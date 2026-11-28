BepiColombo umkreist Merkur seit dem 21. November. Trotz eines Software-Vorfalls sollen sich die beiden Sonden noch am 9. und 10. Dezember trennen.

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Die europäische und japanische BepiColombo-Mission trat am 21. November 2026 nach acht Jahren Reise in den Orbit um Merkur ein. Ein Software-Vorfall verkürzte das Manöver, aber die beiden Sonden blieben im Orbit um den Planeten. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) gab am 23. November bekannt, dass sie die für den 9. und 10. Dezember geplante Abfolge der Operationen ohne Verzögerung ihrer Trennung angepasst hat.

BepiColombo im Orbit, mit zwei Sonden noch montiert

Die Integrationsübung begann um 1824 UTC oder 2024 Stunden in Beirut. BepiColombo näherte sich Merkur langsam genug, um von seiner Schwerkraft eingefangen zu werden. Laut ESA ist dies das erste Mal, dass diese Technik, die bereits für bestimmte Mondmissionen verwendet wird, verwendet wird, um einen anderen Planeten zu umkreisen.

Als das Signal wiederhergestellt wurde, stellten die Darmstadt-Controller fest, dass das Fahrzeug in den Schutzmodus übergegangen war. Er machte eine Tour von Merkur in etwa 75 Stunden, verglichen mit 58 geplanten. Die ESA gibt an, dass sie die verbleibenden Manöver ohne zusätzliche Motorzündung angepasst hat. Diese Flugbahn ist ein Zwischenschritt, bevor die beiden Flugzeuge in ihre Arbeitsbahnen gebracht werden.

Eine Ariane-5-Rakete startete die Mission am 20. Oktober 2018 von Guyana aus. BepiColombo flog einmal über die Erde, Venus zweimal und Merkur sechsmal. Diese Passagen passten allmählich die Flugbahn des Fahrzeugs an, damit es einen Planeten in der Nähe der Sonne erreichen konnte. Das Transfermodul, das Antrieb und Führung für den größten Teil der Reise zur Verfügung stellte, wurde im September 2026 getrennt.

Trennung für Dezember geplant

Das Fahrzeug vereint zwei wissenschaftliche Sonden. Der europäische DFO-Orbiter muss die Oberflächenzusammensetzung und die innere Struktur von Merkur untersuchen. Die von JAXA entworfene japanische Sonde Mio muss die Magnetosphäre beobachten, die Region, in der das Magnetfeld des Planeten mit dem Sonnenwind interagiert. Beide Flugzeuge sollen gleichzeitig in verschiedenen Umlaufbahnen arbeiten.

Der ESA-Kalender plant, Mio am 9. oder 10. Dezember freizugeben und dann den Sonnenschutz fallen zu lassen, der ihn während der Reise schützt. Die europäische Sonde muss ihre Flugbahn noch anpassen, bevor sie im März 2027 ihre wissenschaftliche Umlaufbahn erreicht. Routinebeobachtungen werden voraussichtlich im April beginnen, sofern diese Manöver und Instrumentenüberprüfungen wie geplant durchgeführt werden.

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