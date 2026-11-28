Bewaffnete Männer übernahmen am Samstag, den 28. November, die Kontrolle über ein Frachtschiff vor dem Jemen, bevor sie das Schiff verließen. Das britische Marine Security Center sagt, dass die Besatzung sicher und gesund ist.

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Bewaffnete Männer übernahmen am Samstag, den 28. November, die Kontrolle über ein Frachtschiff vor dem Jemen, bevor sie das Schiff verließen. Das britische Marine Security Center sagt, dass die Besatzung sicher und gesund ist.

Bewaffnete Männer näherten sich am Samstagmorgen einem Handelsschiff im Golf von Aden, südwestlich von Balhaf, an der Küste Jemens. Der Kapitän meldete die Kollision bei 0630 UTC an das UKMTO Marine Security Centre. In einem Update berichtete diese Agentur, dass die Angreifer das Flugzeug verlassen hatten, dass die Besatzung unversehrt war und dass sich die Ladung auf ihren nächsten Halt zubewegte.

Das Schiff wurde alsMarsa Virgo

Clearwater Dynamics hat das Schiff alsMarsa VirgoContainerträger unter panamaischer Flagge. Sie deutete an, dass die Besatzung die Kontrolle über das Schiff wiedererlangt hatte. Das britische Bulletin nannte die Angreifer nicht oder erklärte die Umstände, unter denen sie das Schiff verließen.

In einer separaten Alarmmeldung am Samstagmorgen meldete die europäische Operation Atalanta Maritime Safety Centre eine Kollision im gleichen Golfgebiet. Er hatte bewaffnete Männer an Bord und eine Besatzung im Tierheim gemeldet, ohne gemeldete Verletzungen. Die europäische Warnung nannte das Schiff nicht und ist nicht allein für einen zweiten Vorfall verantwortlich.

Der Golf von Aden verbindet den Indischen Ozean mit dem Roten Meer durch die Bab al-Mandeb-Straße. Berichte über Piraterie und die in den letzten Jahren behaupteten Angriffe vor der Küste Jemens sind separate Bedrohungen. Die britische Warnung schreibt die Kollision vom 28. November nicht einer bestimmten Gruppe zu.

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