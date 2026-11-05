Hilfe für Israel: Geschichte hinter 330 Milliarden

Die 330 Milliarden US-Dollar teure Hilfe für Israel erfordert eine Klärung des Zeitraums, der Kategorien und der Behandlung der Inflation. Von den ersten Darlehen von 1949 bis hin zu Militärspenden und Raketenabwehr zeichnet dieses Dossier die Geschichte der außergewöhnlichen Unterstützung nach. Zwei Infografiken beschreiben die offizielle Akkumulation in aktuellen Dollar bis 2025 und die regulären Mittel ab 2026. Flugzeug, Munition, Koproduktion, Kreditgarantien: Die Analyse unterscheidet Finanzierung, Bestellungen und Lieferungen, während Donald Trump ankündigt, dass er die jährliche Hilfe beenden will.

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Ein Darlehen für die Landwirtschaft 1949, Kampfflugzeuge aus den 1960er Jahren und dann Milliarden für Raketen und Abfangjäger: Die amerikanische Hilfe für Israel veränderte sich in der Natur ebenso wie in der Größenordnung. Die in den letzten Tagen neu aufgelegte Zahl von rund 330 Milliarden US-Dollar fasst diese außergewöhnliche Unterstützung zusammen. Vorausgesetzt, es ist inflationsbereinigt und entspricht nicht einer Zahlungsaufstellung bis November 2026.

Israel ist nach Angaben des Congressional Research Service (CRS) der erste kumulative Empfänger von US-Außenhilfe seit dem Zweiten Weltkrieg. Dieser historische Rang bedeutet nicht, dass er jedes Jahr an erster Stelle steht. Er sagt vor allem über die Dauer einer Beziehung, die durch die Veränderungen der Verwaltung in Washington, die regionalen Kriege und die Umwandlung Israels in eine entwickelte Wirtschaft gegangen ist.

Zwei Tage nach Donald Trumps Ankündigung des Endes der jährlichen Hilfe ab 2027 verdient die Debatte besser als einen isolierten Betrag. Woraus besteht diese Hilfe? Wie viel Geld stellt die frühere Wirtschaftshilfe bereit? Und was genau sind die insgesamt 330 Milliarden?

330 milliarden: inflationsbereinigt

Der Betrag von rund 330 Milliarden US-Dollar wurde durchYnetwird dem Council on Foreign Relations (CFR) zugeschrieben. Es muss in konstanten 2024 Dollar gelesen werden: Alte Beihilfen werden neu bewertet, um Preisentwicklungen Rechnung zu tragen. Ein in den 1950er Jahren gebundener Dollar wiegt somit mehr als ein neuer Dollar in diesem Zusatz.

DiecFR historischer Graphumfasst die Geschäftsjahre 1946 bis 2024. Er verwendete Daten von ForeignAssistance.gov, fügte Anti-Raketen-Credits von 2006 hinzu und sagte, dass 2024 teilweise gemeldet wurde. Der Begleittext spricht von « mehr als 300 Milliarden Dollar ». Die Zahl von 330 Milliarden bleibt daher eine Schätzung, die dieser Zusammenstellung mit ihrer Dauer und ihren Grenzen zugeschrieben wird, und nicht eine nominale Summe, die am Tag ihrer Wiederaufnahme in der Presse beschlossen wurde.

Tabelle 1cRS-Bericht vom 28. Mai 2025bietet eine weitere maßnahme an:174.965 milliarden aktuelle dollar, oder etwa 175 milliarden, in der 1946-2025 serieDer Beginn der Reihe greift den statistischen Wortlaut des CRS auf. Der erste große Kredit an Israel stammt aus dem Jahr 1949. Die Tabelle addiert die Beträge zu den Preisen jeder Periode. Seine Aufschlüsselung unterscheidet 124,506 Milliarden nicht-Raketen-militärische Hilfe, 34,348 Milliarden wirtschaftliche Hilfe und 16,11 Milliarden Raketenabwehr. Militärische und Raketenabwehrhilfe machen zusammen etwa 80% der Gesamtsumme aus.

Akkumulation des SRC in aktuellen Dollar, Stand 2025. Zu den aufgelaufenen Verbindlichkeiten gehören Spenden und historische Kredite. Quelle: CRS, RL33222, Tabelle 1, 28. Mai 2025. Berechnungen und Infografik Libnanews.

Derselbe Bericht zitiert auch eine Schätzung des Außenministeriums / USAID von 298 Milliarden Dollar in konstanten 2024 Dollar für den Zeitraum 1946-24, basierend auf Daten, die im Januar 2025 verfügbar waren. Die historische Greenbook-Basis schließt die Anti-Raketen-Kredite des Pentagon aus. Dies erklärt einen Unterschied im Umfang, ohne die mechanische Zuweisung der 32 Milliarden, die 298 und 330 trennen, zu einem einzigen Posten zuzulassen: Die Extraktionsdaten und die Abdeckung der Serie sind nicht identisch.

Tabelle CRS trägt die Überschrift « Pflichten », d. h. Verpflichtungen. Es vereint historische Hilfe und jüngste Haushaltsfinanzierung, einschließlich alter Kredite. Es ist keine Prüfung aller Auszahlungen. Im US-Haushalt eröffnet die Abstimmung eine Ausgabenkapazität, Verpflichtung schafft eine rechtliche Verpflichtung und dann kommt die Zahlung. Die Lieferung eines Flugzeugs kann noch einige Jahre später erfolgen. Durch die Verwechslung werden Bilanzen künstlich aufgeblasen oder der Eindruck erweckt, dass bestellte Materialien bereits verfügbar sind.

1949: der erste großkredit finanziert auch felder

Die Formel „seit 1948 bezieht sich auf die Gründung des Staates Israel. Die erste große Finanzierung der US-Regierung wurde im Januar 1949 gewährt: ein 100-Millionen-Dollar-Export-Import-Bankdarlehen. Diearchiv des Außenministeriumseine Rate von 3,5% und eine Erstattung über 12 Jahre. Ein zweites Darlehen von 35 Millionen folgt im Dezember 1950. Etwa die Hälfte der Mittel aus diesen beiden Darlehen gehen in die Landwirtschaft; Industrie, Verkehr und Kommunikation absorbieren den größten Teil des Rests.

Dieser Ursprung beleuchtet eine Geschichte, die oft nur durch Waffen erzählt wird. Zwischen 1949 und 1965 erreichte die US-Hilfe einen Durchschnitt von etwa 63 Millionen Dollar pro Jahr, von denen mehr als 95% Hilfe für Wirtschaft und Ernährung waren, nach dem historischen Anhang des SRK. Die Finanzierung geht Hand in Hand mit der Entwicklung des Landes und der Aufnahme von Einwanderern. Die Militärhilfe bleibt bescheiden, während Frankreich ein wichtiger Waffenlieferant für Israel ist.

Die Hawk-Raketen, die 1962 von den Vereinigten Staaten verkauft wurden, und das 1968 zum Verkauf zugelassene Phantom-Flugzeug geben die Änderung bekannt. Der Fiskalsprung erschien zu Beginn des folgenden Jahrzehnts: Die US-Militärkredite stiegen von 30 Millionen Dollar im Jahr 1970 auf 545 Millionen Dollar im Jahr 1971.

1973–1985: der wendepunkt der militärhilfe

Der Krieg im Oktober 1973 gab der Beziehung eine neue Dimension. Ein US-Gesetz vom Dezember eröffnet 2,2 Milliarden Dollar an außergewöhnlicher Militärhilfe. 1974 verteilte Richard Nixon diesen Umschlag zwischen 1,5 Milliarden Zuschüssen und 700 Millionen Darlehen. Militärische Soforthilfe wird zu einem zentralen Instrument der US-Unterstützung.

Der israelisch-ägyptische Friedensvertrag von 1979 fügte dieser Finanzierung eine diplomatische Funktion hinzu: Washington begleitete die Verpflichtungen der beiden Länder und die Folgen des israelischen Rückzugs aus dem Sinai. Die für dieses gesamte Abkommen angekündigten Mittel müssen unter den Begünstigten aufgeteilt werden, bevor sie in eine israelische Bilanz aufgenommen werden.

1985 unterstützte eine wirtschaftliche Ergänzung von 1,5 Milliarden Dollar die Stabilisierung einer inflationären Wirtschaft. Das gleiche Jahr markierte den Übergang von der gesamten US-Militärhilfe an Israel zu Spenden. Diese Unterscheidung zählt bei der Kumulierung: Früh rückzahlbare Darlehen und zeitgemäße Zuschüsse bieten ihrem Begünstigten nicht den gleichen finanziellen Vorteil, selbst wenn sie in eine lange Reihe von Unterstützungsleistungen einbezogen werden.

Ab Ende der 1990er Jahre organisierten die Zehnjahresprotokolle eine langfristige Unterstützung. Die erste umfasst die Haushaltsjahre 1999-2008 und begleitet die schrittweise Abschaffung der bilateralen ESF-Wirtschaftshilfe. Sie verschwand 2008 ohne die Einstellung aller zivilen oder binationalen Programme. Das zweite Protokoll sieht 30 Milliarden Militärhilfe in den Jahren 2009-2018 mit separater Raketenfinanzierung vor.

