Das Erdbeben wurde um 9:30 Uhr am Samstag etwa sechs Kilometer vor Manhattan Beach aufgezeichnet. Die Feuerwehrleute von Los Angeles meldeten keine Verletzungen oder strukturellen Schäden in ihrem ersten Bulletin. Die Alarmzentrale schloss das Risiko von Tsunamis aus.

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Das Erdbeben wurde um 9:30 Uhr am Samstag etwa sechs Kilometer vor Manhattan Beach aufgezeichnet. Die Feuerwehrleute von Los Angeles meldeten keine Verletzungen oder strukturellen Schäden in ihrem ersten Bulletin. Die Alarmzentrale schloss das Risiko von Tsunamis aus.

Ein Zittern war am Samstag, den 28. November in Los Angeles zu spüren. Das U.S. Institute of Geophysics (USGS) liegt etwa sechs Kilometer westlich-südwestlich von Manhattan Beach im Pazifik und das Foyer ist etwas mehr als 12 Kilometer tief. Das Erdbeben ereignete sich um 0930 in Kalifornien oder 1730 UTC.

Das seismische Netzwerk in Südkalifornien hatte eine automatische Schätzung von 4,7 in lokaler Größenordnung verteilt. Der überarbeitete USGS-Rekord behält 5,0 in Momentengröße. Die beiden Werte beziehen sich auf das gleiche Schütteln: Sie beschreiben nicht zwei separate Erdbeben.

Checks in Los Angeles, kein Tsunami-Alarm

Die Feuerwehrleute von Los Angeles mobilisierten ihre 106 Kasernen, um die Infrastruktur der Stadt und sensible Gebiete zu überprüfen. Ihr erstes Bulletin meldete keine Verletzungen oder strukturellen Schäden. Dies war eine erste Bewertung für ihr Interventionsgebiet, nicht ein Ergebnis, das alle Gemeinden in der Grafschaft abdeckt.

Das US-amerikanische National Tsunami Alert Centre berichtete in seinem Bulletin 9.35 Uhr, dass mit diesem Tremor keine Tsunami-Gefahr verbunden war. Feuerwehrleute luden die Öffentlichkeit ein, sich auf mögliche Nachbildungen vorzubereiten.

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