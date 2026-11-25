5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Rückgang der Werte der künstlichen Intelligenz, ein Teil Asiens, beschleunigte sich an der Wall Street am Mittwoch, dem 25. November. Am amerikanischen Morgen verlor Nasdaq Composite mehr als 4%, während Investoren die ECP-Inflation bei 3,8%, vierzehn US-Zollprojekte und wieder steigendes Öl feststellten. Dell Ergebnisse bieten ein Maß für die Server-Nachfrage. Die Sitzung wirft eine weitere Frage auf: Zu welchen Kosten kann diese Anfrage finanziert, geliefert und in Gewinne umgewandelt werden?

Technologische Werte verursachen den Rückgang, nicht alle Aktionen mit der gleichen Rate

Bei 0953 Stunden in New York (1453 Stunden UTC) verlor der Nasdaq Composite mit 22.747,61 Punkten 4,15 Prozent, verglichen mit 2,86% für den S & P 500 und 1,99% für den Dow Jones, laut einer Marktaussage in der Sitzung. Eine weitere Beobachtung bei 1027 zeigte einen Rückgang von etwa 4,1% in Nasdaq und 2,7% in S & P 500. Diese Zahlen sind keine Schließungen. Der Unterschied zwischen den beiden Umfragen beschreibt die Bewegung am Morgen, kein Widerspruch bei der Berechnung der Indizes.

Die Zusammensetzung der Indizes hilft, das ungleiche Ausmaß des Rückgangs zu erklären. Der Nasdaq Composite umfasst viele Technologieunternehmen, einschließlich Gruppen, die im Index stark kapitalisiert sind. Der S&P 500 deckt mehr Sektoren ab, ist aber auch kapitalisiert. Der Dow Jones enthält nur dreißig Werte und wiegt sie nach dem Preis ihrer Aktien, nach einer anderen Methode. Die amerikanischen Morgenunterschiede zeigen daher nicht an, wie viele Unternehmen Geld verlieren oder wie stark ihre Wertpapiere im Durchschnitt gesunken sind.

Der Kontrast war bereits am Vortag sichtbar. Am 24. November war S & P 500 um etwa 0,5% und Nasdaq Composite um fast 1,5% zurückgegangen, während Dow Jones um etwa 0,8% gestiegen war. Der S&P 500 Index mit gleichem Gewicht hatte laut Saxo-Umfrage sogar 0,53% zugelegt. Dabei handelte es sich nicht um einen Anstieg des Marktes im Sinne des US-Hauptindex, sondern es zeigte sich, dass der Rückgang der großen Kapitalisierungen gleichzeitig mit Gewinnen bei anderen Wertpapieren bestand. Am Mittwoch ist der Rückgang des Dow weniger genau als die Rotation des Vortages: Der Druck erstreckt sich auf einen Indikator, der nicht die gleichen Unternehmen in den gleichen Proportionen konzentriert.

Der Kalender fügt einen Grund hinzu, nicht jede Bewegung auf die ganze Woche zu extrapolieren. Die New Yorker Börse schließt Donnerstag, 26. November zu Thanksgiving und unterbricht die reguläre Sitzung um 13 Uhr New Yorker Zeit, Freitag, 27. Während dieser atypischen Sitzungen kann eine geringere Liquidität einen Kauf- oder Verkaufsauftrag verstärken. Diese Möglichkeit beweist nicht, dass die Volatilität am Mittwoch auf den Feiertag zurückzuführen ist. Insbesondere wird darauf hingewiesen, warum ein vor dem Closing notiertes Angebot nicht als endgültige Bilanz des Tages dargestellt werden sollte.

Asien und Europa: zwei verschiedene Ausstellungen am selben Kanal

Bei der Schließung in Asien verlor der Südkoreaner Kospi 6,16%, der Taiwaner Taiex 4,80% und der Japaner Nikkei 225 2,78%. Die drei Prozentpunkte werden in den Währungen und auf den lokalen Zeitplänen ihrer jeweiligen Indizes gemessen. Sie geben nicht die Rückkehr in Dollar eines ausländischen Investors: Dies würde erfordern, dass der Effekt von Währungen gleichzeitig hinzugefügt wird. Auf der anderen Seite zeigen sie, dass der Rückgang nicht auf in New York gelistete US-Plattformen und Hersteller beschränkt war.

Unternehmen, die KI ausgesetzt sind, nehmen nicht den gleichen Platz in der Produktionskette von einer Börse zur anderen ein. Chip-Designer vermarkten Architekturen oder Beschleuniger; Gründer stellen Komponenten her; Speicherhersteller rüsten sie aus; Maschinenlieferanten verkaufen oder warten die für die Herstellung erforderlichen Werkzeuge. Eine Überprüfung des Antrags hat nicht die gleiche Wirkung auf ein Unternehmen, das bereits Produkte versendet, und auf ein anderes, dessen Kunden die Eröffnung einer neuen Linie verzögern können. Das Ausmaß des Rückgangs in Seoul und Taipeh ist mit der hohen Exposition dieser Orte gegenüber Halbleitern vereinbar; es misst nicht allein die Höhe der übertragenen Investitionen.

