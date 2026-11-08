Das IOC und der Asiatische Olympische Rat bitten Ministerin Nora Bayrakdarian vor dem 15. November um eine Antwort auf die libanesische olympische Regierungsführung. Ihr Brief fordert die Zusammenarbeit mit dem international anerkannten Management unter dem Vorsitz von Boutros Jalkh und diskutiert mögliche Sanktionen. Es gibt keine bereits beschlossenen Ausschlüsse bekannt. Der Konflikt mit dem Team von Jihad Salameh, dem Begünstigten eines Ministerialzertifikats, erfordert eine Unterscheidung zwischen sportlicher Anerkennung, Verwaltungsakten und dem Umfang des von internationalen Gremien geltend gemachten Schiedsspruchs.

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Der Streit um die Führung des Libanesischen Olympischen Komitees steht vor einer neuen Frist. In einem gemeinsamen Schreiben an die Ministerin für Jugend und Sport, Nora Bayrakdarian, forderten das Internationale Olympische Komitee und der Asiatische Olympische Rat bis zum 15. November 2026 eine Antwort. Die Mail, deren Inhalt veröffentlicht wurde, fordert die Behörden auf, mit der von den internationalen olympischen Behörden anerkannten Führung zusammenzuarbeiten.

Der Brief bezieht sich auf Schutzmaßnahmen und mögliche Sanktionen. Sie kündigt keine bereits gegen den Libanon ausgesprochene Suspendierung an. Für Sportler ist dieser Unterschied wesentlich: Eine institutionelle Warnung sollte nicht als erworbener Ausschluss von Wettkämpfen dargestellt werden.

Libanesischer Olympismus: zwei Wettbewerbsrichtungen

Der Konflikt zwischen zwei Teams, der sich aus den Wahlen im Abstand von zwei Tagen im Mai 2025 ergab. Die Führung unter dem Vorsitz von Boutros Jalkh wurde am 16. Mai gewählt. Das IOC erkennt es an, gemäß den Bedingungen des Briefes. Ein anderes Team unter dem Vorsitz von Jihad Salameh, das am 14. Mai gewählt wurde, erhielt eine Verwaltungsbescheinigung des Ministeriums.

Diese Überlappung schafft zwei Ebenen der Anerkennung. Es liegt in der Verantwortung der internationalen Sportbehörden. Die andere betrifft einen Akt der libanesischen Verwaltung. Sie als Äquivalente zu betrachten, würde verhindern, die Meinungsverschiedenheit zu verstehen: Jede erzeugt ihre Wirkungen in einem anderen Kontext, und genau ihre Artikulation ist problematisch.

Das Management von Boutros Jalkh bestreitet die Zertifizierung, die dem rivalisierenden Team erteilt wurde. Diese Anfechtung muss von einer gerichtlichen Entscheidung zur Aufhebung des Ministergesetzes unterschieden werden. Internationale Post fordert die Behörden auf, die exklusive Zusammenarbeit mit dem von ihr anerkannten Management wiederherzustellen.

Der Schiedsspruch aufgerufen

Der Brief bezieht sich auf eine Entscheidung des Schiedsgerichts für Sport vom 20. März 2026. Sie stellte die Zusammenarbeit mit der am 16. Mai 2025 gewählten Geschäftsführung als Umsetzung dieser Entscheidung vor. Der vollständige Wortlaut des Zuschlags ist weiterhin erforderlich, um seine Begründung, seine Adressaten und den genauen Umfang seiner Bestimmungen zu erläutern.

Es wäre daher übertrieben, diesen Verweis in ein Urteil über alle Verwaltungsakte im Libanon umzuwandeln. Der Punkt, der in der Post angesprochen wurde, ist eher begrenzt: Die olympischen Behörden fordern die öffentlichen Behörden auf, in ihren Beziehungen zur Sportbewegung die Führung anzuerkennen, die sie für legitim halten.

Ihr Antrag betrifft auch nationale Verbände, die regelmäßig angeschlossen sind und von den entsprechenden internationalen Verbänden anerkannt werden. Der Streit geht damit über die Ernennung eines Präsidenten hinaus. Es beeinflusst die sportliche Repräsentationskette und ihre Beziehung zur olympischen Bewegung.

Eine Warnung, keine Strafe erworben

Der Brief bezieht sich auf Artikel 27.9 der Olympischen Charta, um mögliche Maßnahmen für die libanesische Olympische und Sportbewegung zu diskutieren. Er fordert schnelles Handeln, um dieses Ergebnis zu verhindern und die Kohärenz der institutionellen Beziehungen wiederherzustellen.

Zu diesem Zeitpunkt kann von dieser Angabe keine feste Strafe abgezogen werden. Weder ihre Form, Dauer noch die Wettbewerbe, die sie betreffen könnte, dürfen erfunden werden. Die Konsequenzen für Athleten würden von einer möglichen Entscheidung und ihren Bedingungen abhängen.

Die Frist vom 15. November ist für die Antwort des Ministers. Sie stellt nach den vorliegenden Informationen nicht das automatische Datum des Inkrafttretens eines Ausschlusses dar. Dies sind zwei unterschiedliche Ereignisse: die Reaktion auf eine institutionelle Forderung und die Durchführung einer formellen Maßnahme.

Das nächste entscheidende Element wird daher die Reaktion auf das IOC und den Asiatischen Olympischen Rat sein. Sein Inhalt wird es uns ermöglichen zu erfahren, ob die libanesischen Behörden Kooperationsmaßnahmen ankündigen, das Lesen der Akte anfechten oder um Klärung der erwarteten Schritte bitten.

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