck auf das Netzwerk zu begrenzen.

Notfallschnitte ohne garantierte Stunden

Die DTEK bestätigte am Sonntagmorgen die Aufrechterhaltung der Notfallkürzungen in der Stadt Dnipro, aber auch in Kiew und seiner Region. Im Rahmen dieser Regelung gelten die üblichen Entlastungspläne nicht. Diese Beschränkungen sollten nicht mit den im Voraus angekündigten rotierenden Kürzungen verwechselt werden.

Der Zusammenbruch ereignete sich nach den Streiks am 7. November im Energienetz um Kiew. DTEK erklärte, dass Schäden an Umspannwerken die Strommenge reduzieren, die von Kernkraftwerken in Verbrauchsgebiete übertragen werden könnte. Ein produktionsfähiges Kraftwerk reicht daher nicht aus, um bei Beschädigungen der Transportstrukturen Strom zu liefern.

In Dnipropetrovsk bleibt die Anzahl der tatsächlich aufgeladenen Benutzer und die Dauer der Unterbrechungen noch zu bestimmen. Ankündigungen am Sonntagmorgen beschreiben eine vorläufige Einschätzung, die sich wahrscheinlich mit Reparaturen und der Sicherheitslage entwickeln wird.

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