BEYROUT WESTPHALIEN

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Der Gründungspakt, ohne den der Libanon nicht bestehen kann

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Es gibt Zeiten in der Geschichte der Völker, in denen eine Verfassung nicht mehr ausreicht. Von den Momenten an, in denen wir von der Verfassung zur primitivsten Frage jeder politischen Gemeinschaft aufsteigen müssen: Sind wir wirklich damit einverstanden, mit gleicher Würde und gleichen Rechten zusammenzuleben, auch wenn wir nicht den gleichen Glauben, die gleiche Vorstellung von Gott oder notwendigerweise das gleiche demografische Gewicht teilen?

Europa stand diesem Problem nach mehr als einem Jahrhundert religiöser Kriege gegenüber. Die Westfälischen Verträge von 1648 haben sicherlich nicht die moderne Demokratie erfunden oder die religiöse Gleichheit etabliert, wie wir sie heute denken. Aber sie waren ein grundlegender Wendepunkt: Konfessionelle Vielfalt konnte nicht mehr auf unbestimmte Zeit durch Krieg, erzwungene Konversion, Ausgrenzung oder politische Eliminierung des anderen gelöst werden. Katholiken, Lutheraner und Reformierte mussten ihren Platz in einer stabileren rechtlichen und politischen Ordnung finden. In derselben Bewegung konsolidierte sich allmählich ein System souveräner Staaten, deren Existenz nicht mehr von absoluter religiöser Einheit abhing.

Westfalen war also viel mehr als ein Frieden zwischen Kriegführenden. Sie beteiligte sich an der tiefgreifenden Umgestaltung der europäischen politischen Ordnung, indem sie das Recht zu einem Mittel machte, um den Religionskrieg einzudämmen und den Weg für den modernen Staat zu öffnen.

Solch ein Gründungsmoment fand nie wirklich zwischen Islam und Christentum im politischen Raum des Nahen Ostens statt.

Genau darin liegt meines Erachtens das ursprüngliche Problem des Libanon.

Der Libanon hat Verfassungen, Institutionen, Gleichgewichte der Gemeinschaften, Pakte und Kompromisse geschaffen, ohne zuvor den Grundsatz verankert zu haben, dass alles andere möglich sein sollte: Keine demografische Mehrheit, weder heute noch in Zukunft, kann die grundlegenden politischen Rechte einer Minderheitengemeinschaft abschaffen, einschränken oder unterordnen.

Eine Verfassung kann Sitze vergeben. Sie kann Wahlen abhalten. Sie kann die Befugnisse des Präsidenten der Republik, der Regierung oder des Parlaments festlegen. Sie kann die Gleichheit der Bürger proklamieren.

Aber es reicht nicht aus, wenn eine existenzielle Angst dahinterbleibt: dass die Zahl allein zur Quelle politischer Legitimität wird und eine permanente demographische Mehrheit ihre Mehrheit nutzt, um die politische Existenz derjenigen in Frage zu stellen, die weniger geworden sind.

In einer solchen Situation ist die Demokratie selbst besorgniserregend.

Denn Demokratie kann nicht auf die einfache arithmetische Macht der Mehrheit reduziert werden, wenn diese Mehrheit dauerhaft werden kann und die Minderheit, zu dauerhaft, niemals in der Lage sein wird, das Kräftegleichgewicht demokratisch umzukehren.

Wir müssen daher der Demokratie ein höheres Prinzip hinzufügen: das Prinzip der Nichtherrschaft.

In Fragen, die die politische, religiöse, kulturelle oder Identität einer Gemeinschaft betreffen, darf keine Mehrheit die Grundrechte einer Minderheit unterdrücken können.

Andernfalls hört das Wahlrecht auf, ein Instrument der Freiheit zu sein und kann ein Instrument der Herrschaft werden.

Hier beginnt das libanesische Problem wirklich.

Eine Gemeinschaft, die glaubt, dass ihr Überleben von ihrem demografischen Gewicht abhängt, wird notwendigerweise anderswo nach Garantien suchen, die sie im Staat nicht findet. Sie wird eine Schutzmacht, einen regionalen Sponsor, eine internationale Allianz, eine militärische Kraft oder ein Kräftegleichgewicht suchen, um ihre innere Schwäche auszugleichen.

Und so schwächt sich die Souveränität des Libanon.

Jede Gemeinschaft, die ihre Sicherheit außerhalb des Libanon sucht, importierte schließlich die Konflikte der Außenwelt in den Libanon. Sunnitische und schiitische Rivalitäten, Zusammenstöße zwischen regionalen Mächten, der Konflikt zwischen Israel und seinen Gegnern und Spannungen zwischen dem Westen und dem Nahen Osten werden dann auf libanesischem Territorium ausgeweitet.

Regionale Kriege werden zu unseren Kriegen, weil regionale Ängste auf unsere eigenen Ängste treffen.

Das libanesische Problem ist daher nicht einfach konstitutionell.

Es ist verfassungsmäßig.

Bevor wir das Haus bauen, müssen wir die Grundlagen schaffen, auf denen es stehen kann.

Genau das ist der Grund für eine Beiruter islamisch-christliche Konvention, die man symbolisch Beirut Westfalen nennen könnte.

Sein Grundsatz wäre einfach und revolutionär: In jedem multireligiösen Staat, der dieser Konvention beitritt, hängen die politischen Grundrechte eines Einzelnen niemals von der Anzahl der Personen ab, die seiner Religion oder Gemeinschaft angehören.

Dass eine Gemeinschaft 50%, 30%, 10%, 5% oder 1% der Bevölkerung ausmacht, sollte die politische Würde ihrer Mitglieder nicht verändern.

Kein Mensch hat mehr Rechte, weil seine Gemeinschaft zur Mehrheit geworden ist.

Kein Mensch hat weniger Rechte, weil seine eigenen zur Minderheit geworden sind.

Aber dieser Konvent sollte noch weiter gehen.

Es sollte sowohl den Einzelnen vor seiner Gemeinschaft als auch die Gemeinschaften vor einer dominanten Mehrheit schützen.

Jeder Mensch muss ein vollwertiger Bürger sein, frei zu glauben, den Glauben zu ändern, nicht zu glauben, sich auszudrücken und am politischen Leben teilzunehmen, ohne auf seine oder ihre religiöse Zugehörigkeit beschränkt zu sein.

Aber wenn eine Entscheidung direkt die politische, religiöse, kulturelle oder erzieherische Existenz einer ganzen Gemeinschaft betrifft, müssen institutionelle Garantien verhindern, dass eine Mehrheit einfach über ihr politisches Verschwinden entscheidet.

So könnte das grundlegende Gleichgewicht formuliert werden: weder Tyrannei der Gemeinschaften über das Individuum noch Tyrannei der Mehrheit über die Gemeinschaften.

Diese Konvention würde daher nicht darauf abzielen, den Konfessionalismus für immer einzufrieren.

Es ist sogar genau das Gegenteil.

Konfessionalismus besteht fort, weil Gemeinschaften Angst haben.

Sie klammern sich an Quoten, reservierte Posten, institutionelle Gleichgewichte, externe Allianzen und manchmal Waffen, weil sie diese Instrumente als letzte Garantien ihres Überlebens sehen.

Die Gemeinschaftsgarantien brutal zu streichen, ohne diese Angst beseitigt zu haben, würde bedeuten, das Dach vor dem Bau der Mauern zu entfernen.

Die Überwindung des Konfessionalismus kann daher nicht mit der erzwungenen Abschaffung von Identitäten beginnen.

Es muss mit der Unterdrückung ihrer politischen Angst beginnen.

Wenn die Grundrechte jedes Einzelnen und die politische Existenz jeder Gemeinschaft rechtlich unantastbar werden, unabhängig von demografischen Schwankungen, dann werden die Gemeinschaften allmählich weniger Quoten brauchen, die sie heute schützen.

Die Gemeinschaftsgarantie kann somit paradoxerweise zur Bedingung dafür werden, dass ein Tag über die Gemeinschaftslogik hinausgeht.

Das Westfalen von Beirut wäre daher kein neuer religiöser Pakt oder eine neue Verteilung von Privilegien.

Sie hätte genau das gegenteilige Ziel: Privilegien schrittweise unbrauchbar zu machen, weil Rechte unantastbar geworden wären.

Solange eine Gemeinschaft einen ausländischen Posten, eine Quote, eine Miliz oder einen Beschützer braucht, um sich sicher zu fühlen, bleibt der Libanon ein Gleichgewicht der Angst.

An dem Tag, an dem seine Existenz gesetzlich garantiert ist, wird es endlich in der Lage sein, den Staat vollständig zu akzeptieren.

Auch würde die Beirut-Konvention nicht verlangen, dass Religionen alle Überzeugungen als theologisch gleichwertig betrachten.

Das wäre absurd und nutzlos.

Ein Christ kann an Christus und die Dreieinigkeit glauben. Ein Muslim kann den Koran und Mohammeds Prophezeiung glauben. Ein Jude kann seiner Tradition treu bleiben. Ein Druse kann seine eigene religiöse Vorstellung bewahren. Ein Atheist kann denken, dass keine religiöse Offenbarung wahr ist.

Politische Koexistenz bedeutet nicht theologische Einheitlichkeit.

Es erfordert etwas viel Einfacheres und Schwierigeres: zu akzeptieren, dass Divergenzen über Gott niemals grundlegende Ungleichheit zwischen den Menschen erzeugen.

Wir können unterschiedliche Wahrheiten über Gott haben, ohne unterschiedliche politische Würden zu haben.

Vielleicht ist dies das philosophische Herzstück dieses Konvents.

Sie sollte daher dem Völkerrecht unterliegen.

Es könnte von Staaten unterzeichnet, später in ihre Verfassungen und Gesetze aufgenommen, öffentlich von großen religiösen Autoritäten anerkannt und durch rechtliche Mechanismen geschützt werden, die seine Achtung garantieren.

Es wäre daher nicht einfach ein Abkommen zwischen libanesischen Religionsführern.

Es würde ein Rechtsgrundsatz werden, der über den Libanon hinausgehen könnte.

