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Drei palästinensische Fotojournalisten erhielten am Mittwoch den Rory Peck Award in London für ihre Berichterstattung über den Krieg in Gaza. Die Auszeichnung geht an Abdel Kareem Hana, Jehad Alshrafi und Mariam Dagga, die im August 2025 getötet wurden, als sie über die Folgen eines Streiks im Nasser Hospital in Khan Yunes berichteten.

Fotos aus betroffenen Gemeinden

Die Auszeichnung wurde BFI Southbank bei der 32. Ausgabe der Zeremonie überreicht. Fatima Shbair, eine palästinensische Fotojournalistin und ehemalige Kollegin der drei Gewinner in Gaza, erhielt in ihrem Namen. Die drei Fotografen arbeiteten als Independents für eine internationale Agentur. Ihre Bilder aus dem Jahr 2025 dokumentieren die Suche nach Nahrung, die Vertreibung von Familien und das tägliche Leben der Bewohner inmitten der Zerstörung.

Die Rory Peck Foundation beschreibt drei verschiedene Wege. Abdel Kareem Hana, ein Medienoffizier in Gaza, berichtete über die Folgen des Krieges für Zivilisten. Jehad Alshrafi, ein ehemaliger humanitärer Helfer, verfolgte insbesondere die Vertreibung und die humanitäre Krise. Mariam Dagga arbeitet seit 2015 als Fotojournalistin. Im Juli 2025 dokumentierte sie den Tod eines unterernährten Kindes.

Mariam Dagga, getötet bei Streiks im Nasser Hospital

Das Komitee für den Schutz von Journalisten identifizierte fünf Journalisten, die bei den israelischen Streiks am 25. August 2025 im Nasser Hospital getötet wurden. Nach Angaben des Ausschusses starb einer von ihnen im ersten Streik und die anderen, darunter Mariam Dagga, als sie die Folgen dokumentierten. Die israelische Armee behauptete, eine Kamera ins Visier genommen zu haben, von der sie vermutete, dass sie von der Hamas benutzt wird. Es wurden keine detaillierten Ergebnisse seiner Untersuchung oder seines Veröffentlichungsplans in dem zum Zeitpunkt der Zeremonie verfügbaren Material veröffentlicht.

Der an die drei Gewinner vergebene Preis zeichnet die Arbeit unabhängiger Journalisten aus. Es ist eine separate Kategorie vom Fotojournalismuspreis, der in diesem Jahr von der Stiftung ins Leben gerufen wurde und einen fotografischen Bericht oder eine Reihe von Bildern auszeichnet.

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