Dell Technologies erhöhte seine jährliche Umsatzprognose nach einem Rekordquartal auf 202 Milliarden US-Dollar. Optimierte Server für künstliche Intelligenz haben in drei Monaten 22 Milliarden Dollar gesammelt. Herkömmliche Server wachsen ebenfalls, während der Verkauf von Computergeräten an Privatpersonen immer noch rückläufig ist.

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Dell Technologies erhöhte seine jährliche Umsatzprognose von 192 Milliarden Dollar auf 202 Milliarden Dollar am Dienstag, den 24. November. Der US-Hersteller hat seinen Absatz im Quartal zum 30. Oktober mehr als verdoppelt. Die für künstliche Intelligenz optimierten Server machen mittlerweile rund 40% aus, ohne der einzige Treiber des Anstiegs zu sein.

Die Texas-Gruppe verzeichnete im dritten Quartal ihres Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 54,9 Milliarden US-Dollar, gegenüber 27 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Sein Nettogewinn beträgt 5,67 Milliarden, verglichen mit 1,55 Milliarden. Der nach US-amerikanischen Rechnungslegungsstandards berechnete verwässerte Gewinn pro Aktie stieg von 2,28 USD auf 8,82 USD.

Herkömmliche Server kommen ebenfalls voran

Die für die KI optimierten Maschinen generierten 22 Milliarden US-Dollar Umsatz, verglichen mit 5,6 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Aber die Erhöhung ist nicht auf diese Einrichtungen beschränkt. Herkömmliche Server und Netzwerkausrüstung machten 15 Milliarden aus, verglichen mit 4,5 Milliarden. Die Speicherkapazität stieg um 24% auf 4,9 Milliarden.

Tätigkeit Quartalsumsatz (Milliarden) Ein Jahr Optimierte Server für AI 22,0 +291 % Herkömmliche Server und Netzwerke 15.0 +235 % Lagerung 4,9 +24 % Client Computing 12,9 +3 %

Der Infrastrukturcluster, der die ersten drei Aktivitäten zusammenführt, erwirtschaftete 7,1 Milliarden US-Dollar an Betriebsergebnissen. Die operative Marge stieg von 12,4 Prozent auf 17 Prozent. Andererseits sank das Betriebsergebnis des Client-Rechenzentrums um 6%. In dieser Division hat der Anstieg der Verkäufe an Profis den Rückgang bei den Einzelnen mehr als ausgeglichen.

Orderbuch wird nicht mit Verkäufen verwechselt

Dell sagte, er habe im Laufe des Quartals 60,2 Milliarden Dollar an Aufträgen für Ausrüstung für die KI registriert. Die Gruppe hat noch 132,3 Milliarden Bestellungen am Zaun zu liefern. Dieses Buch gibt einen Hinweis auf die Nachfrage, geht aber nicht in den Umsatz ein: Die Lieferdaten und die Buchhaltung können variieren. Dell sagte unter anderem, um die Finanzierung der Kunden und ihren Zugang zu Strom zu untersuchen, zwei konkrete Bedingungen für den Einsatz von Rechenzentren.

Der Hersteller erwartet nun einen Jahresumsatz von 78 Milliarden US-Dollar an optimierten Servern für die KI, verglichen mit 74 Milliarden US-Dollar zuvor. Für das vierte Quartal strebt es 56,3 Milliarden Umsatz aller Aktivitäten zusammen. Bei diesen Beträgen handelt es sich um Managementziele, die von den bereits zum 30. Oktober verzeichneten Ergebnissen zu unterscheiden sind.

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