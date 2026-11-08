Libanons Gold darf Banker nicht retten

Libanons Gold sollte die Bankverluste nicht kompensieren, indem es ihre Besitzer bewahrt. Diese Akte untersucht den Rechtsschutz, den Wert der Rücklagen, die Risiken von Verkäufen und Garantien, die Rechte der Einleger und die Pflichten der Aktionäre und Manager vor einer neuen Mobilisierung der gemeinsamen finanziellen Vermögenswerte.

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Fotoarchiv: Bank of Lebanon sign, 5. Juni 2011. Es zeigt keine Goldreserven. Foto: Karan Jain / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Typisierung und Größenanpassung; unter derselben Lizenz ausgestrahlt: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/.

Der Libanon darf sein Gold nicht verkaufen, um es den Bankbesitzern zu ermöglichen, der Krise zu entkommen, die sie mit aufgebaut haben. Diese Weigerung ist weder ein Kult des Barrens noch eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der Einleger. Sie basiert auf einer wirtschaftlichen Regel: Kollektiver Reichtum darf nicht die Absorption von Verlusten durch diejenigen ersetzen, deren Kapital gebunden wurde, deren Entscheidungen Einsparungen offenbart haben und deren Management überprüft werden muss. Bevor wir fragen, was das Gold zurückbringen kann, ist es notwendig zu bestimmen, was die Aktionäre verlieren müssen und was die Direktoren übernehmen müssen.

Das gegenteilige Argument ist attraktiv, weil es von echtem Leiden ausgeht. Die Sparer verfügen immer noch nicht frei über ihr Geld, während beträchtliche Vermögenswerte in der Bilanz der Bank of Lebanon erscheinen. Warum das Metall behalten, während Familien warten? Die Frage verdient eine konkrete Antwort. Weil eine Zahlung, die durch ein öffentliches Gut finanziert wird, einen Einleger schützen kann, während eine Bank, ihre Eigentümer oder andere Schuldner einen Verlust tragen. Es hängt alles von der Versammlung, dem Zeitpunkt, dem Partner und den Rechten ab, die den Verantwortlichen zustehen.

Es gibt keinen vereinbarten Verkauf von Gold in den für diese Datei verifizierten Artikeln, der als vollendete Tatsache dargestellt werden könnte. In der Debatte geht es um eine mögliche Mobilisierung. Es ist daher notwendig, die vorgesehenen Mechanismen zu beurteilen und nicht einer Person eine unbewiesene Operation zuzuschreiben. Die Herausforderung besteht darin, ein Versprechen zur Rückgabe von Einlagen als Rechtfertigung für eine neue Vergesellschaftung von Verlusten zu verhindern.

Ein Vermögen von 36,80 Milliarden, kein Scheck verfügbar

Die Goldbewertung der BDL erreichte Ende Oktober 2026 laut ihrer offiziellen Bilanz zum 31. Oktober 36,80 Milliarden US-Dollar, umgerechnet zum Buchkurs von 89.500 Pfund für einen Dollar. Fremdwährungsreserven wurden separat zu 11,47 Milliarden Dollar präsentiert. Die am 4. November von der Wirtschaftsforschungseinheit von Crédit Libanais veröffentlichte Lesung zeigt einen Rückgang des Goldwertes in der zweiten Oktoberhälfte um 1,56 Milliarden. Diese Beträge sind datiert: Sie sind weder ein garantierter Preis für einen zukünftigen Verkauf noch eine Schätzung in Echtzeit.

Hinzufügen dieser Elemente gibt etwa $ 48,27 Milliarden von Vermögenswerten in den beiden genannten Kategorien. Aber diese Summe stellt nicht freies Bargeld dar, das vollständig verfügbar ist, um Einzahlungen zurückzuzahlen. Sie ignoriert die Verpflichtungen, die Mindestreserveanforderungen, die rechtlichen Zwänge und den Naturunterschied zwischen einer mobilisierbaren Währung und einem Metall, das möglicherweise verkauft oder engagiert werden muss.

Die gleiche Vorsichtsmaßnahme gilt für Bewertungsrückgänge. Wenn die Menge gleich bleibt und der Preis sinkt, sinkt der Buchwert, ohne dass ein Barren verkauft wird. Der Verdacht eines Verkaufs kann nicht allein auf der Bewegung einer in Dollar ausgedrückten Linie beruhen. Es würde eine Transaktion, eine Änderung des physischen Bestands oder andere Beweise erfordern. Die Verteidigung von Gold befreit nicht vom korrekten Lesen von Konten.

Rechtsschutz erfordert ausdrückliche öffentliche Entscheidung

Das Gesetz Nr. 42 vom 24. September 1986 verbietet die direkte oder indirekte Veräußerung von Goldvermögen der Bank of Lebanon, außer durch ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz. Die Reserve ist daher kein Vermögenswert, den die Exekutive, der Gouverneur oder eine Bankverhandlung frei über die Allokation entscheiden könnten. Der Schutz geht über das Wort « Verkauf » hinaus.

Diese Regel macht keine künftige legislative Entscheidung rechtlich unmöglich. Sie schafft eine Barriere und erlegt eine erkennbare politische Verantwortung auf. Wenn Beamte es überschreiten wollen, müssen sie das System, seinen Betrag, seinen Zweck, seine Begünstigten und seine Risiken vorstellen. Die Debatte kann nicht auf eine technische Operation reduziert werden, deren Folgen die Öffentlichkeit dann entdecken würde.

Die wirtschaftliche Relevanz einer Maßnahme wird auch nicht durch das Bestehen eines Gerichtsverfahrens begründet. Ein autorisierter Verkauf könnte eine schlechte Entscheidung bleiben, wenn er eine ungerechtfertigte Übertragung finanziert, Aktionäre auf Kosten der Gemeinschaft schützt oder den Mechanismus, der die Verluste verursacht hat, intakt lässt. Die Abstimmung ersetzt nicht Evaluierung oder Transparenz.

Der Umfang der Worte « direkt oder indirekt » sollte dazu führen, dass der Inhalt der Versammlungen untersucht wird. Ein goldgarantierter Kredit, eine befristete Abtretung mit Rückkauf oder ein Instrument, das ein Recht an dem Metall gibt, sind nicht unbedingt identisch. Sie können jedoch das Erbe zeigen, ohne das Etikett eines endgültigen Verkaufs zu tragen. Ihre genaue Qualifikation erfordert eine Analyse des Vertrags und des geltenden Rechts; die Taufe als « Bewertung » oder « Optimierung » macht sie nicht neutral.

Gold der BDL ist nicht das Kapital der Banken

Die Trennung der Bilanzen muss sichtbar bleiben. Geschäftsbanken besitzen Vermögenswerte und schulden ihren Kunden Geld. Sie halten auch Ansprüche an BDL. Die Zentralbank besitzt ihre eigenen Vermögenswerte, einschließlich Gold, und trägt ihre eigenen Verbindlichkeiten. Die Tatsache, dass diese Institutionen miteinander verbunden sind, löscht ihre unterschiedlichen Verantwortlichkeiten nicht aus.

Die BDL ist eine öffentliche Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit. Der Begriff « nationale Reserve » bedeutet nicht, dass jeder Bürger einen individuell zahlbaren Barren hält oder dass das Finanzministerium ihn als Girokonto verwenden kann. Dies bedeutet, dass seine Mobilisierung eine langfristige institutionelle Ressource betrifft, deren Ziel die Interessen der Bankbesitzer übersteigt. Die Verwendung eines BDL-Vermögenswerts stellt nicht automatisch eine Haushaltsausgabe oder eine neue Steuer dar; seine kollektiven Kosten hängen von seinen Auswirkungen auf die Bilanz der Zentralbank und auf die öffentlichen Finanzen ab.

Eine Bank, die eine Forderung an die BDL hält, kann nicht durch einfache wirtschaftliche Überlegungen abziehen, dass ein Bruchteil des Goldes bereits ihr eigenes ist. Art, Rang, Abwicklungsvorschriften und Vermögensschutz sollten geprüft werden. Eine Forderung gegen einen Schuldner bedeutet nicht automatisch ein Recht, eines seiner besonderen Vermögenswerte zu beschlagnahmen oder zu erhalten.

Dieser Punkt ist sowohl für den Steuerzahler als auch für den Antragsteller von zentraler Bedeutung. Wenn Gold an der Restrukturierung beteiligt ist, ist es notwendig, den Werttransfer durch alle Bilanzen verfolgen zu können. Die Zahlung an eine Bank kann ihren Kunden zugute kommen, ihre eigenen Mittel wiederherstellen, die Position anderer Gläubiger verbessern oder diese Effekte kombinieren. Einfach zu sagen, dass das Geld « die Einleger sind », beschreibt nicht ausreichend, wer gewinnt und wer nicht mehr verliert.

Der wirkliche Begünstigte ist nicht immer derjenige, der die Zahlung erhält

Eine direkte Zahlung an einen Antragsteller kann wünschenswert sein. Die Identität des unmittelbar Begünstigten reicht jedoch nicht aus, um den endgültigen wirtschaftlichen Effekt zu bestimmen. Wenn eine öffentliche Institution eine Verpflichtung erfüllt, die eine Bank hätte erfüllen sollen, kann sie die Bank auch von Schulden befreien. Den Geschäftspartnern zufolge übernimmt sie eine Gebühr, ohne einen Vermögenswert mit dem gleichen Wert zu erhalten.

Nehmen wir ein hypothetisches Beispiel. Eine Bank schuldet ihren Einlegern 100. Seine erstattungsfähigen Vermögenswerte sind 60 wert und sein wirtschaftliches Kapital wird bereits durch Verluste absorbiert. Eine öffentliche Einlage von nur 40 füllt das Defizit: Sie schafft kein positives Kapital. Wenn der freie Beitrag 45 erreicht, ohne Gebühren im Austausch erhalten, bleiben 5 nach Zahlung der Einleger. Diesen Wert ehemaligen Eigentümern zu überlassen, verschafft ihnen einen Immobilienvorteil, ohne zu garantieren, dass die Bank über ausreichendes Kapital verfügt, um ihre Geschäfte wieder aufzunehmen. Die Zahlung an die Einleger kann daher einen deutlichen Vorteil für die Aktionäre verschleiern.

Das Ergebnis wäre anders, wenn die alten Aktien durch Verluste absorbiert würden, wenn die Verantwortlichen bei Bedarf ersetzt würden und wenn der Finanzier Rechte erhalten würde, die seinem Beitrag entsprechen. Selbst in diesem Fall müssten die öffentlichen Kosten noch gerechtfertigt werden. Das Beispiel zeigt, dass die Frage nicht nur lautet: « Wer wurden Einleger bezahlt? », sondern auch: « Wer wurde von der Zahlung befreit und was bekam die Gemeinschaft im Gegenzug? ».

Diese Analyse muss jeder Mobilisierung von Gold vorausgehen. Ansonsten stellt sich die Debatte künstlich gegen den Schutz eines Erbes und den Schutz verletzter Familien. Der gute Vergleich umfasst mehrere umfassende Abwicklungspläne mit ihren Kosten, Begünstigten und der Behandlung der Aktionäre. Ein Transfer von mehreren Milliarden kann nicht allein anhand seines humanitären Titels beurteilt werden.

Eigentümer müssen das Risiko ihres Geschäfts aufnehmen

Bankkapital existiert, um die Verluste zu tragen. Die Dividende zahlt eine Risikoposition, nicht ein Recht, vom Staat geschützt zu werden, wenn dieses Risiko eintritt. Erfordern Sie von den Aktionären, Verluste aufzufangen, bevor die Einleger dem Privatunternehmen gegenüber nicht feindlich eingestellt sind. Es ist die Anwendung seiner Logik.

Der IWF bekräftigte dieses Prinzip für den Libanon in seinem Kommuniqué vom 18. September 2026: Die Hierarchie muss respektiert werden und die Einleger dürfen keine Verluste vor Aktionären und untergeordneten Gläubigern tragen. Er fordert auch einen Mechanismus, der mit der Lebensfähigkeit der Banken und der Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen vereinbar ist. Der Zweck des Rückrufs besteht gerade darin, zu verhindern, dass der Wiederaufbau des Sektors auf einem unmöglichen Versprechen oder einer Reihenfolge der Rückabsorption beruht.

Daher reicht es nicht aus, dass ein Institut weiterhin Eigenkapital in seinen Konten ausstellt. Diese müssen nach einer glaubwürdigen Bewertung ihrer Vermögenswerte neu berechnet werden. Eine Forderung, die nicht vollständig eingezogen wird, kann den Wert der Aktien nicht weiterhin zum Nachteil der Einleger künstlich schützen. Ebenso ersetzen erwartete künftige Vorteile nicht die tatsächlichen Beiträge.

Eigentümer, die eine rentable Bank aufrechterhalten wollen, müssen ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, sie unter den erforderlichen Bedingungen zu rekapitalisieren. Wenn dies nicht möglich ist, muss die Umstrukturierung in der Lage sein, den Eigentümer zu wechseln oder nützliche Funktionen zu übertragen. Kontinuität der Zahlungen, Beschäftigung und Kredite verdienen eine Schutzpolitik. Die Beibehaltung jedes Eigentümers an seiner Stelle ist keine nationale wirtschaftliche Verpflichtung.

Führungskräfte müssen für ihre Entscheidungen verantwortlich sein

Kapital zu absorbieren gleicht die Frage des Managements nicht aus. Führungskräfte und Direktoren sind für die von ihnen eingegangenen Risiken, die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen, die genehmigten Transaktionen und die verteilte Vergütung verantwortlich. Diese Verantwortung kann nicht durch eine allgemeine Formel ersetzt werden, nach der alles vom Staat auferlegt worden wäre.

Das Engagement des Bankensektors gegenüber dem Staat und der BDL belief sich im Bericht des IWF vom Juli 2019 auf 68,5% seines Vermögens. Die Zahl sagt nicht, dass alle Betriebe identisch waren. Es zeigt, dass das öffentliche Risiko zu einem dominierenden Merkmal des Systems geworden war, messbar vor dem Zusammenbruch. Die berufsständischen Einrichtungen, die sich für diesen Zusammenschluss entschieden haben, können die Bewerber nicht so behandeln, als hätten sie sich an diesen Entscheidungen beteiligt.

Die Prüfung muss individualisiert werden. Protokolle, Stellungnahmen des Ausschusses, Finanzströme, Verteilungen und Transaktionen mit nahestehenden Parteien müssen in Einklang gebracht werden. Eine falsche Entscheidung ist nicht automatisch ein Verbrechen. Aber es kann eine Herausforderung für das Management, die zivilrechtliche Haftung oder andere Konsequenzen rechtfertigen, abhängig von den Fakten und der Gesetzgebung. Das Warten auf eine endgültige strafrechtliche Verurteilung, um Missmanagement zu finden, würde verschiedene Analyseebenen verwirren.

Der Verkauf eines öffentlichen Vermögens darf nicht zu einer Möglichkeit werden, diese Dateien zu schließen. Jede mögliche Beihilfe muss rechtlich gerechtfertigte Abhilfemaßnahmen und Rückforderungsmöglichkeiten gewährleisten. Eine Einigung, die Verantwortlichkeiten im Austausch für eine aus dem kollektiven Erbe finanzierte Zahlung aufhebt, würde die Gemeinschaft doppelt kosten: in Geld und in Verzicht auf Fakten.

Verkaufen schafft keinen neuen Reichtum

Ein Goldtransfer verwandelt einen Vermögenswert in eine Währung. Zum Zeitpunkt der Transaktion, vor Gebühren und Preisänderungen, schafft es kein Nettovermögen: Eine Immobilie wird durch eine andere ersetzt. Die wirkliche Entscheidung liegt in der Verwendung des Produkts. Wenn die Währungen dann ohne Berücksichtigung des gleichen Wertes bezahlt werden, sinkt das Vermögen des Geldgebers. Die Rückzahlung der eigenen Schulden der BDL reduziert gleichzeitig einen Vermögenswert und eine Verbindlichkeit. Es sollte nicht automatisch als Subvention für Banken behandelt werden. Die Analyse muss die gelöschten Schulden identifizieren und prüfen, ob ein Bankverlust an die Zentralbank übertragen wird.

Diese Beweise werden oft durch die Sprache der « Befreiung » des Reichtums verschleiert. Metall kann unpraktisch sein, eine Rechnung sofort zu bezahlen, aber es bleibt ein Vermögenswert. Umwandlung in Bargeld macht es möglich, zu verbringen; Dies macht diese Kosten nicht kostenlos. Die gleiche Argumentation gilt für den Verkauf von öffentlichem Land oder die Beteiligung: Die Einlösung erscheint jetzt, die übertragene Ressource wird morgen nicht mehr verfügbar sein.

Für den Libanon sind die Opportunitätskosten besonders wichtig. Ein Land ohne normalen Zugang zu Finanzmitteln und mit Wiederaufbaubedürfnissen hat weniger Alternativen als ein Staat mit tiefen Märkten und finanziell soliden Institutionen. Die Erschöpfung einer Reserve, um eine Verbindlichkeit zu lösen, ohne die Finanzierungsmechanismen wiederherzustellen, kann den nächsten Schock ungeschützt lassen.

Dies bedeutet nicht, dass jede Verwendung einer Reservierung durch wirtschaftliche Logik immer verboten wäre. Dies erfordert einen expliziten Vergleich der Verwendungen und ihrer Gegenstücke. In diesem Fall ist die Erhaltung der Bankbesitzer kein ausreichender Grund, auf ein nationales Erbe zu verzichten. Es obliegt den Transferbefürwortern zu zeigen, warum die ersten Lösungen, um die Verluste zu tragen, unzureichend wären.

Mangel an Interesse bedeutet nicht Mangel an Nutzen

Physisches Gold gießt keine Coupons. Es generiert kein periodisches Einkommen aus einer Verpflichtung oder einem Darlehen. Diese Opportunitätskosten sind real, ebenso wie Erhaltungskosten und Marktschwankungen. Er darf nicht mit der Behauptung verteidigt werden, dass er in Sicherheit wäre oder dass er notwendigerweise jede Krise bewältigen würde.

Der World Gold Council selbst erinnert an den Mangel an regelmäßigem Cashflow und Metallvolatilität. In einer Anmerkung des IWF für 2026 zum Reservemanagement wird auch darauf hingewiesen, dass seine Diversifizierungsvorteile an Bedingungen geknüpft sind und dass sie für das Liquiditätsband für den unmittelbaren Bedarf nicht geeignet sind. Dies sind wichtige Grenzen, keine Argumente zu verbergen.

Auf der anderen Seite ist Metall, das direkt gehalten wird, nicht die Schuld eines Emittenten, der eine Rückzahlung verspricht. Es hängt nicht von der Kreditwürdigkeit einer Regierung oder Bank wie einer Anleihe oder Einlage ab. In einem System, das durch die Anhäufung von Forderungen an fragile Schuldner verwüstet wird, hat diese Differenz einen besonderen Wert. Die Preisvolatilität ist nicht dasselbe wie das Ausfallrisiko einer Gegenpartei.

Die relevante Wahl ist daher, eine Reserve mit verschiedenen Funktionen zu verwalten: aktuelle Liquidität, Diversifizierung und Schutz des Kulturerbes. Es geht nicht darum, die gleiche sofortige Rendite von jedem Vermögenswert zu verlangen. Ein Vermögenswert ohne Kupon kann in einem öffentlichen Portfolio nützlich sein; eine bezahlte Investition kann gefährlich sein, wenn ihr scheinbares Einkommen ein unterschätztes Risiko zahlt. Die libanesische Krise hätte es unmöglich machen sollen, diese Unterscheidung zu ignorieren.

Eine Preiserhöhung repariert die Governance nicht

Wenn Gold steigt, verbessert sich der Bilanzwert. Dies kann einige Verhältnisse ändern und den theoretischen Wert der Asset Recovery erhöhen. Aber der Anstieg löscht nicht die Entscheidungen, die die Verluste verursacht haben, und produziert nicht automatisch die Währungen, die für die Rückzahlungen benötigt werden. Sie ersetzt nicht die Umstrukturierung von Banken oder eine öffentliche Einnahmenpolitik.

