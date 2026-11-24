Yassine Jaber kündigt Änderungen am Grundbuch, Überweisungen an die Staatsanwaltschaft und die Zentralinspektion an und erinnert daran, wo eine Blockade gemeldet werden kann.

9

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Finanzminister Yassine Jaber kündigte am Dienstag, den 24. November, Änderungen in vier libanesischen Landregisterdiensten an: Aley, Jezzine, Marjayoun und Tyre. Sie brachte auch mehrere Fälle vor die Staatsanwaltschaft beim Kassationsgericht und der Zentralinspektion. In der Ankündigung werden die eingereichten Dateien oder deren Ergebnis nicht detailliert beschrieben.

Vier Dienste, die von den Änderungen betroffen sind

Jaber präsentierte diese Entscheidungen als erste Anwendung der in der vergangenen Woche angekündigten Kontrollmaßnahmen für die Abteilungen des Ministeriums, einschließlich der Landesabteilung. Die Pressemitteilung der National Information Agency zeigt auch, dass andere Agenten zur Verfügung gestellt wurden. Es gibt nicht ihre Nummer, das Datum der Aufnahme der Aufgaben der entsandten Agenten oder Änderungen an den Schaltern oder Zeitplänen an.

Die Generaldirektion führt die Dienste von Jezzine und Marjayoun unter den Überschriften Saida–Jezzine und Marjayoun–Hasbaya auf. Der Minister meldete die Übermittlungen an die zuständigen Behörden; Dies bedeutet nicht, dass ein verschulden festgestellt oder eine verurteilung ausgesprochen wurde.

Angabe des Blockage- oder Off-Kalender-Betrags

Jaber lud Nutzer, deren Dateien gesperrt sind oder bei denen ein anderer Betrag als die offiziellen Rechte beantragt wird, ein, sich an das Sekretariat des Ministers zu wenden oder das « Beschwerdeformular » der Website der Landesabteilung zu verwenden. Dieser Abschnitt ist in der Standortkarte der Direktion enthalten. Das Kommuniqué sieht keine Antwortfrist vor.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews