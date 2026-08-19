Beirut-Damas: Die neue Beziehung zum Test

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Der Transfer von General Adel Issa, ehemaliger hochrangiger Militärbeamter unter Bashar Al-Assad, nach Syrien ist ein erster konkreter Test für die Beziehungen, die Beirut mit den neuen Behörden in Damaskus aufzubauen versucht. Eine Version beschreibt die libanesische Entscheidung als Anwendung der bilateralen Justizkonvention von 1951. Ein anderer Bericht bezog sich auf den syrischen Druck, den Prozess zu beschleunigen. Diese Divergenz geht über das Schicksal eines Mannes hinaus: Sie wirft die Frage auf, die nun jedes heikle Thema zwischen den beiden Ländern begleiten wird. Kann der Libanon eine enge Zusammenarbeit mit seinem Nachbarn entwickeln, ohne die Einflussmechanismen und asymmetrischen Beziehungen wiederherzustellen, die ihre jüngste Geschichte geprägt haben?

Der Machtwechsel in Damaskus nach dem Sturz von Bashar Al-Assad im Dezember 2024 hat die Beziehungen zwischen Libanon und Syrien gestört, ohne die angehäuften Probleme zwischen den beiden Staaten zu beseitigen. Die Gesprächspartner haben sich verändert. Die Akten sind immer noch da.

Grenz- und Geheimpassagen, Sicherheitszusammenarbeit, syrische Häftlinge im Libanon, in Syrien vermisste Libanesen, Führer des alten Regimes, die von den neuen Behörden gesucht werden, Personen, die von der libanesischen Justiz verfolgt werden und auf syrischem Territorium präsent sind: Fast jedes sensible Gebiet erfordert jetzt den Aufbau neuer Verfahren.

Diese Situation ist einzigartig. Beirut und Damaskus müssen nicht nur eine neue diplomatische Phase eröffnen. Sie müssen bestimmen, was von der alten Rechtsarchitektur beibehalten werden kann, was neu verhandelt werden muss und vor allem, wie man verhindern kann, dass vergangene Praktiken einen Regimewechsel überleben.

Der Fall Adel Issa greift genau an dieser Stelle ein.

Der ehemalige syrische General, der die 17. Armeedivision unter dem ehemaligen Regime befehligte, war nach dem Sturz von Bashar Al-Assad aus Syrien geflohen. Er betrat den Libanon illegal und wurde am 8. August 2026 verhaftet, nachdem er zur syrischen Botschaft in Beirut gereist war. Damaskus behauptet dies wegen Verbrechen, die während des syrischen Krieges begangen wurden, insbesondere in den Gebieten Deir ez-Zor und Raqqa. Er bestreitet die Anklage gegen ihn.

Der Libanon akzeptierte schließlich seinen Transfer nach Syrien. Dies ist der erste Fall dieser Art, der einen ehemaligen hochrangigen Militärbeamten des Assad-Regimes seit seinem Sturz betrifft.

Aber die Art und Weise, wie diese Entscheidung getroffen wurde, ist bereits diskutiert worden.

Adel Issa, zwei Versionen der gleichen Entscheidung

Eine erste Version stellt die Übertragung als Ergebnis eines Gerichtsverfahrens dar, das auf einem perfekt identifizierbaren Text basiert:justizabkommen zwischen Libanon und Syrien 1951.

Dieses Übereinkommen organisiert die Auslieferung zwischen den beiden Ländern. Sein allgemeiner Grundsatz sieht die Möglichkeit vor, eine gesuchte Person zurückzuschicken, wenn die im Text festgelegten Bedingungen erfüllt sind. Auf dieser Grundlage wurde der syrische Fall Adel Issa von den libanesischen Gerichten geprüft.

Darüber hinaus bestand das Verfahren nicht in einer sofortigen Übergabe an die syrischen Behörden.

Nach der Übermittlung des Falls durch Damaskus verhörte der Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts, Richter Jamal Hajjar, Adel Issa und ordnete seine fortgesetzte Inhaftierung während der Prüfung des Auslieferungsersuchens an. Der Fall war daher, vor einer Überstellungsentscheidung durch die libanesische Justizbehörde zu gehen.

Diese Chronologie unterstützt die institutionelle Lesart des Falls: Syrien fragt, Libanon prüft und die libanesische Justiz entscheidet nach dem geltenden Rahmen.

Eine zweite Version, die am 19. August veröffentlicht wurde, führt jedoch ein anderes Element ein. Laut Presseberichten,Damaskus übte angeblich Druck auf Beirut aus, um die Lieferung von Adel Issa zu beschleunigen.

Dies bedeutet nicht, dass der Rechtsrahmen von 1951 ausgeschlossen worden wäre. Es wirft eine weitere Frage auf: die politischen Bedingungen für ihre Anwendung.

Die beiden Elemente sind nicht unbedingt unvereinbar. Die Auslieferung kann eine rechtliche Grundlage haben und kann einem eindringlichen diplomatischen Verfahren unterliegen. Aber im libanesisch-syrischen Kontext ist die Unterscheidung politisch bedeutend.

Denn der wirkliche Test ist nicht nur, ob Damaskus einen Flüchtling beanspruchen kann. Es ist zu bestimmenwie die syrische nachfrage in das libanesische system eintritt, das sie untersucht und die macht behält, ja oder nein zu sagen.

Die Konvention von 1951 überlebt Regimewechsel

Der Fall hebt zunächst eine rechtliche Realität hervor, die oft von politischen Umwälzungen verdeckt wird: Bashar Al-Assads Abgang hat die Abkommen zwischen den beiden Staaten nicht aufgehoben.

Die Justizkonvention von 1951 war Jahrzehnte früher als das Assad-Regime. Sie gehört zu den Beziehungen zwischen der Libanesischen Republik und dem syrischen Staat, nicht zu den Beziehungen zwischen Beirut und einer bestimmten syrischen Regierung.

Der Text organisiert unter anderem Auslieferung, Rechtshilfe und bestimmte Verfahren zwischen den beiden Ländern. Sie sieht Bedingungen und Ausnahmen vor. In bestimmten Fällen kann die Auslieferung abgelehnt werden, beispielsweise wenn es sich um eine Straftat politischer Natur handelt. Die Staatsangehörigkeit der gesuchten Person unterliegt ebenfalls den im Verfahren festgelegten Bedingungen.

Die Konvention bietet Beirut und Damaskus somit eine bestehende Grundlage zu einer Zeit, in der die neuen syrischen Behörden die Forderungen an die Verantwortlichen des ehemaligen Regimes vervielfachen.

Aber sie löst nicht alles.

Seit 2025 arbeiten beide Regierungen genau anein neuer rechtsrahmenprobleme zu lösen, die das alte system nicht mehr zufriedenstellend lösen lässt.

Die Hauptakte betrifft die vielen syrischen Staatsangehörigen, die in libanesischen Gefängnissen inhaftiert sind.

Damaskus will einige dieser Gefangenen zurückerobern und verurteilten Personen erlauben, ihre Haftstrafen in Syrien fortzusetzen. Beirut hat jedoch Grenzen gesetzt. Im Mittelpunkt der Gespräche standen unter anderem das Schicksal derjenigen, die an der Ermordung libanesischer Militärs oder Zivilisten und an bestimmten anderen schweren Verbrechen beteiligt waren.

Die libanesische Regierung bestand auf einem Grundsatz: Die Zusammenarbeit muss die Entscheidungen der libanesischen Justiz und die Souveränität beider Staaten respektieren.

Der Fall Issa greift also ein, während das alte und das neue System koexistieren:die Konvention von 1951 dient weiterhin als Grundlage für bestimmte Auslieferungen, während Beirut und Damaskus einen Mechanismus aushandeln, der besser an die Probleme angepasst ist, die seit dem syrischen Krieg und dem Sturz des ehemaligen Regimes entstanden sind.

Der eigentliche Einsatz: Verhinderung der Rückkehr von Parallelschaltungen

Diese Rechtsfrage hat im Libanon eine politische Dimension, die sich nicht in einer gewöhnlichen bilateralen Beziehung widerspiegelt.

Während der syrischen Präsenz im Libanon gingen die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht immer über die für eine Beziehung zwischen souveränen Staaten vorgesehenen Institutionen. Sicherheitsgeräte, Politiker und Einflussnetzwerke hatten ihre eigenen Kanäle.

Der Abzug der syrischen Truppen im April 2005 beendete die militärische Präsenz. Die formale Aufnahme diplomatischer Beziehungen und die Eröffnung von Botschaften im Jahr 2008 waren dann ein großer Schritt in Richtung einer klassischen Staats-zu-Staat-Beziehung.

Aber das politische und sicherheitspolitische Erbe verschwand nicht sofort.

Deshalb finden Informationen über den syrischen „Druck in Beirut besondere Resonanz.

Das Problem ist nicht, dass Syrien seine Forderungen verteidigt. Alle Staaten ergreifen diplomatische Maßnahmen, um positive Entscheidungen zu treffen. Die rote Linie befindet sich an anderer Stelle:ein syrischer ansatz darf die entscheidung eines zuständigen libanesischen richters, ministers oder einer zuständigen libanesischen institution nicht ersetzen.