Eine Forschungsnotiz von Colin Weiss, die am 1. August 2025 auf der Website der US-Notenbank Federal Reserve veröffentlicht wurde, untersucht die Verwendung von Neubewertungsgewinnen in mehreren Ländern, einschließlich des Libanon. Insbesondere weist sie darauf hin, dass die libanesische Schuldenquote weiter anstieg, nachdem sie solche Gewinne zum Abbau bestimmter Schulden genutzt hatte. Dieser Präzedenzfall ermöglicht es daher nicht, die Neubewertung als ausreichende Lösung für strukturelle Ungleichgewichte zu betrachten.

Auch Doppelzählungen sollten vermieden werden. Wenn Gold bereits zu einem Marktpreis in der Bilanz bewertet wird, die zur Schätzung der Verluste verwendet wird, ist es nicht möglich, den vollen Wert als neuen Vermögenswert zu addieren, um die gleichen Verluste zu decken. Dieselbe Ressource kann nicht zweimal gezählt werden, zuerst als verfügbarer Vermögenswert und dann als zusätzliches Produkt ihres Verkaufs.

Die Pläne müssen daher ihre Konventionen zeigen. Wann wird das Metall geschätzt? Zu welchen Kosten? Welche Verpflichtungen werden berücksichtigt? Welcher Teil des Gewinns ist bereits in den Kapital- oder Neubewertungskonten enthalten? Ohne diese Antworten kann eine Debatte über Milliarden eher auf Vergleichen zwischen verschiedenen Grundlagen als auf wirklich zusätzlichen Ressourcen basieren.

Putting Gold als Garantie kann das Risiko bewegen, anstatt es zu entfernen

Das Argument, dass eine Kreditaufnahme gegen Gold ausreichen würde, um einen Verkauf zu vermeiden, erfordert eine gründliche Prüfung. Ein Kredit bringt Bargeld, schafft aber Schulden. Eine Garantie gibt dem Kreditgeber ein vertragliches Recht, das im Falle einer Nichtrückzahlung entscheidend werden kann. Die Beibehaltung des formalen Eigentums für die normale Laufzeit des Darlehens bedeutet nicht, dass die Vermögenswerte in allen Szenarien erhalten bleiben.

Ein hypothetisches Beispiel hilft, das Problem zu klären. Eine Institution verpflichtet einen Vermögenswert im Wert von 10 Milliarden Dollar, um ein Darlehen in Höhe von 7 Milliarden Dollar zu erhalten. Wenn der Preis des Vermögenswertes stark fällt, kann der Kreditgeber gemäß dem Vertrag mehr Garantie oder teilweise Rückerstattung verlangen. Wenn die geliehenen Mittel bereits verteilt wurden und keine neuen Einnahmen geschaffen wurden, muss der Kreditnehmer diese Ressource anderswo finden. Die Versammlung kann daher den gegenwärtigen politischen Druck in künftige finanzielle Zwänge umwandeln.

Garantieabschläge, Zinsen, Laufzeiten, Neubewertungsklauseln und Kreditgeberrechte müssen vor jeder Entscheidung veröffentlicht werden. Das zuständige Gericht und die Bedingungen für die Erfüllung der Garantie müssen ebenfalls festgelegt werden. Diese Elemente sind nicht spezifisch für Spezialisten: Sie definieren die Situationen, in denen das Land die Kontrolle über den Vermögenswert verlieren kann.

Swaps und temporäre Operationen müssen mit der gleichen Methode bewertet werden. Das « temporäre » Etikett garantiert nicht den Rückkauf oder seine Kosten. Wenn die Restitution von Dollars abhängt, die nicht sicher sind, reproduziert das Versprechen, das Metall zurückzugewinnen, eine Abhängigkeit von zukünftigen Finanzierungen. Goldschutz muss das reale wirtschaftliche Risiko abdecken, nicht nur die Form des ursprünglichen Vertrags.

Antragsteller dürfen nicht zum Alibi eines Transfers werden

Goldschutz gilt nur, wenn er von einer seriösen Politik für Einleger begleitet wird. Sie aufzufordern, für das Erbe auf unbestimmte Zeit zu warten, wäre eine weitere Möglichkeit, sie dazu zu bringen, die Krise zu ertragen. Es ist daher notwendig, zwei Forderungen zu formulieren: die Reserve nicht zu opfern, um private Interessen zu wahren, und nicht zuzulassen, dass das Fehlen einer Lösung weiterhin den Wert ihrer Schulden zerstört.

Die Bedürfnisse sind nicht die gleichen. Ein Kleinsparer, der Pflege finanziert, ein von seinem Konto abhängiger Rentner und ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter bezahlen muss, haben andere Liquiditätsengpässe als ein diversifizierter Vermögensinhaber. Gezielter Schutz kann verteidigt werden, ohne dass alle Ansprüche, unabhängig von ihrer Größe und Herkunft, ein identisches Recht auf sofortige Mobilisierung öffentlicher Ressourcen anerkannt werden.

Aber das Targeting muss transparent und überprüfbar sein. Es sollte vermieden werden, dass ein Konto-für-Konto-Limit den Schutz künstlich vervielfachen kann, dass gebundene Parteien von Präferenzregelungen profitieren oder dass Kategorien zum Schutz bestimmter Interessen nachträglich festgelegt werden. Die Gebühren müssen auf der Grundlage zuverlässiger Daten mit Rückgriff festgelegt werden.

Zahlen statt einer magischen Summe

Der für einen Verkauf angekündigte Betrag gibt nicht an, welchen Teil des Problems er lösen würde. Um dies zu beurteilen, ist es notwendig, die eingegangenen Verpflichtungen, andere Ressourcen, den Zeitpunkt und die Begünstigten zu kennen. Eine Zahl des Bruttoprodukts mag immens erscheinen, während sie nur einen Teil eines über mehrere Jahre verteilten Bedarfs deckt.

Betrachten wir drei bewusst abstrakte Szenarien, ohne sie als angenommene libanesische Projekte darzustellen. Eine Mobilisierung von 5 Milliarden entspricht rund 13,6% eines Vermögens im Wert von 36,80 Milliarden. Eine Mobilisierung von 10 Milliarden entspricht 27,2 Prozent. 15 Milliarden sind 40,8 Prozent. Diese Berichte sind Berechnungen zur Bewertung Ende Oktober 2026; sie bestimmen nicht die Menge, die verkauft werden könnte, oder den tatsächlichen Preis einer Transaktion.

Sie zeigen jedoch die Fülle der Möglichkeiten. Die Qualifizierung einer « teilweisen » Operation reicht nicht aus, um sie einzuschränken. Der Verbrauch von mehr als einem Viertel einer Reserve für einen Finanztransfer ist eine wichtige Entscheidung. Es wäre wichtig zu wissen, welche nachhaltigen Verbesserungen erreicht worden sind, welche Verpflichtungen tatsächlich verschwunden sind und welche Mittel übrig geblieben sind, um den anderen Bedürfnissen des Landes gerecht zu werden.

Preisschwankungen erhöhen die Unsicherheit. Ein hypothetischer Rückgang von 20% würde die Bewertung von 36,80 Milliarden auf 29,44 Milliarden erhöhen; Ein Anstieg von 20% würde sie auf 44,16 Milliarden US-Dollar erhöhen. Diese Zahlen sagen den Markt nicht voraus. Sie zeigen, dass ein Plan, der auf einem festen Goldwert basiert, angeben muss, wer die Differenz unterstützt, wenn sich der Preis ändert. Ohne diese Klausel könnte eine Rückzahlungszusage eine neue implizite öffentliche Garantie verbergen.

Die Reservierung muss kontrolliert, nicht nur verteidigt werden

Der Schutz von Gold erfordert mehr als eine politische Erklärung. Es erfordert Inventar, Informationen über Eigentum und Verwahrrechte, eine angemessene Zertifizierung und Abgleich mit den Konten. Die Öffentlichkeit muss in der Lage sein, zwischen der Existenz von Metall, seinem Wert, seiner rechtlichen Verfügbarkeit und den damit verbundenen Verpflichtungen zu unterscheiden.

Naturschutz im Ausland ist an sich kein Verkauf. Zentralbanken nutzen Verwahrstellen aus Sicherheits- und Marktzugangsgründen. Die Bank of England erklärt daher, dass eine zugewiesene Lagerung dem Kunden das Eigentum von genauen Bars hält; der für andere gehaltene Vermögenswert wird nicht in seine eigene Bilanz aufgenommen. Dieses Beispiel beschreibt eine rechtliche und operative Unterscheidung, nicht die Beweise für das Sorgerecht für jeden libanesischen Barren.

Es ist gerade notwendig zu vermeiden, eine internationale Praxis durch ein verifiziertes nationales Inventar zu ersetzen. In den libanesischen Dokumenten werden die Aufbewahrungsorte, die Mengen, die Bescheinigungen und alle einschlägigen Beschränkungen festgelegt, soweit dies mit der Sicherheit vereinbar ist. Ein Foto von Barren oder ein offizieller Besuch ersetzt diese Kontrollen nicht.

Transparenz sollte auch außerbilanzielle Verbindlichkeiten und Verträge abdecken, die die Verfügbarkeit von Vermögenswerten beeinflussen können. Solche Verpflichtungen können nicht ohne Beweise geltend gemacht werden. Aber ihre Kontrolle ist Teil einer ernsthaften Prüfung. Eine öffentliche Reserve muss gegen eine offensichtliche Abtretung wie gegen eine vertragliche Exposition geschützt werden, die die Bürger erst im Streitfall entdecken würden.

