Frankreich und sieben weitere Länder forderten Anfang 2027 palästinensische Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Mahmoud Abbas’ Dekret legt die beiden Wahlen am 11. September fest.

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Außenminister aus acht Ländern forderten die Palästinensische Autonomiebehörde am Samstag, den 28. November auf, die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im ersten Quartal 2027 abzuhalten. Sie wählten den Tag, an dem die Legislativen ursprünglich abgehalten werden sollten, um die im Oktober von Mahmoud Abbas beschlossene Verschiebung anzufechten. Das palästinensische Dekret legte die beiden Wahlen am 11. September 2027 fest. Die Erklärung der acht Länder ändert diesen Zeitplan nicht.

Vier neue Unterzeichner seit Oktober

Belgien, Luxemburg, Norwegen und Polen schlossen sich Australien, Kanada, Frankreich und dem Vereinigten Königreich an, die die Verschiebung bereits am 13. Oktober in einem gemeinsamen Text verurteilt hatten. Die neue Erklärung fordert die Palästinensische Autonomiebehörde auf, die in der New Yorker Erklärung zur Zwei-Staaten-Lösung eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Sie fordert auch alle Parteien auf, Abstimmungen in den besetzten palästinensischen Gebieten zu erleichtern.

Die acht Minister verbinden die Abhaltung freier und transparenter Wahlen mit der Erneuerung der Legitimität palästinensischer Institutionen. Sie halten diese Erneuerung für besonders wichtig im Hinblick auf eine Rückkehr der Palästinensischen Autonomiebehörde nach Gaza. Ihr Text gibt nicht die konkreten Modalitäten der Abstimmung oder eine Entscheidung über die Governance der Enklave bekannt.

Ramallah ruft Hindernisse in Gaza und Ost-Jerusalem hervor

Die palästinensische Präsidentschaft hatte die Verschiebung am 10. Oktober verteidigt. Er zitierte die Gewalt und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit im besetzten Westjordanland und die Schwierigkeiten beim Zugang der Wahlkommission und internationaler Beobachter in Gaza und Ostjerusalem. Für Gaza berief sie sich auch auf die humanitäre Situation, den mangelnden Fortschritt beim Wiederaufbau und den unvollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte. Das Dekret beauftragt die Zentrale Wahlkommission, die beiden Wahlen vorzubereiten, auch in Ostjerusalem.

20 Jahre ohne nationale Gesetzgebung

Die neueste palästinensische Gesetzgebung stammt aus dem Januar 2006. Die Change and Reform-Liste, die die Hamas repräsentierte, hatte 74 der 132 Sitze im Legislativrat gewonnen, verglichen mit 45 in der Fatah, laut den endgültigen Ergebnissen der zentralen Wahlkommission. Die für 2021 geplante Gesetzgebung fand nicht statt. Die Kommunalwahlen im April 2026 haben den Legislativrat oder die Präsidentschaft nicht erneuert.

Die Unterzeichner fordern nun eine Abstimmung bis Ende März, mehr als fünf Monate vor dem Zeitplan von Mahmoud Abbas. Am 28. November hatte die palästinensische Präsidentschaft keine Änderung ihres Dekrets angekündigt.

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