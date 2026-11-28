Voyager 1 überquerte den Lichttagskurs am 18. November. Bei 25,9 Milliarden Kilometern brauchen eine Bestellung und ihre Antwort zwei Tage, um zurückzukehren.

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Wie weit ist ein Objekt, dessen Signal einen Tag braucht, um uns zu erreichen? Am 18. November 2026, um 1016 UTC, 1216 Stunden in Beirut, erreichte Voyager 1 einen Erdlichttag, etwa 25,9 Milliarden Kilometer entfernt. Die NASA bestätigte den Meilenstein am nächsten Tag, als das Sondenfunksignal die Erdantennen erreichte.

Das Jet Propulsion Laboratory assoziierte den Empfang der Trägerwelle mit Bahnberechnungen. Bis zum 19. November hatten die Teams seit 14 keine wissenschaftlichen oder technischen Daten mehr erhalten. Das Signal bestätigte somit den Abstand, ohne festzustellen, dass die Sondenmessungen erneut übertragen wurden.

Ein Lichttag ist eine Distanz

Das Wort « Tag » kann irreführend sein. Er bezeichnet hier nicht das Alter von Voyager 1 oder die Länge seiner Reise. Ein Lichttag entspricht der von Licht in 24 Stunden zurückgelegten Strecke. Radiowellen, die zur Kommunikation mit der Sonde verwendet werden, breiten sich im Vakuum mit der gleichen Geschwindigkeit aus.

Der Vergleich mit unserer Nachbarschaft zeigt das Ausmaß des Problems. Das Licht braucht etwa 1,3 Sekunden, um die durchschnittliche Entfernung zwischen Erde und Mond zu überqueren, und acht Minuten und zwanzig Sekunden zwischen Sonne und Erde. Für Voyager 1 wird die Größenordnung zu einem Tag in eine Richtung. Bei der Ankündigung der NASA geht es um die Entfernung zur Erde, nicht zur Sonne.

Zwei Tage für eine Radio-Rückkehr

Eine Bestellung, die an eine Sonde gesendet wird, die sich an einem hellen Tag befindet, dauert etwa 24 Stunden, um sie zu erreichen. Eine Antwort muss dann den entgegengesetzten Weg zurücklegen. Die Rundfahrt stellt somit etwa 48 Stunden Ausbreitung dar, noch vor möglichen Verzögerungen bei der Verarbeitung und Organisation der Kommunikation.

Diese Verschiebung verhindert sofortiges Pilotieren. Die Teams müssen ihre Befehle vorbereiten, den bekannten Zustand des Flugzeugs berücksichtigen und auf Informationen warten, um ihre Wirkung zu bestimmen. Eine erfolgreiche Verbindung entfernt die Distanz nicht: Sie erlaubt nur, trotzdem weiter zu tauschen.

Der Meilenstein ist keine physische Barriere, die im Weltraum installiert ist. Es sollte daher nicht als Schock, Manöver oder Umgebungsänderung bezeichnet werden, die das Fahrzeug zum angekündigten Zeitpunkt unbedingt erkannt hätte. Es ist in erster Linie eine Möglichkeit, seine Position und die Reisezeit seiner Kommunikation zu messen.

Eine andere Aufzeichnung des Eintritts in den interstellaren Raum

Voyager 1 befindet sich seit August 2012 im interstellaren Raum. Es verließ dann die Heliosphäre, die Blase aus Teilchen und Magnetfeldern, die von der Sonne produziert wurden. Diese Plasmagrenze begrenzt nicht den gesamten Gravitationsgriff der Sonne, der sich weit weiter in Richtung der Oortschen Wolke erstreckt. Die Schwelle des Lichttages markiert daher keinen zweiten Eintritt in diese Umgebung, die sie seit mehr als einem Jahrzehnt studiert.

Die Reise der beiden Voyagers erklärt auch ihren Unterschied. Voyager 1 flog über Jupiter und dann über Saturn, bevor er weiter in den interstellaren Raum flog. Voyager 2 folgte einer anderen Reise, vorbei auch in der Nähe von Uranus und Neptun. Die NASA stellt ihre eigene Passage auf einen Lichttag im November 2035: Dies ist immer noch eine Prognose, kein bereits getroffener Termin.

Eine wissenschaftliche Mission, ohne neue Fotos

Die von der NASA veröffentlichte Instrumententabelle zeigt an, dass das Magnetometer und das Plasmawellenmesssystem zu den aktiven Instrumenten von Voyager 1 gehören, unabhängig von der am 19. November gemeldeten Übertragungsunterbrechung. Andererseits meldete er die Abschaltung des niederenergetischen Teilchendetektors am 17. April 2026 und des kosmischen Strahlensystems im Februar 2025, um Energie zu sparen.

Die Kameras sind seit dem 14. Februar 1990 ausgeschaltet. Es gibt daher kein aktuelles Foto von Voyager 1, um seine Umgebung zu zeigen, da sie diese Schwelle überschreitet. Ein Bild der Sonde auf dem Hintergrund von Sternen kann eine künstlerische Darstellung sein; eine Bodenvorbereitungsfotografie gehört zum Missionsarchiv. Weder wird heute eine Ansicht aus dieser Entfernung empfangen.

JPL-Teams hören der Sonde jeden Tag zu und senden ihr jede Woche Bestellungen. Da die elektrische Leistung um etwa vier Watt pro Jahr abnimmt, haben sie bereits mehrere Instrumente abgeschaltet. Das Magnetometer und der Plasmawellendetektor gehören zu denen, die sie in Betrieb halten wollen.

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