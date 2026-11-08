8 novembre 2026
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Rettung auf dem Meer von Oman: 22 Seeleute gerettet

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Die Küstenwache der Vereinigten Arabischen Emirate rettete die 22 Besatzungsmitglieder eines Frachtschiffes nach einem Brand auf See im Oman. Die Nationalgarde kündigte am Sonntag, den 8. November an, dass alle in einem stabilen Zustand seien. Die Seeleute, die Staatsangehörige arabischer Länder waren, erhielten erste Hilfe, bevor sie den zuständigen Behörden übergeben wurden. Die Besatzung hatte Alarm geschlagen. Der Name des Schiffes, die Umstände der Feuerabfahrt und das genaue Datum des Vorfalls wurden von den Behörden nicht mitgeteilt.

Mer d’Oman : 22 marins secourus après un incendie. Couverture utilisant une vue satellite d’archives de la région d’Ormuz, sans représentation du cargo.
Vue réelle du détroit d’Ormuz et de la péninsule de Musandam, photographiée par le satellite Terra le 2 décembre 2020. Archive géographique : elle ne représente ni le cargo ni l’incendie annoncé le 8 novembre 2026. Habillage éditorial Libnanews. © MODIS Land Rapid Response Team / NASA GSFC. Domaine public aux États-Unis.
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Eine Rettung auf dem Meer von Oman führte zur Evakuierung von 22 Besatzungsmitgliedern eines brennenden Frachtschiffes, kündigte die Nationalgarde der Vereinigten Arabischen Emirate am Sonntag, den 8. November 2026 an. Alle sind in einem stabilen Zustand, nach den Ergebnissen am Morgen berichtet. Die Identität des Schiffes und der Ursprung des Feuers bleiben unbekannt.

Eine Rettung auf See aus dem Oman nach dem Frachtalarm

Die Besatzung meldete ein Feuer an Bord der Küstenwache, die unter dem Kommando der emiratischen Nationalgarde steht. Spezialisierte Teams lokalisierten das Gebäude und retteten seine 22 Bewohner, sagt sie.

Die Behörden beschreiben Seeleute als arabische Staatsangehörige, ohne ihre Nationalitäten anzugeben. Evakuierte erhielten erste Hilfe und wurden den zuständigen Behörden übergeben.

Die erste Ankündigung bezog sich auf die Rettung. Ein zweites Kommuniqué spezifizierte den stabilen Zustand der gesamten Besatzung und den Ablauf der Operation. Er lieferte keine individuelle medizinische Beurteilung.

Die Ursache des Feuers ist nicht festgestellt

Die offiziellen Informationen legen die Operation an der Omansee fest, ohne Kontaktdaten anzugeben. Sie geben weder das Datum noch die Uhrzeit der Abfahrt des Feuers an. Der 8. November entspricht somit dem Datum der Ankündigung der emiratischen Behörden.

Es wurde kein Fall gemeldet. Die verfügbaren Beweise erlauben es nicht, einen Angriff auf das Feuer zurückzuführen oder mit einem anderen Schiff in Verbindung zu bringen, das an einem kürzlichen Vorfall in dem Gebiet beteiligt war. Der Name des Gebäudes muss noch bestätigt werden.

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