Denn die Frage des Libanon ist universell.

Wie können wir Menschen dazu bringen, im gleichen politischen Schicksal zusammenzuleben, die nicht die gleiche Vorstellung von religiöser Wahrheit haben?

Wie können wir verhindern, dass eine religiöse Mehrheit ihre demographische Mehrheit in politische Vorherrschaft verwandelt?

Wie können wir eine Minderheit schützen, ohne den Einzelnen für immer in der Gemeinschaft einzusperren, in der er geboren wurde?

Das Beiruter Übereinkommen könnte diese Fragen beantworten.

Es würde natürlich die Beziehung zwischen Islam und Christentum betreffen, aber sein Prinzip könnte sich auch auf das Judentum, andere Religionen, andere Minderheiten und diejenigen, die keinen Glauben bekennen, erstrecken.

Es würde dann wirklich universell werden.

Für den Libanon ist diese Frage jedoch existenziell.

Wenn die wichtigsten muslimischen Komponenten des Landes – Sunniten, Schiiten und Drusen in ihrer eigenen Singularität – und die verschiedenen christlichen Gemeinschaften es schaffen, diese grundlegende Regel gemeinsam zu weihen, dann wird etwas Neues möglich werden.

Zum ersten Mal wird der Libanon nicht mehr nur ein bewegender Kompromiss zwischen den betroffenen Gemeinschaften sein.

Es könnte ein politischer Pakt werden, der auf einem irreversiblen Recht beruht.

Auf dieser Grundlage kann dann eine neue Verfassung aufgebaut werden.

Es wird in der Lage sein, den Staat, die Befugnisse, die Dezentralisierung, das Parlament, die Regierung, die Unabhängigkeit der Justiz und aller Institutionen zu organisieren.

Aber diese Institutionen werden schließlich auf etwas Tieferem als einem provisorischen Kräftegleichgewicht beruhen: einer endgültigen gegenseitigen Anerkennung des Rechts des anderen auf politische Existenz.

Wenn hingegen ein solcher Grundsatz abgelehnt wird, unabhängig von der Begründung, wird es notwendig sein, den Mut zu haben, die Konsequenzen zu ziehen.

Wenn man bedenkt, dass eine Mehrheitsgemeinschaft legitimerweise mehr politische Rechte erhalten kann, nur weil sie zahlreicher geworden ist, dann bleibt der multireligiöse Libanon strukturell dazu verurteilt, in demografischer Angst zu leben.

Und eine Gesellschaft, die von demografischer Angst regiert wird, wird immer Waffen, Beschützer oder Grenzen finden.

Unter diesen Bedingungen kann die « Libanon-Botschaft » im Diskurs überleben, wird aber in der Realität allmählich unmöglich werden.

Denn eine Länderbotschaft kann nicht einfach eine schöne Formel sein.

Es muss eine rechtliche Architektur sein.

Der Libanon könnte dann aufhören, einfach das Land zu sein, in dem mehrere Gemeinschaften durch die Geschichte gezwungen wurden, zusammenzuleben.

Es könnte etwas viel Ehrgeizigeres werden: das juristische Labor des globalen religiösen Pluralismus.

Seine tragische Geschichte würde ihm paradoxerweise diese Berufung geben.

Nachdem er Kriege, Besetzungen, ausländische Interventionen, Milizen, Vertreibungen und Ängste der Gemeinschaft erlebt hatte, konnte er seine Erfahrung in einen universellen Vorschlag verwandeln.

Beirut könnte der Ort werden, an dem eine neue Regel der politischen Koexistenz zwischen den Religionen formuliert werden würde: Alle Identitäten können bleiben, was sie sind, vorausgesetzt, dass niemand ihre religiöse Wahrheit oder numerische Überlegenheit nutzen kann, um die politischen Rechte des anderen zu verringern.

Der wirkliche Übergang vom Konfessionalismus zur Staatsbürgerschaft beinhaltet daher nicht die Unterdrückung von Gemeinschaften.

Es besteht zunächst darin, ihre Angst zu unterdrücken.

Und vielleicht ist das die ganze Philosophie Beiruts Westfalens: Recht zu machen, was die Gemeinden immer von Waffen, Quoten und ausländischen Mächten verlangt haben: die Garantie, dass sie weiter bestehen können.

Libanons wirkliche Grundlage könnte schließlich in einem Satz sein:

Kein Mensch hat mehr politische Rechte, weil seine Gemeinschaft größer ist, und kein Mensch hat weniger, weil seine eigene Minderheit geworden ist.

Allein auf der Grundlage dieses Prinzips können viele Wahrheiten über Gott im selben Land leben, ohne zerstört werden zu müssen.

Allein auf der Grundlage dieses Prinzips können verschiedene Identitäten zu Komponenten desselben Schicksals werden.

Und vielleicht ist dies die historische Berufung, die Beirut der Welt bieten könnte: endlich dieses interreligiöse Westfalen zu erfinden, das unsere Region nie wirklich gekannt hat, so dass der Unterschied aufhört, eine Bedrohung zu sein und politisch möglich wird.

Bernard Raymond Jabre