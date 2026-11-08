Eisenbahnunfall in Ägypten: 4 Tote

Zwei Personenzüge trafen sich am Sonntag, den 8. November in Al-Ayyat, Gouvernement Gizeh, südlich von Kairo. Das ägyptische Gesundheitsministerium gibt eine vorläufige Bewertung von vier Todesfällen und 88 Verletzungen bekannt. Die Gizeh-Fayoum Zug traf die Rückseite des Zuges von Kairo nach Assuan, nach den Eisenbahnen. Mehrere Autos entgleist. Die Hilfsdienste verteilten die Verwundeten auf drei Krankenhäuser. Die Präsidentschaft fordert eine schnelle Untersuchung; die Wiederaufnahme des Verkehrs muss noch präzisiert werden.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Ein Eisenbahnunfall in Ägypten führte am Sonntag, den 8. November 2026 zu vier Toten und 88 Verletzten, so eine vorläufige Einschätzung des Gesundheitsministeriums. Zwei Personenzüge trafen Al-Ayyat im Gouvernement Gizeh südlich von Kairo. Mehrere Autos entgleist. Präsident Abdel Fattah al-Sisi forderte eine sofortige Untersuchung.

Eine Eisenbahnkollision in Ägypten auf der Südlinie

Die National Railway Authority gibt an, dass die Zugnummer 134, die Gizeh mit Fayoum verbindet, die Rückseite der Nummer 2010 getroffen hat. Letztere diente als Verbindung zwischen Kairo und Assuan. Der Schock ereignete sich zwischen den Stationen Kafr Ammar und Al-Raqqa im Gebiet Al-Ayyat.

Die Kollision führte dazu, dass die Schienen mehrere Autos verließen. Der Schienenverkehr schickte technische Teams und Kräne zum Gelände, um die Gleise zu räumen. Die Operationen zielen darauf ab, den Verkehr auf der Achse zwischen der Hauptstadt und Oberägypten wiederherzustellen.

Die Behörden haben keine Frist für die Wiederaufnahme des Verkehrs in den verfügbaren Informationen angegeben. Das vom Betreiber beschriebene Verfahren reicht nicht aus, um die Ursache des Unfalls oder eine individuelle Haftung festzustellen.

Verletzt in drei Krankenhäusern

Das Gesundheitsministerium meldete 72 Krankenwagen, die für den Transport und die Evakuierung von Opfern eingesetzt wurden. Nach seiner Zählung wurden 49 Verwundete in das Al-Wasta-Krankenhaus, 29 in das Al-Ayyat-Krankenhaus und 10 in das Atfih-Krankenhaus gebracht. Diese Summe entspricht den gemeldeten 88 Verletzten.

Minister Khaled Abdel Ghaffar hat die Gesundheitseinrichtungen in den Gouvernements Gizeh und Beni Suef aufgefordert, ihre Bereitschaft zu erhöhen. Die Teams müssen die Opfer versorgen und medizinisch unterstützen.

Vier Todesfälle bleiben vorläufig. Die Gesundheitsbehörden überwachen weiterhin hospitalisierte Personen, ohne in diesem Stadium eine detaillierte Aufschlüsselung nach der Schwere der Verletzungen vorzulegen.

Sissi fordert Rechenschaftspflicht

In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung bestätigte die Präsidentschaft, dass sie die notwendige Versorgung der Verletzten und eine beschleunigte Untersuchung der Umstände des Schocks gefordert habe. Abdel Fattah al-Sisi hofft, dass jede Person, deren Fahrlässigkeit festgestellt wird, zur Rechenschaft gezogen wird.

Diese Anweisung stellt keine Schlussfolgerung über den Ursprung des Aufpralls dar. Die Ergebnisse der Umfrage und der Zeitplan für die Wiedereröffnung der Strecke bleiben erwartet.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews