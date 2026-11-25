Die Europäische Kommission hat am Mittwoch in Straßburg einen Verordnungsentwurf über Quanten vorgelegt. Sie sieht einen Investitionsfonds, gemeinsame Ausrüstung und neue Sicherheitsvorschriften für bestimmte öffentliche Aufträge vor. Derzeit wird kein Haushalt festgelegt.

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Die Europäische Kommission hat am Mittwoch, den 25. November, ihren Verordnungsentwurf zu Quantentechnologien in Straßburg vorgestellt. Executive Vice-President Henna Virkkunen verteidigte zwei Projekte: Unterstützung europäischer Unternehmen bei der Produktion in größerem Umfang und Vorbereitung der Verwaltung auf eine Veränderung der IT-Risiken.

Ausrüstung zu teuer, um überall zu duplizieren

Das Projekt plant, nationale und europäische Programme einander anzunähern, anstatt konkurrierende Infrastrukturen zu vergrößern. Ein Netzwerk würde Laboratorien und Universitäten verbinden. Eine gemeinsame Plattform würde Forschern und Unternehmen den Zugang zu Simulatoren und Quantencomputern gemäß den Regeln für den Zugang der betreffenden Infrastruktur erleichtern.

Brüssel schlägt außerdem vor, dass jeder Mitgliedstaat mindestens ein Kompetenz- und Beschleunigungszentrum haben sollte. Eine bestehende Einrichtung könnte diese Funktion erfüllen und mehrere Länder könnten ein gemeinsames Zentrum einrichten. Für ein junges Unternehmen würde die Regelung unter anderem genutzt, um ein Testgelände, technische Fähigkeiten oder einen ersten öffentlichen Käufer zu finden, ohne diese Mittel alleine finanzieren zu müssen.

Ein öffentlich-privater Kapitalfonds

Das Projekt würde es der Kommission ermöglichen, einen Kapitalfonds für souveräne Technologien vorzubereiten. Die Union könnte sich neben den Mitgliedstaaten und öffentlichen oder privaten Investoren beteiligen. Das Fahrzeug würde in das Kapital von Unternehmen und Industrieprojekten investieren, anstatt ihnen nur Subventionen zu gewähren. Quantum wäre nicht seine einzige Domäne: Halbleiter, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit sind ebenfalls Teil des geplanten Umfangs.

Die Kommission möchte den Fonds zu Beginn des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens, der den Zeitraum 2028-34 abdecken soll, einsatzbereit machen. Der am Mittwoch vorgelegte Text legt weder seine Zuteilung noch die Beiträge seiner zukünftigen Investoren fest. Diese Beträge bleiben getrennt von den bereits für die Forschung bereitgestellten europäischen Mitteln und dem vom Parlament am selben Tag angenommenen Jahreshaushalt 2027.

Gezielte Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge

Das Projekt würde den Zugang zu bestimmten öffentlichen Aufträgen für Quantentechnologien auf Unternehmen unter europäischer Kontrolle und auf Lieferanten beschränken, die im Rahmen internationaler Kooperationsverpflichtungen oder -mechanismen förderfähig sind. Dieses Kriterium betrifft den Marktzugang und die Versorgungssicherheit: Der vorgelegte Text verlangt nicht, dass jedes Teil in Europa hergestellt wird.

Der Vorschlag führt auch neue kryptographische Anforderungen für bestimmte digitale Regierungskäufe ein. Brüssel schlägt vor, sie je nach Sensibilität der Daten und Systeme auf Verfahren anzuwenden, die sechs Monate nach Inkrafttreten der Verordnung eingeleitet werden. Ziel ist es, Schutzmechanismen zu schaffen, die auf herkömmlichen Computern funktionieren, ohne einen allgemeinen Austausch vorhandener Geräte zu erzwingen. Wenn zum Zeitpunkt des Kaufs keine geeignete Lösung verfügbar ist, sollte die Verwaltung in der Lage sein, ihre Migration zu dokumentieren.

Das Europäische Parlament und der Rat haben den Text noch nicht geprüft. Die Höhe der Investitionen und der endgültige Umfang der Anleihen werden von diesen Entscheidungen abhängen.

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