Im Fall von Adel Issa ist das von Beirut verfolgte Gerichtsverfahren daher mindestens ebenso wichtig wie das Endergebnis.

Es bietet ein mögliches Modell für die Suite: Damaskus übermittelt einen dokumentierten Antrag; Libanon soll ihn prüfen; seine Richter überprüfen die rechtlichen Bedingungen; die Exekutive interveniert im Rahmen ihrer Befugnisse; die Entscheidung wird dann vollstreckt.

Es ist diese Trivialisierung der Verfahren, die paradoxerweise die tiefste Transformation der libanesisch-syrischen Beziehung darstellen würde.

Gefangene öffnen eine viel größere Datei

Adel Issa ist jedoch nur ein Einzelfall in einer komplexeren gerichtlichen Verhandlung.

Diskussionen zwischen den Justizabteilungen der beiden Länder konzentrieren sich auf mehrere Kategorien von Personen, deren rechtliche Situation sich unterscheidet.

Es gibt erste Syrer, die im Libanon inhaftiert oder verurteilt wurden. Damaskus will ihre Situation regeln und die Übertragung eines Teils von ihnen erreichen. Beirut weigerte sich jedoch, zuzulassen, dass dieses Problem zu einer allgemeinen Freilassung führte, die die im Libanon begangenen Verbrechen ignorierte.

Dann gibt es die Menschen, die von der neuen syrischen Justiz wegen ihrer Rolle unter dem Assad-Regime gesucht wurden und die im Libanon Zuflucht gefunden hätten.

Der Fall Issa zeigt, dass Damaskus beabsichtigt, Auslieferungsmechanismen zu ihrer Rückgewinnung einzusetzen.

Aber Zusammenarbeit muss in beide Richtungen funktionieren.

Der Libanon fordert auch Syrien auf, Menschen nach seiner eigenen Gerechtigkeit zu suchen. Die juristischen Diskussionen beinhalteten daher das Prinzip der Suche nach Flüchtlingen, die das libanesische Territorium nach Syrien verlassen hatten, und ihre Kapitulation an die libanesischen Behörden, wenn die Bedingungen erfüllt waren.

Diese Gegenseitigkeit ist politisch unerlässlich.

Eine neue Beziehung, in der Beirut systematisch die gesuchten Personen ohne syrische Zusammenarbeit auf eigenen Akten an Damaskus übergeben würde, würde bald wieder den Eindruck von Asymmetrie erwecken.

Die Vermissten und die Morde, die anderen Schulden der Vergangenheit

Die Zusammenarbeit ist nicht auf Personen beschränkt, die derzeit inhaftiert oder gesucht werden.

Beirut fordert auch die neuen syrischen Behörden auf, ihre Informationen zu übermittelnvermisste oder inhaftierte Libanesen in Syrienein dossier, das die bilateralen beziehungen seit jahrzehnten vergiftet.

Gerichtsgespräche konzentrierten sich auch auf die in den syrischen Archiven verfügbaren Informationen über die Sicherheitsoperationen im Libanon während der Assad-Zeit, einschließlich politischer Morde.

Die neuen syrischen Behörden haben sich verpflichtet, durch bilateralen Austausch die verfügbaren Informationen zu diesen Fällen einzuholen und zu übermitteln.

Diese Verpflichtung könnte zu einem der wichtigsten Tests für den Bruch mit dem alten Regime werden.

Damaskus hält möglicherweise Archive oder Informationen, zu denen der libanesische Staat keinen Zugang hatte. Ihre Übermittlung würde sich daher nicht auf die justizielle Zusammenarbeit beschränken. Es würde einen Teil der historischen Verbindlichkeiten zwischen den beiden Ländern abdecken.

Die neuen Beziehungen beinhalten daher einen impliziten Austausch: Syrien fordert den Libanon auf, bei den Flüchtlingen des ehemaligen Regimes und den syrischen Gefangenen zusammenzuarbeiten; Libanon fordert Syrien auf, bei seinen vermissten Personen, politischen Morden und eigenen Flüchtlingen zusammenzuarbeiten.

Die Grenze wird der tägliche Test für das Beirut-Damas-Verhältnis sein

Die zweite große Baustelle ist auf der Karte.

Libanon und Syrien teilen sich eine Grenze von fast 375 Kilometern. Ein Teil der Straße führt durch bergige Gebiete, die schwer zu kontrollieren sind, wo informelle Routen seit langem die Bewegung von Menschen, Waren, Treibstoff und Waffen ermöglichen.

Der Regimewechsel in Damaskus hat die Akteure auf syrischer Seite verändert. Er hat die Probleme nicht beseitigt.

Grenzzwischenfälle seit 2025 haben die Notwendigkeit von Kommunikationsmechanismen zwischen den beiden Armeen und den entsprechenden Diensten gezeigt. Eine lokale Krise kann schnell eine politische Dimension annehmen, wenn es keinen institutionellen Weg gibt, um zu bestimmen, was passiert ist und eine Reaktion zu organisieren.

Auch die Grenzziehung bleibt eine strukturelle Frage.

Nach Beiruts Ansicht würde die Klärung dieser Grenze die territoriale Kontrolle stärken und mehrdeutige Gebiete reduzieren. Für Damaskus würde dies zur Stabilisierung seiner westlichen Grenze beitragen, da die neuen Behörden selbst versuchen, syrische Institutionen wieder aufzubauen.

Die Bekämpfung des Schmuggels ist ein gemeinsames Interesse, aber nicht unbedingt aus den gleichen Gründen.

Libanon will Steuerverluste, Menschenhandel und Waffenbewegungen begrenzen. Syrien will die Netzwerke kontrollieren, die sein Territorium durchqueren und die Autorität der neuen Macht behaupten. Diese Konvergenz schafft einen konkreten Bereich der Zusammenarbeit, vorausgesetzt, sie geht wiederum über die Institutionen.

Grenzübertritte sind auch ein wirtschaftliches Problem

Die Grenze auf Sicherheit zu reduzieren, wäre jedoch ein Fehler.

Syrien ist die einzige Landpassage vom Libanon nach Jordanien, Irak und den Golfmärkten. Der Betrieb von Straßen und Grenzübergängen ist daher für libanesische Exporteure, Spediteure und die Wirtschaft von unmittelbarer Bedeutung.

Eine Standardisierung mit Damaskus kann den Warenverkehr erleichtern und die in den Kriegsjahren angesammelten Hindernisse verringern.

Sie kann auch Gespräche über Transit, Wegerechte, Straßeninfrastruktur und Zollzusammenarbeit wieder aufnehmen.

Diese wirtschaftliche Dimension gibt beiden Regierungen einen zusätzlichen Grund, ihre Beziehungen zu stabilisieren. Es erinnert vor allem daran, dass eine normalisierte libanesisch-syrische Beziehung nicht nur um Sicherheit und Gefangene aufgebaut werden kann.

Normalisieren, ohne zur alten Normalität zurückzukehren

Es ist schließlich die ganze Zweideutigkeit der neuen Phase.

Der Libanon braucht eine funktionale Beziehung zu Damaskus. Die Geographie macht eine Politik der Gleichgültigkeit unmöglich. Grenz-, Handels-, Sicherheits-, Häftlings- und Bevölkerungsbewegungen erfordern eine Zusammenarbeit beider Staaten.

Aber Beirut muss gleichzeitig zeigen, dass Normalisierung nicht eine Rückkehr zu den Praktiken bedeutet, die das institutionelle Verhältnis seiner Bedeutung entleert haben.

Der Transfer von Adel Issa ist mehr als ein Wendepunkt. Die Entscheidung hat eine alte Rechtsgrundlage und wurde von den libanesischen Gerichten geprüft. Gleichzeitig deuten Presseberichte auf einen syrischen Willen hin, die Hinrichtung zu beschleunigen. Die beiden Lesungen stellen die Debatte genau dorthin, wo sie sein sollte: nicht über die Existenz einer Beziehung zu Damaskus, sondern über die Regeln, die sie regeln.

Zukünftige Fälle werden noch schwieriger. Beide Regierungen müssen ein neues Justizabkommen anstreben, das Schicksal der syrischen Gefangenen im Libanon bestimmen, sich mit gegenseitigen Anfragen nach Flüchtlingen befassen, Antworten auf die Vermissten und Morde der Assad-Zeit erhalten, Passagen sichern und Fortschritte an der Grenze erzielen.

Der wirkliche Indikator für das neue Beirut-Damas-Verhältnis wird dann einfach sein: Wenn eine Meinungsverschiedenheit entsteht, wird die endgültige Entscheidung in einem Ministerium, vor einem Richter und gemäß einer bekannten Vereinbarung getroffen, oder wird sie wieder von einer politischen Machtquote abhängen? Nach dem Fall von Adel Issa werden Verhandlungen über Häftlinge und die Grenze die nächsten Antworten liefern.