38 milliarden über 10 jahre, jahr für jahr gewählt

Das im September 2016 unter Barack Obama unterzeichnete Protokoll sieht 38 Milliarden US-Dollar für die Geschäftsjahre 2019-2028 vor: 33 Milliarden ausländische Militärfinanzierung (FMF) und 5 Milliarden Raketenabwehr. Sein regelmäßiges Tempo beträgt daher 3,3 Milliarden Militärspenden und 500 Millionen für Raketenprogramme pro Geschäftsjahr.

Diese Sichtbarkeit ermöglicht es Israel, lange Einkäufe vorzubereiten und Hersteller, um ihre Bestellungen vorherzusagen. Das Protokoll bleibt jedoch eine politische Verpflichtung, die den Mitteln des Kongresses unterliegt. Die 38 Milliarden werden nicht sofort bezahlt oder nach den zehn Annuitäten zur Gesamtsumme addiert: Es sind diese Annuitäten, die die Verpflichtung materialisieren.

Für das Geschäftsjahr 2026 wird diegesetz verkündet am 3. februar 2026bereitstellung von mindestens 3,3 Milliarden FMF-Zuschüssen und 500 Millionen für israelische Raketenprogramme. Andere Verteidigungskooperationen, insbesondere gegen Drohnen und Tunnel, liegen außerhalb dieses gewöhnlichen Rahmens. Diese jüngsten Mittel werden hier gesondert dargestellt: Die historische Anhäufung von 175 Milliarden bleibt die der CRS-Tabelle, die 2025 beschlossen wurde.

Der reguläre Finanzrahmen für das Haushaltsjahr 2026 und die Aufschlüsselung seiner 500 Millionen Raketenabwehr. Diese Unterlinien sind in der Summe enthalten. Quelle: Gesetz P.L. 119-75, 3. Februar 2026. Infografik Libnanews.

Die US-Übung beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September. Das Haushaltsjahr 2026 endete am 30. September 2026. Dieser Unterschied zum Zivilkalender wird entscheidend, wenn eine politische Ankündigung einen Wechsel « ab 2027 » hervorruft.

2024: jahr der ergänzung von 8,7 milliarden

Die außergewöhnlichen Umschläge erklären die Tricks dieser Geschichte. Für das Geschäftsjahr 2024 macht die CRS-Tabelle 12,5 Milliarden US-Dollar aus: die 3,8 Milliarden ordentlichen, plus 8,7 Milliarden US-Dollar, die im April nach dem Ausbruch des Krieges in Gaza gewählt wurden.

Die Ergänzung umfasst FMF 3,5 Milliarden, Iron Dome 4 Milliarden, Davids Sling und Iron Beam 1,2 Milliarden. Die zusätzlichen Raketen- und Laserlinien erreichen damit 5,2 Milliarden. Sie sind bereits im 12,5 Milliarden Geschäftsjahr und in der historischen Gesamtsumme enthalten. Wenn man sie ein zweites Mal zählt, würde man den Umschlag und seinen Inhalt hinzufügen.

Wichtige regionale Gesetze umfassen auch Ausgaben von US-Streitkräften und anderen Positionen. Ihr Gesamtbetrag kann nicht als vollständige Überweisung an die israelische Regierung dargestellt werden. Die gleiche Vorsicht gilt für Kreditgarantien: Washington kann einen Kredit garantieren, der auf den Märkten aufgenommen wird, ohne sofort den Gegenwert seines Nennwerts zu zahlen. Das CRS behandelt sie getrennt als Direkthilfe.

Flugzeuge, Munition und drei Verteidigungsböden

FMF finanziert eine breite Palette von Geräten, Dienstleistungen und Support. Die F-15, F-16 und F-35 veranschaulichen die nachhaltige Installation amerikanischer Ausrüstung in der israelischen Luftfahrt. Die ersten F-35I wurden 2016 geliefert; die Finanzierung der ersten Chargen durch FMF-Spenden wird vom CRS dokumentiert. Die im Juni 2024 angekündigte Vereinbarung über 25 zusätzliche Flugzeuge mit Support und Wartung umfasst rund 3 Milliarden US-Dollar und sieht Lieferungen ab 2028 vor.

Die Ausrüstung, Hubschrauber, Ersatzteile, Bomben und Guide Kits vervollständigen dieses Set. Sie erfüllen unterschiedliche Bedürfnisse: Kampf, Transport, Erweiterung des Sortiments, Wartung im Betriebszustand oder Erneuerung der Bestände. Eine mögliche US-Verkaufsbenachrichtigung weist auf ein geschätztes Limit hin; sie beweist nicht die Unterzeichnung des endgültigen Vertrags oder die Lieferung des gesamten angekündigten Materials. Der FMS-Verkaufskanal kann auch US-Hilfe, israelische Mittel oder beides mobilisieren.