Was die Inspektion von 2023 tatsächlich sagt

Ein BDL-Kommuniqué vom 24. August 2023, begleitet von einem Brief von ALS Inspection UK, stellt ein wesentliches Element dar. Die Mission, die KPMG im Jahr 2022 im Zusammenhang mit dem IWF in Auftrag gab, konzentrierte sich auf Gold, das in den BDL-Truhen gelagert wurde. Der Brief beschreibt das Wiegen und die zerstörungsfreie Prüfung von Barren sowie die Kontrolle von Teilen. Es gibt an, dass mehr als 13.000 Barren und 600.000 Teile bearbeitet wurden und bestätigt die Kompatibilität des Feinunzengehalts mit den gemeldeten Mengen.

Das Dokument kündigt die Versiegelung der sicheren und jährlichen Kontrollen an. Es allein beweist nicht, dass alle nachfolgenden Kontrollen durchgeführt wurden. Es bietet auch keine aktuelle Zertifizierung aller Vermögenswerte, die im Auftrag von BDL im Ausland gehalten werden. Sein Umfang muss daher an seinem Ergebnis festhalten.

Der libanesische Bestand wird historisch auf etwa 286,8 Tonnen in den Tabellen des World Gold Council geschätzt; Der im Jahr 2024 veröffentlichte Gold-Investitionsleitfaden der Weltbank nimmt dieses Volumen aus früheren Daten. Dies ist keine neue physische Maßnahme vom 31. Oktober 2026. Der aktuelle Bilanzwert und die historische Tonnage sollten nicht als zwei gleichzeitige Beobachtungen dargestellt werden.

Dieser Unterschied schafft eine konkrete Verpflichtung für die Behörden: eine Reihe von aufeinander folgenden Lagerbeständen, Bewertung, mögliche Bewegungen und relevante Bescheinigungen zu veröffentlichen. Solche Informationen würden es ermöglichen, Entscheidungen auf einer gemeinsamen Grundlage zu beurteilen. Es würde das Erbe vor undurchsichtigen Entscheidungen schützen, aber auch vor Gerüchten, die jeden Preisverfall in eine Gebühr für das Verschwinden von Metall verwandeln.

Steuerzahler ohne Bankkonto hat auch Rechte

Die Debatte wird oft als Face-to-Face zwischen Banken und Einlegern formuliert. Die Mobilisierung eines öffentlichen Erbes betrifft auch Bürger, die keine großen Einlagen haben, diejenigen, die nie von finanziellen Erträgen profitiert haben, und die Generationen, die Institutionen erben werden. Ihr Interesse kann nicht gelöscht werden, weil sie bei der Verhandlung von Forderungen nicht vertreten sind.

Ein Haushalt ohne Bankersparnisse hat möglicherweise an Kaufkraft verloren, die öffentlichen Dienstleistungen verschlechtert und mehr für Strom oder Pflege bezahlt. Die indirekte Forderung, den Werterhalt einer Niederlassung oder die vollständige Rückzahlung großer Schulden zu finanzieren, muss anders als durch eine allgemeine Vertrauensbegründung gerechtfertigt sein.

Diese Verteilungsdimension sollte die Armen nicht gegen die Einleger erheben. Viele Bewerber waren selbst verarmt. Es verpflichtet uns, eine Reparation zu entwerfen, die die Grundbedürfnisse schützt, ohne das gemeinsame Erbe in eine unbegrenzte Garantie für alle finanziellen Positionen zu verwandeln. Die Höhe der Verluste gibt denjenigen, die die größten Forderungen haben, nicht automatisch das Recht, alle öffentlichen Prioritäten zu bestimmen.

Die Weltbank stellte in ihrer 2024 veröffentlichten Armutsumfrage eine starke Verschlechterung der untersuchten Gebiete und erhebliche Unterschiede beim Zugang zu Einkommen in Dollar fest. Diese Beobachtung erinnert daran, dass die Gerechtigkeit eines Plans nicht nur an dem Prozentsatz der zurückgezahlten Einlagen gemessen wird. Es hängt auch von den Kosten ab, die denjenigen entstehen, die diese Erstattung finanzieren, und von den kollektiven Kosten, die sie ersetzen könnten.

Alternativen beginnen bei den Bilanzen der Institute

Die erste Alternative zum Verkauf ist keine weitere versteckte Reserve. Es ist eine Lösungsmethode, die mit der Identifizierung erstattungsfähiger Vermögenswerte, der Erkennung von Verlusten und der Bestimmung des tatsächlich verfügbaren Kapitals beginnt. Wir müssen lebensfähige Banken von denen trennen, die es nicht sind, und nicht davon ausgehen, dass alle Banken die gleiche Struktur beibehalten müssen.

Neue private Beiträge sind eine andere Ressource als eine öffentliche Übertragung. Sie können von bestehenden Aktionären oder neuen Investoren stammen, aber ihre Realität muss überprüft werden. Die Rekapitalisierung auf der Grundlage bereits abgeschriebener Verbindlichkeiten, bedingter Zusagen oder künstlicher Bewertung bietet nicht den gleichen Schutz wie ein verfügbarer Beitrag. Der Plan muss angeben, was tatsächlich Zahlungen finanzieren und Kredite unterstützen kann.

