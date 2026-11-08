Schulsport: 120 Schüler versammelten sich in Furn el-Chebbak

Am 6. November 2026 nahmen über 120 Schüler von fünf Schulen in Beirut am dritten Tag von « Ihre Gesundheit in Ihrer Hand » in Notre-Dame des Frères in Furn el-Chebbak teil. Organisiert von libanesischen Young Talents mit der französischen Botschaft und dem Französischen Institut des Libanon, bot dieses Treffen sieben Workshops an, darunter eine Einführung in den Sport für blinde und sehbehinderte Menschen. Das Programm konzentriert sich auf Entdeckung, Gesundheit und Partizipation statt auf Wettbewerb, mit der Unterstützung von sechs Sportverbänden.

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Der Schulsport im Libanon stand auf dem Programm des dritten Tages « Ihre Gesundheit in Ihren Händen », der am Freitag, den 6. November 2026 in der Notre-Dame des Frères Schule in Furn el-Chebbak organisiert wurde. Mehr als 120 Schüler von fünf Schulen in Beirut nahmen an dieser Initiative der Libanesischen Vereinigung junger Talente teil, die in Partnerschaft mit der französischen Botschaft im Libanon und dem Französischen Institut für Libanon durchgeführt wurde.

Das Treffen brachte Studenten, ihre Lehrer und Trainer sowie Vertreter französischer Partner und teilnehmender Sportverbände zusammen. Die gastgebende Institution veranstaltete diese dritte Ausgabe eines im Jahr 2025 gestarteten Programms.

Sieben Workshops zur Entdeckung des Schulsports im Libanon

Die Studierenden wurden in sieben Workshops unterteilt. Sechs libanesische Verbände beaufsichtigten die Entdeckung von Tennis, Leichtathletik, modernem Pentathlon, Fechten, Taekwondo und Muay-Thai. Ein siebter Workshop unter der Leitung von Blind with Vision widmete sich dem Sport von blinden und sehbehinderten Menschen.

Jede Gruppe verbrachte 25 Minuten in einem Workshop mit einer kurzen Präsentation, gefolgt von einer praktischen Einführung für alle Studenten. Die Gruppen schlossen sich dann der folgenden Aktivität an. Diese Rotation ermöglichte es jedem Teilnehmer, die verschiedenen Disziplinen auszuprobieren, die während des Tages angeboten wurden.

Gesundheit und Teilhabe im Mittelpunkt des Programms

Die Eröffnungsfeier begann mit den libanesischen und französischen Nationalhymnen. Der Direktor von Notre-Dame des Frères, Fadi Touma, begrüßte den Empfang dieser dritten Ausgabe und dankte der französischen Botschaft, den libanesischen jungen Talenten, Verbänden und Schulen für ihre Unterstützung der Sportpraxis junger Menschen.

Die Vertreter der Botschaft erinnerten an den Start des Sports and Sport Support Project im Jahr 2025, insbesondere in Schulen. Der Generalsekretär der libanesischen Young Talents, Dr. Georges Assaf, sprach von den Zielen « Ihre Gesundheit in Ihren Händen »: das Bewusstsein für ihre Gesundheit zu schärfen, sie zu körperlicher Aktivität zu ermutigen und durch die Entdeckung des Sports Vertrauen in sie aufzubauen.

Er dankte auch französischen Partnern, der Gastschule, Verbänden, teilnehmenden Institutionen, Blind with Vision, Freiwilligen und dem Verbandsteam.

Das Programm zielt darauf ab, die körperliche und psychische Gesundheit der Schüler durch Bewegung und Entdeckung zu fördern. Sie fördert die Teilnahme statt den Wettbewerb und will die Verbindungen zwischen Schulen, Sportverbänden und Bildungseinrichtungen stärken. Dieser dritte Tag folgte zwei früheren Ausgaben, von denen die letzte im Nordlibanon im Februar 2026 stattgefunden hatte.

Teilnehmer am dritten Tag « Ihre Gesundheit in Ihren Händen », 6. November 2026 in Furn el-Shebbak. Foto: Prophoto.

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