Die Raketenabwehr folgt einer ausgeprägten Architektur.Eisendom, ursprünglich von Israel entwickelt, zielt insbesondere auf Kurzstreckenraketen. Die US-Unterstützung beginnt im Geschäftsjahr 2011, bevor 2014 ein Koproduktionsabkommen geschlossen wurde.David, gemeinsam entwickelt, deckt Bedrohungen mittleren Umfangs ab. FamiliePfeilbehandelt ballistische Flugkörper, Pfeil 3, der das Abfangen aus der Atmosphäre ermöglicht.

Diese Kredite zahlen für Forschung, Tests, Abfangjäger und Koproduktion. Für 2026 sind die 500 Millionen Normalen in 60 Millionen für Iron Dome, 167 Millionen für Davids Sling / SRB, 100 Millionen für Arrow 3 Koproduktion und 173 Millionen für Arrow Systemverbesserung und Erkennung unterteilt. Die Aufschlüsselung beschreibt die Verwendung des Umschlags; sie fügt nicht jedem System zusätzliche 500 Millionen hinzu.

Hilfe, die auch amerikanische Fabriken finanziert

Ein Großteil des FMF wird verwendet, um von US-Lieferanten zu kaufen. Infolgedessen füttert die Bundesunterstützung auch US-Aufträge und Produktionsketten. Die Ausnahme, die es Israel erlaubt, einen Teil dieser Mittel für Einkäufe im eigenen Land zu verwenden, schrumpft allmählich und muss im Geschäftsjahr 2028 verschwinden. Für 2026 behält das Gesetz noch mindestens 250,3 Millionen für diese Möglichkeit vor.

Die Raketenkoproduktion bindet auch Industrielle aus beiden Ländern. Diese Organisation erklärt, warum die Debatte über die Frage eines jährlichen Transfers nach Israel hinausgeht. US-Haushaltszusagen unterstützen israelische militärische Fähigkeiten, während sie US-Unternehmen Arbeit bieten und technologische Zusammenarbeit aufrechterhalten.

Es schafft eine Abhängigkeit im Laufe der Zeit. Eine Flotte, die über mehrere Jahrzehnte erworben wurde, benötigt Teile, Wartung, Munition, Schulung und Updates. Israel könnte mehr Aufträge aus seinen inländischen Ressourcen finanzieren, ohne sich schnell von seinen amerikanischen Lieferanten zu befreien. Der CRS unterstreicht diese Kontinuität in seiner Analyse vom 4. Juni 2026 zur Zukunft der Beihilfen.

Was ein Geschenk wirklich ändern würde

Donald Trump kündigte am 3. November an, die jährliche Hilfe ab 2027 einzustellen. Die Berichte von Reuters und Associated Press legen die Haushaltsbedingungen dieser Ankündigung nicht fest, während das aktuelle Protokoll bis September 2028 läuft. Eine Erklärung des Präsidenten reicht nicht aus, um nachzuweisen, dass Mittel gestrichen wurden oder dass die laufenden Verträge gestrichen wurden.

Die unmittelbare Frage bezieht sich auf die künftige Verteilung der Rechnung. Ein Rückgang der Spenden würde erfordern, dass Israel einen größeren Teil seiner Einkäufe finanziert, seine Zeitpläne ändert oder bestimmte Aufträge überarbeitet. Details zu industriellen Verpflichtungen und Fristen werden in unserer Analyse entwickelt« Amerikanische Hilfe für Israel: das Waffengesetz ».

Die Wahl der Finanzierung regelt an sich nicht die Debatte über den Einsatz von Waffen und Ausfuhrkontrollen. Die Geräte, die Städte vor Raketen und Munition für Streiks schützen, erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Ihr Bestimmungsort, ihre Beschäftigungsbedingungen und ihre Entscheidungen in Washington müssen mit dieser Präzision geprüft werden. Von Israel bezahlte Verkäufe sind weiterhin US-Exporte, die einem Rechtsrahmen unterliegen, obwohl einige Regeln je nach Finanzierung unterschiedlich sind.

Im Laufe der Jahrzehnte hat die Hilfe mehrere Funktionen erfüllt: Unterstützung einer im Entstehen begriffenen Wirtschaft, Begleitung diplomatischer Vereinbarungen, Finanzierung eines Arsenals und Aufrechterhaltung der industriellen Zusammenarbeit und Raketenabwehr. Die historische Summe misst die Größe. Um die vor uns liegenden Entscheidungen zu verstehen, werden die nützlichsten Zahlen die der nächsten abgestimmten Mittel, der tatsächlich finanzierten Aufträge und des Zeitplans für die Ausführung sein.

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