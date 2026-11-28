Blutinfektionen aufgrund bestimmter resistenter Bakterien haben seit 2019 zugenommen. Zwei europäische Ziele für 2030 entfernen sich.

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Die Europäische Union entfernt sich von zwei ihrer Ziele zur Bekämpfung antibiotikaresistenter Infektionen. Überwachungsdaten für 2025, die am 18. November 2026 von der WHO Europa und dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten veröffentlicht wurden, zeigen insbesondere einen Anstieg der geschätzten Inzidenz von Carbapenem-resistenten Klebsiella pneumoniae-Blutinfektionen um 72 % seit 2019.

Fortschritte gegen das europäische Ziel

Für dieses Bakterium ist das europäische Ziel eine Reduzierung um 5 % bis 2030. Carbapeneme werden gegen schwere Infektionen eingesetzt.

Der Befund ist auch für Cephalosporin-resistente Escherichia coli-Blutinfektionen der dritten Generation ungünstig: Ihre geschätzte Inzidenz ist seit 2019 um 16,4% gestiegen, während das Ziel ein Rückgang von 10% ist.

Proben, die nicht die gesamte Population beschreiben

Die Überwachung beruht auf Bakterien, die im Blut und in der Zerebrospinalflüssigkeit isoliert sind. Es misst nicht direkt die Behandlungsergebnisse. Die WHO hebt auch die Unterschiede zwischen den nationalen Systemen und das Gewicht der am schwersten kranken Patienten bei der Probenahme hervor. Daher kann ein Anteil resistenter Stämme nicht als Risiko für jeden Bewohner dargestellt werden. Diese europäischen Daten beschreiben nicht die libanesische Situation.

Besser vorschreiben und Übertragungen verhindern

In der Europäischen Union sank der menschliche Verzehr von Antibiotika zwischen 2019 und 2025 um 5%, sagt das ECDC. Dieser Rückgang bleibt unter dem Ziel von 20 % für 2030. Die Agentur weist darauf hin, dass 90% dieses Verbrauchs aus dem Krankenhaus kommt.

In Pflegeeinrichtungen umfasst die Antwort Händehygiene, schnelle Diagnose, Identifizierung und Isolierung der betroffenen Patienten und Reinigung der Räumlichkeiten. Das ECDC besteht auf den notwendigen Mitteln: geschultes Personal, Laboratorien, Isolationsfähigkeiten und Koordination zwischen den Institutionen.

Die Flugbahn ist nicht einheitlich. Meticillin-resistente goldene Staphylokokken-Blutinfektionen sind seit 2019 um 19% zurückgegangen und haben das europäische Reduktionsziel übertroffen. Ihre Erholung in den letzten zwei Jahren schwächt diesen Fortschritt jedoch laut ECDC.

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