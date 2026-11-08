Plestia Alaqad, von Gaza bis Beirut

Mit der arabischen Übersetzung seines ersten Buches setzt Plestia Alaqad ihr Zeugnis über Gaza im Libanon fort. Der palästinensische Journalist, der 2024 dank des Shireen Abu Akleh-Stipendiums an der American University in Beirut begrüßt wurde, erzählt den Menschen und den Banden, die sie verbinden. In einem am 8. November veröffentlichten Interview diskutiert sie die Grenzen der Sichtbarkeit sozialer Netzwerke. Sein persönlicher Bericht, der 2025 in englischer Sprache veröffentlicht wurde, ist jetzt in arabischer Sprache bei Dar Hashem in einer Übersetzung von Zaynab Diya verfügbar.

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Plestia Alaqad setzt mit dem Buch die Zeugenarbeit fort, die ihn während des Krieges in Gaza bekannt gemacht hat. Seine Geschichte,Die Augen von Gaza: Ein Tagebuch der Resilienzjetzt hat eine arabische Übersetzung im Libanon von Dar Hashem veröffentlicht. In einem Interview, das am 8. November in der palästinensischen Presse veröffentlicht wurde, berichtet der Journalist von diesem Ansatz. Sie will den Bewohnern, ihren Bindungen und Bestrebungen über die Bilder der Zerstörung hinaus erzählen. Beirut, wo sie für einen Master-Abschluss an die American University kam, nimmt einen Platz in diesem Kurs ein.

Das Buch ist keine erschöpfende Chronik des Krieges. Er sammelte Zeitungsfragmente aus seinen persönlichen Erfahrungen in den ersten Wochen des Konflikts. Die Passage zum Arabischen gibt Zugang zu dieser Geschichte zu einer anderen Leserschaft. Es erweitert ein auf Englisch engagiertes Projekt, eine Sprache mit zahlreichen Videos, mit denen die junge Palästinenserin die internationale Öffentlichkeit ansprach.

Plestia Alaqad erzählt das Leben hinter den Bildern

Das Interview am 8. November macht es möglich, zu spezifizieren, was sie übermitteln möchte. Ihr zufolge machten die Bombardementbilder Gaza bekannt, ohne die dort lebenden Menschen unbedingt bekannt zu machen. Es betont die Erinnerungen, Ambitionen und das tägliche Leben der Palästinenser. Seine Bemerkungen beziehen sich auf diese Kluft zwischen einer sichtbaren Bevölkerung in der Katastrophe und Menschen, die noch unbekannt sind.

Sie erinnert somit an die Verbindungen, die während ihres Besuchs im Al-Quds-Krankenhaus entstanden sind. Eine Familie, die sich am Tatort getroffen hatte, hatte sie begrüßt. Sie erinnert sich auch an die gegenseitige Hilfe zwischen Nachbarn, selbst bei den gewöhnlichsten Ernährungsbedürfnissen. Diese Erinnerungen nehmen einen zentralen Platz in seinem Bericht über Gaza ein. Sie beschreiben spezifische beziehungen, anstatt eine reduzierte bevölkerung auf der dokumentation des opfers.

Der Journalist präsentiert diese Gesten nicht als Auslöschung des Leidens. Sie sind Teil der Erfahrung, die sie behalten will. Vertreibung, Angst und Verlust koexistieren mit Formen der Solidarität. Es ist diese Nähe zu den Menschen, die sein Zeugnis nährt, auch nach seiner Abreise aus palästinensischem Gebiet.

Eine englische Geschichte, dann eine arabische Ausgabe im Libanon

Englische Ausgabe vonDie Augen von Gazaerschien bei Macmillan am 17. April 2025. Seine redaktionelle Präsentation beschreibt eine Reihe von Zeitungsauszügen. Das Buch folgt einer 21-jährigen Frau im Krieg, die auf die Emotionen und Reaktionen ihrer Umgebung aufmerksam ist. Diese Konstruktion unterscheidet die persönliche Erzählung von einer retrospektiven Erhebung mehrerer Quellen.

Die arabische Ausgabe trägt den TitelOuyoun Gaza: Yawmiyyat Sumoud« Die Augen von Gaza: Journal of Resilience ». Dar Hashem I veröffentlichte 2026 im Libanon. Die englische Übersetzung kommt auf Zaynab Diya zurück, dessen Name in der Präsentation des Buches und in der Medienberichterstattung über seine Veröffentlichung erscheint.

Im Katalog der ausländischen Rechte wurde bereits Dar Hashem unter den Verlagen erwähnt, die Übersetzungsrechte erworben haben. Die Buchhandlung Antoine bezieht sich heute auf das Buch auf Arabisch unter der Nummer ISBN 9781918373097. Die Geschichte reiht sich somit in den Katalog eines libanesischen Verlags ein, nachdem er an englischsprachige Leser verteilt wurde. Diese Übersetzung bietet direkten Zugang zu Text für arabischsprachige Leser.

