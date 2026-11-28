Rania Rafeis Dokumentarfilm, der am 20. November in Kairo mit einem Doppelpreis ausgezeichnet wurde, erzählt von Tripolis Revolten aus Archiven, Familienerinnerungen und wiederholten Szenen.

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Der Dokumentarfilm der libanesischen Filmemacherin Rania Rafei erhielt zwei Auszeichnungen beim Abschluss des Internationalen Filmfestivals in Kairo am 20. November: den Saad Eldin Wahba Award in der Sektion Arab Cinema Horizons und den Best Documentary Award. Partei der Studentendemonstrationen von 1943, Der Tag des Zorns: Geschichten aus Tripolis kommen Sie zurück zu den Mobilisierungen, die die Stadt geprägt haben. Um ihre Geschichte zu erzählen, mischt der Regisseur das Archiv mit einer Familiengeschichte und vertraut Aktivisten heute einen Teil der Inszenierung an.

Von der Unabhängigkeit zur Herausforderung 2019

Der Film beginnt mit den Studentendemonstrationen von 1943, als der Libanon unabhängig wird. Es geht dann durch die Hoffnungen des Panarabismus in den 1960er Jahren, die arabische Niederlage von 1967 und die Bildung rivalisierender Gruppen während und nach dem Bürgerkrieg. Die Proteste von 2019 gegen Korruption, das religiöse System und den wirtschaftlichen Zusammenbruch sind ein weiterer Meilenstein in dieser Geschichte. Diese Episoden erzählen nicht von einer einzigen Revolte, die sich identisch wiederholt hätte. Von einer Generation zur anderen haben sich Forderungen, Gegner und Allianzen verändert.

Der Ausgangspunkt des Dokumentarfilms stellt einen weniger oft erzählten Aspekt der Unabhängigkeit in den Vordergrund: Mobilisierung in Städten, weit entfernt von Verhandlungen zwischen Führern. Aus Tripolis gibt Rafei dieser nationalen Episode eine Geographie und eigene Schauspieler. Dies unterscheidet auch ihren Ansatz von einer Retrospektive, die die Stadt zum bloßen Schauplatz libanesischer Krisen machen würde.

Ein Brief an den Vater, Szenen an mehrere

Der intime thread des films ist ein brief der filmemacherin an ihren vermissten vater. Familienerinnerungen werden von Archivbildern begleitet. Für einige Szenen lud Rafei auch fünf tripolitanische Aktivisten verschiedener Generationen ein, mit ihr an realen Ereignissen zu arbeiten. Es geht also nicht nur darum, vor einer Kamera Zeugnis zu sammeln: Die Teilnehmer nehmen daran teil, wie die Vergangenheit dargestellt wird.

Diese Unterscheidung zählt. Ein archiv zeigt, was eine kamera zu einem bestimmten zeitpunkt aufnehmen könnte; eine nachstellung sagt auch, was die leute sich erinnern und nach der tatsache wiederholen. Das eine ersetzt nicht das andere. Das Gerät gibt dem Film eine Möglichkeit, mit den Mängeln des öffentlichen Gedächtnisses umzugehen, ohne die wiedergegebenen Szenen in Zeitdokumente zu verwandeln.

Vom Berliner Forum zum Kairo-Gipfel

Diese zweistündige Dokumentation, die auf Arabisch gedreht wurde, bringt libanesische, saudische und katarische Produktionspartner zusammen. Produziert von Jinane Dagher, mit Bildern von Jocelyne Abi Gebrayel und Musik von Fadi Tabbal, wurde es im Februar auf dem Berlinale Forum als Weltpremiere präsentiert. Für Rafei, der bereits die Rekonstitution in 74: Die Wiederherstellung eines Kampfes, Regie mit Raed Rafei, bringt dieser neue Film die Methode zurück in seine ursprüngliche Stadt.

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