Mohammad al-Hout überreichte Joseph Aoun bis zum Sommer einen Kalender mit acht Flugzeugen. Die MEA erhielt die erste; kein transatlantisches Datum wurde in Baabda angekündigt.

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Middle East Airlines erhielt am 17. November den ersten Airbus A321XLR. Bei einem Treffen mit Präsident Joseph Aoun am 25. November sagte sein Generaldirektor Mohammad al-Hout, dass das Flugzeug das erste von acht Flugzeugen sei, die vor dem Sommer erwartet würden. Die Präsidentschaft bezog sich auf Flugzeuge, die Nordamerika erreichen können, gab jedoch kein Startdatum oder keine Häufigkeit für einen Direktflug in die Vereinigten Staaten oder Kanada an.

Eine geliefert, sieben noch nach MEA erwartet

Die Lieferung vom 17. November wird von Airbus und der Arab Air Carrier Organization bestätigt. Die erste von fünf Kopien dieses Modells, die von der Firma nach letzterer Organisation bestellt wurden, wurde erhalten. Die acht Flugzeuge, von denen Mohammad al-Hout in Baabda sprach, entsprechen dem dem Präsidenten vorgelegten Ankunftsplan, nicht acht A321XLR. Im Protokoll des Präsidenten sind die Termine für die Übergabe per Flugzeug nicht aufgeführt.

Joseph Aoun lobte die Arbeit des Unternehmens und seiner Teams. Mohammad al-Hout erzählte ihm auch von zahlreichen Buchungen nach Beirut für die Ferienzeit. Der Bericht gibt jedoch nicht die Anzahl der verkauften Sitze oder die zusätzlichen Frequenzen an. Die Lieferung eines Flugzeugs kann dem Unternehmen mehr Spielraum geben, um seine Rotationen zu organisieren; es erlaubt nicht die Berechnung der Anzahl zusätzlicher Banknoten auf einer bestimmten Linie.

Eine neue Flotte ist kein Flugprogramm

Der im November ausgelieferte Monocouloir verlängert die Strecke, die der MEA mit einem Gerät der A320-Familie zurücklegen kann. Airbus gibt eine maximale Reichweite von 4.700 Seemeilen für die A321XLR an. Diese Zahl stellt keine kommerzielle Garantie auf irgendeiner Straße dar. Bordseitige Last, Winde, Flugbahn und Kraftstoffreserven ändern die Betriebsbedingungen. In der Praxis kann die Vorrichtung auch zum Öffnen oder Verstärken von Verbindungen verwendet werden, die keinen großen Träger erfordern.

Für Reisende zwischen Libanon und Nordamerika ändert der Bericht von Baabda daher keine Reservierungen, die für sich genommen verfügbar sind. Die entscheidenden Elemente werden die Genehmigung des vorgeschlagenen Dienstes, die vom Unternehmen angekündigten Fahrpläne und der Verkauf der Tickets sein. Vorerst ist die neue Entwicklung der Empfang des ersten Flugzeugs und der Flottenplan, der dem Präsidenten am 25. November vorgelegt wurde.

Fotoarchiv: ein MEA Airbus A321neo in Heathrow, 15. Oktober 2020. Dies ist nicht die A321XLR, die am 17. November 2026 ausgeliefert wurde. Anna Zvereva / Wikimedia Commons, verkleinertes Bild, CC BY-SA 2.0.

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