Der Sprachwechsel ändert nicht die Natur des Zeugnisses. Plestia Alaqad schreibt aus einer Erfahrung, die sie gelebt hat, und Erinnerungen, die sie trägt. Im Interview verteidigt sie einfach diesen Status als Memoiren. Sie lässt die Leser ihr Schreiben schätzen und wie sie ihre Gefühle ausdrückt. Sie verlangt kein Wort, das alle palästinensischen Erfahrungen zusammenfassen würde.

Beirut, eine Universitätsbühne nach dem Exil

Die Verbindung mit Beirut geht der Veröffentlichung des Buches voraus. Am 28. August 2024 gab die American University of Beirut ihre Ankunft für einen Master-Abschluss in Medienwissenschaften bekannt. Sie kam aus Australien, wo ihre Familie nach dem Verlassen des Gazastreifens im November 2023 Zuflucht fand. Zuvor hatte sie 2022 ihren Abschluss an der Eastern Mediterranean University in New Media and Journalism in Zypern gemacht.

Sein Lehrplan an der AUB wird mit dem Shireen Abu Akleh Memorial Scholarship ausgezeichnet. Die Universität wurde im Mai 2022 mit der Yafa Foundation gegründet. Sie unterstützt palästinensische Frauen, die einen Master-Abschluss in Medienwissenschaften haben. Die Ausbildung kombiniert somit eine konkrete Gelegenheit, Studien im Gedenken an einen palästinensischen Journalisten durchzuführen.

Bei seiner Ankunft erklärte Plestia Alaqad, dass er nach sozialer Nähe in Beirut suchte, die ihn an Gaza erinnerte. Das Interview, das an diesem Sonntag veröffentlicht wurde, zeigt, dass sie sich immer mit ihrem Master-Abschluss beschäftigt hat. Sein akademischer Hintergrund und seine Activité d’autress treffen auf dasselbe Thema: Wie man eine Gesellschaft einem externen Publikum erzählt.

Social Media, ein Publikum ohne Handlungsgarantie

In ihren Antworten auf die palästinensische Tageszeitung weigerte sie sich, dem einflussreichen Label zu erlauben, ihren Job als Journalistin zu löschen. Soziale Netzwerke hätten direkten Zugang zu palästinensischen Stimmen ermöglicht, erklärt sie. Die gefilmten Menschen konnten gehört werden, ohne sich ausschließlich auf eine äußere Erzählung zu verlassen. Der tägliche Austausch mit dem Publikum hat individuelle Erfahrungen sichtbar gemacht.

Es zeigt jedoch die Grenzen dieser Sichtbarkeit. Zu Beginn des Krieges dachte sie, dass die Verbreitung der Bilder eine Reaktion auslösen würde, die in der Lage wäre, die Gewalt zu stoppen. Seine Beobachtung ist jetzt zurückhaltender. Die Existenz eines breiten Publikums reicht nicht aus, um politische Entscheidungen zu treffen. Sie fordert daher, sich auch mit den Handlungen nach dem Zugang zu Informationen zu befassen.

Diese Reserve beleuchtet den Durchgang von Videos zum Buch. Das Zeugnis ändert seine Unterstützung, ohne zu versprechen, die Situation allein zu verändern. Das Buch behält ein Wort und Erinnerungen über die Folge von Online-Publikationen hinaus. Gleichzeitig setzt die Journalistin ihre Interviews und Artikel über Gazaner fort.

Weiterarbeiten von außen

Plestia Alaqad beschreibt auch konkretere Formen der Hilfe. Sie sagt, sie nutzt ihren Instagram-Account, um die Aktivitäten der in Ägypten lebenden Palästinenser in Gaza zu veröffentlichen. Einige schufen ihre Arbeit dort, nachdem sie gegangen waren. Ihnen Sichtbarkeit zu geben, ist, erklärt sie, eine Möglichkeit, die ihr zur Verfügung stehende Anhörung zu nutzen.

Sie erkennt den begrenzten Umfang dieser Einzelinitiativen an und fordert Regierungen und internationale Institutionen zum Handeln auf. Für ihre eigene Arbeit behielt sie sich ein Ziel vor: ein Wissen über Gaza zu vermitteln, das nicht auf die Toten und die Ruinen beschränkt war. Die arabische Ausgabe ihres ersten Buches zirkuliert jetzt in libanesischen Buchhandlungen, während sie dieses Werk der Erzählung aus der Ferne fortsetzt.

Foto vom AUB Campus: marviikad / Flickr, via Wikimedia Commons. Diese Ansicht zeigt nicht Plestia Alaqad. Ganzes Foto erhalten, Versammlung Libnanews. Foto und lizenzierte Bearbeitung CC BY-SA 2.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/.

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