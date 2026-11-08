Israel: Eisenkot erhält Mandat

Gadi Eisenkot erhielt am Sonntag, den 8. November, ein Mandat, bei einer Zeremonie in Jerusalem die nächste israelische Regierung zu bilden. Isaac Herzog realisiert damit die am Vortag angekündigte Wahl. Der Yashar-Führer hat 28 Tage, mit einer möglichen Verlängerung von 14 Tagen. Sie fordert eine nationale Notstandsregierung, aber ihre 67 parlamentarischen Empfehlungen sind keine Koalition. Benjamin Netanyahu blieb an der Spitze der scheidenden Regierung bis zur Einweihung einer neuen Exekutive durch die Knesset.

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Gadi Eisenkot wird beauftragt, die nächste israelische Regierung zu bilden. Präsident Isaac Herzog überreichte es ihm am Sonntag, den 8. November, während einer Zeremonie in der Präsidentenresidenz in Jerusalem. Der Führer der Yashar-Partei hat jetzt 28 Tage Zeit, um Partner zusammenzubringen und der Knesset eine Exekutive zu präsentieren. Benjamin Netanyahu bleibt Premierminister, bis eine neue Regierung investiert ist.

Diese offizielle Präsentation spiegelt die von der Präsidentschaft am Samstagabend angekündigte Wahl wider. Die Zeremonie, die um 17.00 Uhr Ortszeit geplant war, war Gegenstand einer Präsidentensendung, die um 15.00 Uhr UTC begann. Es öffnet die gesetzliche Frist für die Bildung der Regierung, nach mehreren Tagen der Konsultationen mit den am 27. Oktober gewählten Parteien.

Eisenkot erhält Mandat und fordert nationalen Notstand

Bei der Zeremonie bekräftigte der ehemalige Stabschef seine Bereitschaft, eine nationale Notstandsregierung zu bilden. Er stellte diese Mission als eine schwere Verantwortung für alle israelischen Bürger dar.

Eisenkot beschrieb eine Situation, die von immer offenen Kriegsfronten und einer tiefen diplomatischen Krise geprägt war. Er war der Meinung, dass die Bildung der Regierung ungewöhnliche politische Initiativen erfordern würde. Ihm zufolge kann es sich Israel nicht leisten, Zeit zu verschwenden oder die Zahl der Wahlen zu erhöhen.

Herzog bat ihn, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um eine Regierung zu errichten, die der gesamten Bevölkerung dient. Der Präsident äußerte auch die Hoffnung, dass die nächste Exekutive dazu beitragen würde, eine geteilte Gesellschaft zusammenzubringen.

28 tage, um empfehlungen in vereinbarungen umzuwandeln

Der Haftbefehl ist die Nominierung nicht wert. Das Grundgesetz über die Regierung gewährt dem Kandidaten 28 Tage, um sein Team zu bilden. Herzog kann diese Frist um bis zu 14 Tage verlängern. Eine solche Verlängerung ist nicht automatisch.

Die Präsidentschaft hatte 67 parlamentarische Empfehlungen für Eisenkot identifiziert, verglichen mit 46 für Netanyahu. Sieben gewählte Beamte hatten keine Kandidaten empfohlen. Diese Unterstützung sind diejenigen, die versuchen müssen, die Regierung zu bilden; Sie stellen keinen Koalitionsvertrag dar.

Der Eisenkot Block hat 48 von 120 Sitzen in der Knesset. Die beiden arabischen Formationen, Rasam und die Gemeinsame Liste, wurden insgesamt 19 gewählt und dem Präsidenten empfohlen. Ihre Teilnahme an oder Unterstützung für eine Regierung bleibt getrennte Themen.

Netanyahu behält die Funktionen des scheidenden Regierungschefs. Die Übergabe des Mandats an seinen Rivalen bedeutet keine sofortige Übertragung von der Exekutivbehörde. Eisenkot muss nun ausreichende Verpflichtungen aushandeln, um das Vertrauen des Parlaments zu gewinnen.

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