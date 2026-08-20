Reifen: Unesco verpflichtet sich $ 100.000 zu Al-Bass

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Der Generaldirektor der UNESCO, Khaled El-Enany, beendete seinen Besuch im Libanon am Donnerstag, dem 20. August, mit einer Inspektion der archäologischen Stätte von Al-Bass in Tyrus, wo die Organisation voraussichtlich 100.000 Dollar für den Beginn der Restaurierungsarbeiten beitragen wird. Bei dem Besuch wurden jedoch die Schwierigkeiten beim Schutz des Erbes des Südlibanon hervorgehoben: In der Festung Beaufort sagten die libanesischen Behörden, sie könnten keine internen Schäden untersuchen, während die israelischen Streitkräfte vor Ort waren. Beirut bittet die UNESCO nun, eine neutrale Mission zu entsenden, um den Zustand des Denkmals zu etablieren.

Khaled El-Enanys Besuch in Tyrus gibt eine konkrete Übersetzung der internationalen Mobilisierung, die sich dem libanesischen Erbe verschrieben hat. In Begleitung des Kulturministers Ghassan Salamé besuchte der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur die Website von Al-Bass mit Beamten der Generaldirektion für Altertümer, lokalen Vertretern und Experten für Kulturerbe.

Die Delegation umfasste die Abgeordnete Inaya Ezzeddine, den Ständigen Vertreter des Libanon bei der UNESCO, Hind Darwish, den Direktor des Regionalbüros der Organisation im Libanon, Paolo Fontani, und den Generaldirektor für Altertümer, Sarkis Khoury.

Der Besuch folgt mehreren internationalen Entscheidungen über das libanesische Erbe, das den Folgen israelischer Militäroperationen ausgesetzt ist. Reifen wurden auf die Welterbeliste gesetzt, während die fünf Forts von Jabal Amel ihre Welterbebezeichnung erhalten haben. Für Beirut besteht der nächste Schritt darin, von der internationalen Anerkennung über die Schadensbewertung bis hin zu frühen Backup-Operationen zu gehen.

100.000 Dollar für die Wiederherstellung von Al-Bass

Ghassan Salamé gab bekannt, dass die UNESCO100.000 Dollar für die Stadt Tyrusum den wiederherstellungsprozess der archäologischen stätte zu unterstützen.

Dieser Betrag ist eine erste Hilfe. Es entspricht nicht der Finanzierung einer vollständigen Restaurierung von Al-Bass und das Ministerium hat die Gesamtkosten der notwendigen Arbeiten nicht bekannt gegeben. Die UNESCO bietet auch regelmäßig andere Formen der Unterstützung im Zusammenhang mit dem libanesischen archäologischen Erbe an.

Khaled El-Enanys Anwesenheit sollte es ihm ermöglichen, direkt den Zustand der Stätten zu sehen, deren Schutz der Libanon sucht. Ghassan Salamé erklärte, dass er diesen Besuch nach der jüngsten Stärkung der Schutzmaßnahmen für mehrere Kulturgüter wünschte, vom Südlibanon bis nach Baalbeck und Akkar.

Die Al-Bass-Stätte gehört zum archäologischen Komplex von Tyrus, der seit 1984 zum Weltkulturerbe gehört. Es umfasst eine riesige Nekropole, einen monumentalen Bogen und ein römisches Hippodrom. Sein Wert übersteigt daher bei weitem das lokale Erbe der Stadt.

Die jüngste Situation hat die libanesischen Behörden jedoch veranlasst, eine Stärkung ihres internationalen Schutzes zu fordern.

Reifen von israelischen Streiks betroffen

Ghassan Salamé erinnerte daran, dass Tyrus nach den Streiks, die seine archäologische Umgebung betrafen, in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Nach Angaben des Ministers haben einige Angriffe zum Sturz architektonischer Elemente und zu Schäden geführt.

Der Minister bestand auf der übermäßigen Nähe der Zerstörung zu Kulturerbegebieten. Seiner Ansicht nach sollte der Besuch des Generaldirektors der UNESCO zeigen, dass der libanesische Antrag auf Einstufung als gefährdet auf einer konkreten Bedrohung beruhte.

Die Abgeordnete Inaya Ezzeddine präsentierte Tyrus auch als eines der Beispiele für Kulturerbestätten, die von israelischen Operationen betroffen sind. Sie betonte, dass der Südlibanon ein kulturelles Erbe von internationaler Bedeutung bündele und bat um zusätzliches Fachwissen, um seine Erhaltung zu ermöglichen.

Die Bedrohung geht nicht nur um die direkt getroffenen Denkmäler. Näherungsexplosionen können zu Vibrationen, strukturellen Verschiebungen oder bereits geschwächten Elementen führen. In einem alten archäologischen Komplex müssen diese Effekte von Spezialisten untersucht werden, bevor die Art der notwendigen Eingriffe bestimmt wird.

Es ist genau diese Kompetenz, die Libanon heute von der UNESCO sucht.

In Beaufort können die libanesischen Behörden nicht innen inspizieren

Der Fallfestung Beaufort, oder Qalaat al-Shaqif, illustriert weiter die Grenzen des Schutzes des Erbes während militärischer Operationen.

Ghassan Salamé berichtete, dass laut Archäologen der Generaldirektion für Altertümer,kein tunnel ist innerhalb der festungDiese Klarstellung ist eine direkte Antwort auf Fragen, die sich aus der Zerstörung oder Explosion von Tunneln ergeben, die in seiner Umgebung gemeldet wurden.

Nach Angaben des Ministers befindet sich einer dieser Tunnel in etwa700 meterdie festung und eine weitere1.100 meter.

Das Problem sind die Auswirkungen, die die Explosionen auf das Denkmal haben könnten. Die libanesischen Behörden verwenden derzeit Satellitenbilder, um den Schaden zu bewerten. Von außen würden diese keine offensichtliche größere Zerstörung der Festung zeigen.

Diese Beobachtung bestimmt jedoch nicht den Zustand der inneren Strukturen.

Ghassan Salamé erklärte, dass libanesische Spezialisten den Ort nicht besuchen konnten, während israelische Streitkräfte in der Festung waren. Sie sind daher nicht in der Lage, Risse, Verschiebungen oder andere Schäden zu untersuchen, die durch Vibrationen im Zusammenhang mit Explosionen in der Nähe verursacht werden.

Die Situation schafft ein ungewöhnliches Problem: Der Libanon hat ein Denkmal, das jetzt als Weltkulturerbe anerkannt ist, aber seine eigenen Spezialisten können die notwendige Inspektion nicht durchführen, um seinen wirklichen Zustand zu bestimmen.

Beirut fordert neutrale Mission bei der UNESCO

Angesichts dieser Unmöglichkeit des Zugangs bat das Kulturministerium die UNESCO, zur Entsendung einerneutrale missionbeaufort.

Ziel wäre es, Experten, die in der Lage sind, auf das Gelände zuzugreifen, um festzustellen, was in der Festung passiert ist, und ihre Erkenntnisse an die libanesischen Behörden zu übermitteln.

Der Antrag wurde während Khaled El-Enanys Besuch in Beirut gestellt. Für eine solche Mission wurde noch kein Kalender angekündigt, und die UNESCO hat nicht bestätigt, dass ein Team tatsächlich Zugang zum Denkmal haben könnte.

Der Vorschlag zeigt jedoch, wie eine internationale Organisation eingreifen kann, wenn ein Staat sein eigenes Erbe aufgrund einer militärischen Situation nicht direkt inspizieren kann.

Eine unabhängige Mission könnte den Zustand der Strukturen dokumentieren, mögliche Schäden durch Explosionen untersuchen und die Notwendigkeit einer Konsolidierung feststellen. Sie konnte jedoch nur eingreifen, wenn sie die notwendigen Garantien hatte, um auf die Website zuzugreifen und dort sicher zu arbeiten.

Der internationale Schutz stößt an seine konkreteste Grenze. Eine Klassifizierung kann die rechtlichen Verpflichtungen und die Aufsicht stärken. Das Fachwissen kann genutzt werden, um Schäden zu erkennen. Aber der Zugang zum Denkmal bleibt durch die militärische Situation vor Ort bestimmt.

Die fünf Festungen, das Ergebnis einer diplomatischen Schlacht

Ghassan Salamé erläuterte auch die Bemühungen, die zur kollektiven Einbeziehung der fünf Jabal-Amel-Festungen in das Welterbe führten.

Der Minister bezeichnete den Prozess als « diplomatische Schlacht », die gemeinsam vom Ministerium, der Generaldirektion für Altertümer, der Ständigen Vertretung Libanons bei der UNESCO und den Leitern der Organisation durchgeführt wurde.

Beirut beschloss, die fünf Festungen als Ganzes vorzustellen, um zu vermeiden, dass fünf separate Verfahren durchgeführt werden müssen. Der OrdnerBeaufort, Tebnine, Chakra, Deir Kifa und Chamaa.

Laut Ghassan Salamé war die Kandidatur auf Oppositionen gestoßen. Die libanesische Delegation setzte ihre diplomatischen Bemühungen fort, bis sie auf dem Treffen in Südkorea einen Konsens erzielte.

Diese Inschrift erhöht die internationale Sichtbarkeit der fünf Denkmäler, da ihre Umwelt den Folgen des Konflikts ausgesetzt bleibt. Es erleichtert auch die Mobilisierung von Fachwissen und die Dokumentation möglicher Schäden.

Der Fall Beaufort zeigt jedoch, dass sich die Registrierung nicht mit der Frage des Zugangs befasst.

Das zerstörte Erbe beschränkt sich nicht auf Denkmäler

Inaya Ezzeddine nutzte den Besuch, um die Aufmerksamkeit auf eine andere Dimension der Zerstörung zu lenken:immaterielles erbesüdlibanon.

Nach Angaben des Parlaments haben Erdbewegungsoperationen, Zerstörung, Brände und Umweltschäden auch Elemente der Dorfgeschichte, Traditionen und sozialen Praktiken beeinflusst.

Diese Frage geht über das klassische Feld der archäologischen Restaurierung hinaus. Eine Festung oder Säule kann fotografiert, vermessen und konsolidiert werden. Das immaterielle Erbe hängt mehr von der Kontinuität der Gemeinschaften ab, die es weitergeben.

Die anhaltende Vertreibung einer Bevölkerung kann lokale Praktiken, Traditionen, landwirtschaftliche oder handwerkliche Aktivitäten und das Verhältnis der Bewohner zu ihrer Landschaft schwächen.

Die verfügbaren Informationen erlauben keine umfassende Bestandsaufnahme dieser Verluste im Süden. Inaya Ezzeddine forderte ausdrücklich, dass spezialisierte Fähigkeiten mobilisiert werden, um zu identifizieren, was noch erhalten oder wiederhergestellt werden kann.

Diese Dimension gibt dem Wiederaufbau zusätzlichen Spielraum. Die Reparatur von Wohnraum und Infrastruktur ermöglicht es den Bewohnern, zurückzukehren. Die Erhaltung des materiellen und immateriellen Erbes soll verhindern, dass das gefundene Gebiet von seiner Geschichte abgeschnitten wird.

UNESCO bewegt sich vom Schutz zur Intervention

Der Besuch von Khaled El-Enany markiert eine neue Etappe. In den letzten Monaten hat Libanon vor allem um zusätzlichen internationalen Schutz für seine bedrohten Stätten gebeten. In Tyre beginnt dieser Ansatz, eine erste konkrete Finanzierung mit den $ 100.000 zu produzieren, die für Al-Bass angekündigt wurden.

Khaled El-Enany versicherte den jetzigen Beamten die Unterstützung der UNESCO für die Erhaltung der libanesischen Denkmäler und insbesondere der von Tyrus.

Der nächste Schritt wird schwieriger. Rankings, Fachwissen und Erste Hilfen müssen in Wiederherstellungsprogramme umgewandelt werden, die vor Ort funktionieren können.

In Tyre kann der Prozess mit der Schadensbeurteilung und der angekündigten Hilfe beginnen. In Beaufort bleibt die Situation viel komplexer: Bevor man über die Restaurierung spricht, muss man noch wissen, was im Inneren des Denkmals passiert ist.

Das Kulturministerium wartet daher nun auf eine Antwort auf seine Forderung nach einer neutralen Mission. Solange libanesische Spezialisten nicht in der Lage sind, die Festung zu betreten, werden Satellitenbilder es ihnen ermöglichen, die Außenseite zu beobachten, aber nicht zu bestimmen, ob die Explosionen auf 700 und 1.100 Metern ihre inneren Strukturen geschwächt haben.

Der nächste Schritt zum Schutz des Erbes des Südens hängt somit weniger von einer neuen Klassifizierung als von einer ganz konkreten Frage ab: ob ein unabhängiges Team Beaufort betreten, seine Mauern untersuchen und erstmals das tatsächliche Ausmaß des Schadens feststellen kann.