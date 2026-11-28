Das Kaslik-Symposium stellte die Philosophie des libanesischen Schriftstellers 150 Jahre nach seiner Geburt in den Vordergrund. Sein englischer Roman von 1911 half zu verstehen, was er mit der arabischen Zugehörigkeit tat.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Das Kaslik-Symposium stellte die Philosophie des libanesischen Schriftstellers 150 Jahre nach seiner Geburt in den Vordergrund. Sein englischer Roman von 1911 half zu verstehen, was er mit der arabischen Zugehörigkeit tat.

Am Donnerstag, den 26. November, widmete die Heilige-Geist-Universität von Kaslik einen Tag der Philosophie von Amin Rihani. Das Programm verband ein Treffen über Humanismus und Verständigung zwischen den Kulturen mit einer Ausstellung seiner Gemälde und Skulpturen, die bis zum 27. November geöffnet war. Um den 1876 in Freiké geborenen Denker noch einmal zu lesen, kann man von einem älteren Objekt ausgehen: einem Roman von 1911, der in englischer Sprache geschrieben wurde und dennoch um ein fiktives arabisches Manuskript herum aufgebaut ist.

Arabisches Manuskript erfunden für einen amerikanischen Roman

InDas Buch von KhalidZwei libanesische Jugendliche, Khalid und Shakib, emigrierten nach New York. Das Buch beginnt nicht am amerikanischen Dock, sondern in einer Bibliothek in Kairo, wo der Leser erfährt, dass ein arabisches Manuskript entdeckt wurde. Der Prozess versucht nicht, das Buch zu einem historischen Dokument zu machen. Es stellt eine Distanz zwischen der Sprache des Textes, der von der Öffentlichkeit gelesen wird, und der Sprache her, in der die Erzählung angeblich übermittelt wurde.

Die Montage erzählt etwas über Rihanis Leben. Als er in New York ankam, lernte er Englisch in den Vereinigten Staaten und nahm dann das Studium des Arabischen im Libanon wieder auf. Seine Arbeit entwickelte sich dann in beiden Sprachen. Die Kongressbibliothek unterhält Faksimiles ihrer englischen Manuskripte; die Originale dieser Sammlung blieben in Freiké.

Eine kulturelle Zugehörigkeit, ein politisches Projekt

Die Arabizität von Rihani erschöpft sich nicht in der Wahl einer Sprache oder im Beitritt zu einem Staat. Der Schriftsteller verteidigte die arabische Unabhängigkeit von der osmanischen und dann europäischen Vorherrschaft. Seine Reisen auf der arabischen Halbinsel brachten ihn auch in Kontakt mit Führern, die weder die gleichen Interessen noch die gleichen Pläne hatten. Ihre literatur, sie, ist in der lage, zwei junge menschen vom mount libanon in new york einwanderung zu platzieren, ohne dass ihr ausgangspunkt aus der geschichte verschwindet.

Kaslik entschied sich, den humanistischen Umfang dieser Arbeit noch einmal zu lesen. Der Roman gibt eine konkrete Herangehensweise an dieses Programm: Rihani lässt den Osten und den Westen nicht als zwei Blöcke sprechen. Es zirkuliert Menschen, Texte und Ideen zwischen dem Libanon, Kairo und New York. Die Frage ist nicht zu wählen, welcher dieser Orte den Schriftsteller erklärt, sondern zu sehen, was sich an seinem Schreiben ändert.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews