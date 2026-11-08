Japan: Erdbeben der Stärke 5,7 Verletzt

Ein Erdbeben der Stärke 5,7 traf Zentraljapan am Sonntag, den 8. November, mit einem starken Zittern in Chita, Präfektur Aichi. Verletzungen, zerbrochene Fenster und Bahnstörungen wurden gemeldet. Die japanische Meteorologische Agentur meldet kein Tsunami-Risiko für dieses Ereignis. Er fordert eine größere Wachsamkeit angesichts neuer Erschütterungen, Steinschlag und Regen auf empfindlichem Gelände. Die lokalen Behörden bewerten weiterhin die Schäden und die menschlichen Auswirkungen.

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Ein Erdbeben der Stärke 5,7 traf westlich der Präfektur Shizuoka in Zentraljapan, Sonntag, 8. November 2026 um 0104 Ortszeit. Der Schock verursachte Verletzungen und Sachschäden in mehreren Städten. Die japanische Wetterbehörde ruft die Menschen in den am stärksten betroffenen Sektoren auf, eine Woche lang wachsam zu bleiben.

Erdbeben in Japan: ein starkes Schütteln in Chita

Die JMA platziert den Kamin 41 Kilometer tief, nach einer ersten Schätzung von etwa 40 Kilometern. Es behält eine vorläufige Größenordnung von 5,7 bei. In Chita, in der Nähe von Aichi, erreichte die Intensität das « obere 5 » Niveau der japanischen Skala. Diese Zahl beschreibt das lokale Schütteln, nicht das Ausmaß des Erdbebens.

Die Agentur hat kein Tsunami-Risiko im Zusammenhang mit diesem Ereignis festgestellt. Vibrationen beeinflussten einen großen Teil des Zentrums des Archipels. Die japanische Presse berichtet von zerbrochenen Schaufenstern und Waren, die aus den Regalen fallen. Bilder zeigen Bücher, die in einer Buchhandlung verstreut sind.

Menschliches Gleichgewicht noch vorläufig

Mindestens 22 Menschen wurden verletzt, laut Medienberichten vom Sonntag. Mehrere Verletzungen traten während der Stürze, einschließlich Evakuierungen. Diese Bilanz bleibt vorläufig und stellt keine endgültige nationale Entlastungserklärung dar.

Das Schütteln führte auch zu Vorsichtsmaßnahmen beim Transport. Laut einer Nachrichtenagentur verkehrten die Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszüge in den betroffenen Sektoren mit reduzierter Geschwindigkeit. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Risiken zu begrenzen, bevor der Gleiszustand sichergestellt wird.

In der Präfektur Aichi versammelten die Behörden am Sonntag um 10 Uhr ihre Katastrophenschutzeinheit. Auch Nachbargemeinden haben Themen veröffentlicht. Diese lokalen Bewertungen sollten das Ausmaß des Schadens klären, der über die ersten Bilder hinausgeht, die während der Nacht gesendet werden.

Verbesserte Wachsamkeit auf fragilen Pisten

Wetterbehörden berichten von einem erhöhten Risiko von Steinfällen und Hangeinbrüchen. Sie empfehlen besonderes Augenmerk auf neues Schütteln und Regen. Die ersten zwei bis drei Tage stellen eine Zeit erhöhter Wachsamkeit dar.

Die JMA kündigte auch eine vorübergehende Senkung der Schwellenwerte an, die bestimmte Warnungen im Zusammenhang mit Erdrutschen in den stark erschütterten Aichi-Kommunen auslöste. Fragiler Boden kann mit weniger Niederschlag als normal gefährlich werden.

Das Haus befindet sich in der Gegend, die für ein Erdbeben in der Nankai-Grube geplant ist. Die Agentur ist jedoch der Ansicht, dass dieses Ereignis keine besondere Änderung der Verriegelung zwischen den Platten anzeigt. Es überwacht weiterhin die seismische Aktivität und die Bodenverformung.

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