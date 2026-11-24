Quellen des Falles berichten von einem Eingriff in ein nicht klassifiziertes System, das von der CIA und dem US-Geheimdienstdirektorat verwendet wird. Die Plattform wurde verwendet, um Informationen zu analysieren, die der Öffentlichkeit zugänglich sind oder im Handel verkauft werden. Der Umfang des Zugangs und die Identität der Verantwortlichen müssen noch festgelegt werden.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Ein System, das von der CIA und dem Office of the Director of National Intelligence (ODNI) verwendet wurde, soll eingedrungen sein, so mehrere Personen, die sich des Falles bewusst sind. Die am 24. November veröffentlichten Informationen deuten darauf hin, dass der Vorfall ein nicht klassifiziertes Netzwerk betrifft. Die Identität der Verantwortlichen und die Liste der tatsächlich abgefragten oder kopierten Daten bleiben unbekannt.

Das System dient der Sammlung und Analyse öffentlich verfügbarer oder vermarkteter Informationen. Eine Person, die über den Vorfall informiert wurde, gibt an, dass der Verstoß versiegelt wurde und dass keine Verschlusssachen kompromittiert wurden. Diese Bewertung wird nicht von einem öffentlichen Bericht beider Dienste begleitet, in dem der Vorfall detailliert beschrieben wird. Das genaue Datum des Eingriffs und seine Dauer sind nicht bekannt.

Ein Intelligenz-Tool aus offenen Quellen

Open Source Intelligence basiert auf dem Abgleich von Daten, die nicht unbedingt aus geheimen Operationen stammen. Analysten können beispielsweise Online-Publikationen mit kommerziellen Satellitenbildern vergleichen. Mehrere Elemente, die anodisieren, wenn sie getrennt genommen werden, können helfen, die Entwicklung einer Situation zu dokumentieren.

Ein nicht klassifiziertes Netzwerk ist jedoch kein öffentlich zugängliches Netzwerk. Das Problem ist nicht auf die Originaldaten beschränkt: Ihre Auswahl und die Art ihrer Gruppierung können die von einem Dienst überwachten Personen informieren. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass die Eindringlinge solche Beweise erhalten haben. Die verfügbaren Informationen geben nicht an, auf welche Funktionen sie Zugriff hatten oder ob Daten weggenommen wurden.

Separate Vorfälle in US-Diensten

Die Berichterstattung erfolgt nach anderen Bundesstörungen. In der vergangenen Woche war ein internes Netzwerk der National Security Agency (NSA), das zum Austausch von Verschlusssachen genutzt wurde, vorübergehend nicht verfügbar. Diese Unterbrechung des Dienstes allein stellt keinen Beweis für ein Eindringen dar. Das FBI untersucht den verdächtigen Zugang zu einer nationalen Basis, die von der Polizei genutzt wird.

Die Trump-Regierung wies die Hypothese eines koordinierten Angriffs öffentlich zurück, um die Reihe von Zusammenbrüchen zu erklären. Es gibt derzeit keine öffentlichen Beweise, die das gemeldete Eindringen in die CIA mit FBI- oder NSA-Vorfällen in Verbindung bringen. Die Unterscheidung bleibt wesentlich: Die Wiederherstellung eines Dienstes, die Einschränkung des unbefugten Zugriffs und die Bestimmung der betroffenen Daten entsprechen drei verschiedenen Erkenntnissen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews