Libanon: Dokumentation von Umweltschäden

Libanon bereitet eine internationale Beschwerdeakte über die durch die israelischen Angriffe verursachten Umweltschäden vor. In einem am 6. November veröffentlichten Aufruf stellte Umweltministerin Tamara el-Zein die zwischen Oktober 2023 und September 2026 verzeichneten Zerstörungen vor und bat um Unterstützung für ihre Reparatur. Der Ansatz zielt darauf ab, die Dokumentation von Schäden in eine Forderung nach Verantwortung und Finanzierung umzuwandeln. Die Akte befindet sich noch in Vorbereitung. Die Ankündigung bedeutet nicht, dass ein Gericht bereits Verbindlichkeiten festgestellt hat oder dass eine Entschädigung gewährt wurde. Es gibt jedoch einen konkreten Umfang für ein Thema, das nicht mit dem Ende der Bombardierungen endet: der Zustand des Landes, des Wassers und der Ökosysteme, von denen die Bewohner abhängen.

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Libanon bereitet eine internationale Beschwerdeakte über die durch die israelischen Angriffe verursachten Umweltschäden vor. In einem am 6. November veröffentlichten Aufruf stellte Umweltministerin Tamara el-Zein die zwischen Oktober 2023 und September 2026 verzeichneten Zerstörungen vor und bat um Unterstützung für ihre Reparatur. Der Ansatz zielt darauf ab, die Dokumentation von Schäden in eine Forderung nach Verantwortung und Finanzierung umzuwandeln.

Die Akte befindet sich noch in Vorbereitung. Die Ankündigung bedeutet nicht, dass ein Gericht bereits Verbindlichkeiten festgestellt hat oder dass eine Entschädigung gewährt wurde. Es gibt jedoch einen konkreten Umfang für ein Thema, das nicht mit dem Ende der Bombardierungen endet: der Zustand des Landes, des Wassers und der Ökosysteme, von denen die Bewohner abhängen.

Umweltschäden: Abteilungszahlen

Tamara el-Zein meldete im Berichtszeitraum über 16.000 Hektar Land- und Forstflächen verbrannt. Sie schreibt diese Feuer israelischen Bombenanschlägen zu, darunter Phosphormunition und andere Projektile. Dies sind die Zahlen der in seinem Appell vorgestellten Überprüfung durch die Minister.

Der Minister nennt auch mehr als 550 Hektar im Umkreis des Biosphärenreservats Jabal Rihane. Sie nennt mehrere andere geschützte oder natürliche Gebiete, darunter Ramiyé, Beit Lif, Wadi Hujair, Debel, Abbassiyé, Tyre, Kafra und Nmeiriyé.

Die angegebenen Flächen dürfen nicht als notwendigerweise eigenständige Kategorien hinzugefügt werden. Die öffentliche Bilanz enthält keine detaillierte Abbildung ihrer möglichen Überschneidungen. Es beschreibt Schäden an landwirtschaftlichen Flächen, Waldgebieten und Schutzgebieten, ohne dass allein aus diesen Zahlen eine zusätzliche Gesamtfläche berechnet werden kann.

Bedarf an Glyphosat und Bodenanalysen

Das Ministerium behauptet, dass mehr als 2.000 Hektar durch das Sprühen von Glyphosat über südliche Dörfer beschädigt wurden. Diese Mittelzuweisung ist in der Ministererklärung enthalten. Die vollständigen Ergebnisse der Proben, ihre Lage und die Methode zur Bestimmung der Oberflächen sind nicht an den untersuchten Elementen angebracht.

Für die landwirtschaftliche Erholung zählen diese Angaben ebenso wie das angekündigte Ausmaß des Schadens. Ein betroffenes Gebiet allein liefert keine Informationen über die Konzentration eines Produkts im Boden, seine Entwicklung oder seine Folgen für eine bestimmte Kultur. Wir müssen vermeiden, dass ein räumliches Gleichgewicht zu einer einheitlichen Diagnose aller Produkte in der Region wird.

Der Minister fordert die Überwachung von Schadstoffen und Munitionsresten in Boden und Wasser. Es verbindet diese Überwachung mit der Sicherheit der Produktion und der Rückkehr auf die Felder. Die Notwendigkeit der Kontrolle bedeutet nicht, dass eine identische Gefahr auf jeder Parzelle festgestellt worden wäre.

Explosionen zu studieren, ohne Ankündigung eines Erdbebens

Ein vorläufiger Bericht des Ministeriums, der auf Daten des National Geophysical Centre basiert, wird auch bezüglich Explosionen im Süden angerufen. Tamara el-Zein zitiert Majdal Zoun, den Stadtrand von Beaufort Castle und den Hügel von Ali Taher. Es beschreibt ähnliche Signale, in den Messungen berichtet, zu Zittern unterschiedlicher Größe.

Die Ministerin selbst verlangt spezielle Studien, bevor sie eine Wirkung auf Störungen oder nachfolgende seismische Aktivitäten abschließt. Die Detektion von durch eine Explosion verursachten Vibrationen stellt daher nicht fest, dass ein tektonisches Erdbeben ausgelöst wurde. Dieser Punkt muss von der Bewertung von Schäden an Gebäuden, Gelände oder natürlichen Umgebungen getrennt bleiben.

Wissenschaftliche Schlussfolgerungen erfordern Messreihen, Unsicherheiten und entsprechendes Fachwissen. Die im Aufruf erwähnte geografische Nähe eines Fehlers ersetzt diese Demonstration nicht. Die Umweltverträglichkeitsprüfung muss diese Reserve beibehalten, anstatt vorläufige Daten in ein Katastrophenszenario zu verwandeln.

Ein Fall vor internationalen Gremien

Tamara el-Zein berichtete, dass der Schaden mit dem Nationalen Rat für wissenschaftliche Forschung dokumentiert worden sei. Die Berichte wurden dem Ministerrat vorgelegt und Daten wurden einer Mission des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte zur Verfügung gestellt. Sie erwähnte auch die Koordinierung mit der Nationalen Kommission für humanitäres Völkerrecht.

Die Vorbereitung einer Beschwerde ist die angekündigte Phase. In dem veröffentlichten Material sind das endgültige Verfahren, sein Zeitplan und alle zu hinterlegenden Unterlagen noch nicht ausreichend detailliert angegeben. Ein internationaler Reparationsanspruch wird nicht mit dem bestätigten Beginn eines Prozesses verwechselt.

Der Minister beabsichtigt auch, die Umwelt- und Klimakosten von Kriegen in den COP31-Diskussionen zu erhöhen. Lokale Dokumentation und internationale Verhandlungen sind hier komplementäre Funktionen: Schaden auf der einen Seite etablieren, Unterstützungsmechanismen auf der anderen Seite suchen.

Für die Bewohner übersteigt das erwartete Ergebnis die Anerkennung einer Figur. Es geht um die Möglichkeit, zum Anbau zurückzukehren, Wasser zu verwenden und eine sichere Umgebung wiederherzustellen. Die nächsten Schritte müssen die tatsächliche Expertise, den Rehabilitationsbedarf und die verfügbaren Finanzmittel spezifizieren, ohne bereits erworbene Entschädigungen anzunehmen.

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