Die Restrukturierung von Schulden und die geordnete Umsetzung von Vermögenswerten können dann die Rückzahlungsfähigkeit verbessern. Der zügige Verkauf hochwertiger Bankanlagen kann den Wert zerstören; sie ohne Perspektive zu halten, kann auch Verluste verlängern. Die Schlichtung muss auf Einschätzungen, Managementkosten und Zeitplänen basieren, nicht auf dem Wunsch, eine Marke oder Aktionärsgruppe zu schützen.

Schließlich müssen Beschwerden gegen irreguläre Operationen und rechtlich mögliche Rückforderungen vorgebracht werden. Sie dürfen nicht im Namen einer allgemeinen Vereinbarung aufgegeben oder als bereits erhaltenes Geld registriert werden. Der Unterschied zwischen einem Rechtsanspruch und einer verfügbaren Ressource muss explizit bleiben. Einleger brauchen einen glaubwürdigen Zeitplan, nicht eine Gesamtsumme, die optimistische Rückforderungsannahmen addiert.

Wiederaufbau der Bankfunktion statt Erhaltung der Eigentümer

Wir brauchen ein solides Bankensystem im Libanon. Diese Notwendigkeit macht das Überleben jeder Einrichtung in ihrer gegenwärtigen Form nicht unentbehrlich. Zahlungen, neue Einlagen, Unternehmensfinanzierung und Haushaltsdienstleistungen können in Strukturen erhalten bleiben, die nach dem Rechtsrahmen umstrukturiert, rekapitalisiert oder übertragen werden.

Der Financial Stability Board unterscheidet diese wesentlichen Funktionen ausdrücklich von der Identität der Aktionäre. Seine Auflösungsprinzipien zielen darauf ab, größere Störungen zu vermeiden und gleichzeitig Verluste in der vorgeschriebenen Reihenfolge zu absorbieren. Sie basieren nicht auf der Idee, dass eine Bank vor den Folgen ihres Managements geschützt wäre, weil sie nützliche Dienstleistungen erbringt.

Diese Unterscheidung ist entscheidend für Gold. Wenn wir zunächst sagen, dass alle Institutionen intakt bleiben müssen, wird der Finanzierungsbedarf immens und das öffentliche Erbe scheint der einzige Ausweg zu sein. Wenn wir mit den zu speichernden Funktionen beginnen, können die Kosten unterschiedlich untersucht werden: Welche Vermögenswerte, welche Teams, welche Zahlungssysteme und welches Kapital werden wirklich benötigt?

Die Debatte muss sich daher auf das System konzentrieren, das wieder aufgebaut werden soll, und nicht auf die Sanierung von Bilanzen um jeden Preis. Eine Bank, die durch eine öffentliche Injektion ohne Änderung der Governance wiederhergestellt wurde, kann den Anschein von Zahlungsfähigkeit wiedererlangen und gleichzeitig die Anreize beibehalten, die zu der Katastrophe geführt haben. Eine nationale Reserve, die geopfert wird, um dieses Ergebnis zu erzielen, wäre keine Vertrauensinvestition, sondern die Finanzierung eines Wiederholungsrisikos.

Die Verkaufsverweigerung muss mit nachprüfbaren Verpflichtungen einhergehen

Ein Einspruch gegen den Verkauf wäre nicht ausreichend, wenn er sich darauf beschränken würde, das Metall zu erhalten und die Bankdaten noch zu belassen. Sie muss zu spezifischen Verpflichtungen führen: Zeitpunkt der Bankbewertung, Veröffentlichung von Abwicklungskriterien, Erfassung von Verlusten, Kontrolle der Beiträge und individuelle Informationen der Einleger. Die Erhaltung des Goldes kann nicht zum Vorwand für eine neue Erwartung ohne Frist werden.

Die BDL muss auch ihre Position klar erklären. Im September 2026 lehnte Karim Souaid im Allgemeinen einen Verkauf ab und verwies auf eine mögliche Reflexion im Falle einer unmöglichen Verpflichtung zur Ehre und der dringenden Notwendigkeit, Einleger zu bezahlen. Sie unterschied diese Hypothese von staatlicher Projektfinanzierung oder -zahlung anstelle von Banken. Diese Unterscheidung muss sich in Mechanismen widerspiegeln, nicht nur in Erklärungen.

Jedes Projekt sollte daher ein Szenario ohne Mobilisierung von Gold veröffentlichen. Es würde zeigen, was Bankvermögen, neues Kapital und andere Ressourcen finanzieren können. Die Öffentlichkeit könnte dann die Auswirkungen einer Intervention vergleichen, anstatt einen Plan vorzulegen, der bereits von einer zukünftigen parlamentarischen Entscheidung abhängt.

Die letzte Voraussetzung ist eine Haftungspflicht. Vor jeder weiteren Aufforderung durch die Gemeinschaft müssen die Aktionäre ihre Verluste getragen haben, die Manager müssen über ihr Management berichtet haben und die Rechtsmittel müssen erhalten bleiben. Dem Land fehlt es nicht nur an Liquidität; Es fehlt eine Verordnung, die die Entscheidungsträger nicht mehr vor den Folgen ihrer Entscheidungen schützt. Es darf nicht der Weg sein, ihnen diese Verordnung zu ersparen.

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