Zwei Redakteure überprüften die Herkunft eines Messenger-Archivs aus dem Jahr 2013 und versöhnten das Emittentenkonto von Jordan Bardella. Sein Anwalt hält die Leugnung aufrecht.

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2013 private Nachrichten, die Jordan Bardella zugeschrieben werden, sind Gegenstand neuer Audits, die am Donnerstag, dem 26. November, veröffentlicht wurden. Mediapart und Le Monde sagen, dass sie den Austausch in einem Archiv gefunden haben, das Meta einem der Gesprächspartner zur Verfügung gestellt und in Anwesenheit eines Justizkommissars extrahiert hat. Der Präsident der Nationalen Rallye hält seine Leugnung durch seinen Anwalt aufrecht.

Messenger-Archiv, nicht nur Screenshots

Beide Redakteure sagten, sie hätten die Extraktion des Archivs aus dem Konto des Korrespondenten am 19. November miterlebt. Er identifizierte sich und verband sich mit dem Kommissar für Justiz. Nachrichten sind laut Auditbericht in Daten enthalten, die vom Dienst von Meta heruntergeladen wurden. Bei der Beobachtung geht es darum, wie das Archiv erhalten wurde. Dies ist weder eine gerichtsentscheidung noch eine öffentliche erklärung von meta über die identität der person, die jede nachricht eingegeben hat.

Um die Kommentare zuzuordnen, sagte Le Monde, dass es das Ausgabekonto mit anderen Elementen in Einklang gebracht habe, einschließlich einer E-Mail-Adresse, die mit Jordan Bardellas politischen Aktivitäten in Verbindung steht, und biographischen und chronologischen Referenzen, die mit seinen öffentlichen Erklärungen übereinstimmen. Beide Redakteure arbeiteten an demselben Gespräch: Ihre gemeinsame Untersuchung besteht nicht aus zwei getrennten Archiven.

Worte über Banken und eine Denial beibehalten

Die veröffentlichten Passagen kombinieren Positionen zu Israel mit einer Theorie der Kontrolle des Bankensystems, die Juden oder « Zionisten » zugeschrieben wird. Es ist diese Repräsentation einer kollektiven und verborgenen Finanzmacht und nicht die Kritik an der israelischen Politik selbst, die antisemitisch ist. Der Austausch geht auf das Jahr 2013 zurück, als Jordan Bardella Mitglied der Nationalen Front war, die zur Nationalen Rallye wurde.

Die ersten Auszüge wurden am 28. September veröffentlicht. Jordan Bardella forderte seine Authentizität heraus. In seiner Antwort auf die neuen Fragen bestreitet sein Anwalt Pascal-Pierre Garbarini weiterhin, dass sein Mandant der Autor der Kommentare ist. Die Veröffentlichungen vom Donnerstag fügen daher nachprüfbare Elemente zur Herkunft der Nachrichten und zur Zuweisung des Kontos hinzu, aber sie führten die Verteidigung nicht dazu, ihre Position zu ändern.

Jordan Bardella zur Unterzeichnung in Paris am 4. Dezember 2024. Fotoarchiv: ManoSolo13241324 / Wikimedia Commons, CC0 1.0.

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