Olympiastadion Tripolis: Arbeiten sollen abgeschlossen werden

Die Ministerin für Jugend und Sport, Nora Bayrakdarian, besuchte das Tripoliser Olympiastadion, um seine Rehabilitation zu überwachen. Der Rasen ist bereit, Spiele zu veranstalten, aber technische und Sicherheitsinterventionen sind immer noch erforderlich. Eine gefährliche Metallstruktur wurde entfernt, was weitere Arbeiten offenbarte. Die Ministerin bevorzugte ihre Fertigstellung vor der Wiedereröffnung, obwohl sie sie um einige Monate verschieben musste. Ein internationales Spiel ist für die Einweihung vorgesehen, ohne Datum angekündigt.

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Die Ministerin für Jugend und Sport, Nora Bayrakdarian, inspizierte die Sanierung des Olympiastadions von Tripolis. Der Rasen ist bereit, Meetings zu veranstalten, aber vor der Wiedereröffnung sind noch technische und Sicherheitsinterventionen erforderlich.

Begleitet wurde der Minister von Naji Hammoud, Vorstandsvorsitzender und General Manager der öffentlichen Einrichtung von Sport- und Pfadfindereinrichtungen. Der Besuch gab einen Überblick über die durchgeführten Arbeiten und die nächsten Schritte des Projekts.

Tripolis Olympiastadion: ein Rasen bereit

Nora Bayrakdarian sagte, die Spieloberfläche sei in sehr gutem Zustand und bereit für die Spiele. Sie betonte jedoch, dass einige technische Probleme noch Arbeit und Nachbereitung erforderten.

Der Minister betonte die Qualität der Interventionen und die Sicherheit der Einrichtungen und ihrer Ausrüstung. Diese Rehabilitation ist Teil des Ziels des Ministeriums, die Sportinfrastruktur in den verschiedenen libanesischen Regionen zu entwickeln. Ziel ist es, diesen Einrichtungen die Möglichkeit zu geben, Tagungen und Wettbewerbe auszurichten.

Sicherheitsinterventionen vor Wiedereröffnung

Eine Metallstruktur, die ein Risiko für die öffentliche Sicherheit darstellte, wurde entfernt, erklärte Nora Bayrakdarian. Diese Operation hat andere notwendige Arbeiten offenbart, die jetzt im Gange sind.

Die Ministerin hielt es für besser, diese Interventionen vor der Wiedereröffnung abzuschließen, da die Wiederaufnahme ihrer Aktivitäten bereits verschoben worden war. Daher reicht der Zustand des Rasens allein nicht aus, um die gesamte Ausrüstung wieder öffnen zu können.

Ein internationales Spiel für die Einweihung geplant

Nora Bayrakdarian sagte, dass ein internationales Spiel während der Wiedereröffnung in Betracht gezogen wurde. Es hielt es für akzeptabel, die Arbeit um einige Monate zu verschieben, was an die lange Zeit der Stagnation im Stadion seit 2006 erinnert.

Kein Datum für die Wiedereröffnung oder Entsendung für dieses internationale Treffen wurde in den gemeldeten Erklärungen angekündigt. Der Abschluss der technischen und sicherheitstechnischen Arbeiten bleibt der nächste Schritt.

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