In Europa traf dasselbe Thema auf eine andere sektorale Zusammensetzung. Um 13:02 Uhr UTC stieg CAC 40 um 0,53%, DAX um 0,28% und STOXX Europe 600 um 0,20%, abhängig von den damals veröffentlichten Bewertungen. Diese Intraday-Umfrage, die vor der Veröffentlichung des ECP durchgeführt wurde, ist keine abschließende Aussage: Die europäischen Zahlen vom Dienstag, einschließlich eines STOXX 600 um 632,75 Punkte, sollten nicht ersetzt werden. Der Mittagskontrast bleibt nützlich: Ein Index von Luxus- oder Verbrauchergruppen kann besser widerstehen als ein Korb, der mehr industriellen oder technologischen Geräten ausgesetzt ist, ohne dass alle Gruppen im selben Land im selben Zeichen untergebracht sind.

In Frankreich hat INSEE das Haushaltsvertrauen im November mit 82 gemessen, verglichen mit 81 im Oktober nach der Überarbeitung. Der langfristige Durchschnitt liegt bei 100. Diese Erholung bedeutet nicht, dass die Meinung der Haushalte normalisiert ist oder dass die Einkäufe um 1% gestiegen sind. Es ist ein synthetischer Indikator der Meinung. Ein Anstieg der Verbraucherwerte an der Börse reicht nicht aus, um über den Korb eines französischen Haushalts zu informieren: Viele börsennotierte Unternehmen machen einen erheblichen Anteil ihres Umsatzes außerhalb Frankreichs. Dies ist ein weiterer Grund, warum die Entwicklung eines nationalen Index nicht mit der der Inlandsnachfrage verwechselt wird.

In Washington erzählen Inflation und Wachstum nicht den gleichen Zeitraum

Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben, der ECP, stieg im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 3,8%, nach 3,7% im September, so das Bureau of Economic Analysis. Ohne Nahrung und Energie steigt sie innerhalb eines Jahres um 3,3%. Die monatliche Änderung beträgt 0,3% für beide Serien. Die ECP sollte nicht mit der ICC verwechselt werden: Sie beobachten nicht genau die gleichen Ausgaben und geben nicht das gleiche Gewicht auf die gleichen Produkte. Der gesamte ECP-Index ist das Maß, das die Federal Reserve für ihr Inflationsziel von 2% verwendet.

Das statistische Amt korrigierte auch das reale BIP des dritten Quartals auf einen annualisierten Anstieg von 4,3 Prozent, verglichen mit 3,4 Prozent in der ersten Schätzung. Dies entspricht etwa 1,1% zwischen dem zweiten und dritten Quartal, nicht eine 4,3% Anstieg gegenüber dem vorherigen Sommer. Das revidierte BIP endet im September. Die realen Haushaltsausgaben gingen im Oktober trotz steigender nominaler Ausgaben leicht zurück. Gleichzeitig gab es eine anhaltende Aktivität im dritten Quartal, anhaltende Inflation und weniger dynamische Haushaltskäufe zu Beginn des folgenden Quartals.

Für die Federal Reserve sind die Auswirkungen dieser Zahlen nicht symmetrisch. Höhere zugrunde liegende Inflation macht es teurer, eine schnelle Rückkehr zum Ziel zu setzen. Eine Wirtschaft, die im dritten Quartal weiterhin robust gewachsen ist, scheint in der Lage zu sein, eine restriktivere Politik zu absorbieren. Aber der Oktober-Konsumindikator fragt, ob diese Kapazität anhält. Das Ergebnis des ECP kann den Preis von zinsbezogenen Verträgen verändern; es tritt nicht an die Stelle eines Beschlusses des Währungspolitischen Ausschusses. Die Reaktion vom Mittwoch muss als Revision der Szenarien gelesen werden, nicht als Ankündigung einer offiziellen Erhöhung.

Es ist auch nicht widersprüchlich, wenn Investoren einen kurzfristigen Anstieg erwarten und gleichzeitig nach längeren Staatsanleihen suchen. Eine Laufzeit von 10 Jahren umfasst sowohl die langfristigen Leitzinserwartungen als auch die für die Immobilisierung von Fonds erforderliche Vergütung. Ein starker Rückgang der Aktien kann die Nachfrage nach Anleihen ankurbeln, auch wenn der Markt bei der nächsten Sitzung wahrscheinlicher wird. Daher misst ein 10-jähriges Einmal-Rating nicht die Kosten aller Unternehmensschulden oder die Wahrscheinlichkeit einer einzigen Fed-Entscheidung.

Dell verkauft Server: Das Buch des Herstellers ist nicht das Einkommen des Kunden

In seinen bei der SEC hinterlegten Ergebnissen kündigt Dell einen Quartalsumsatz von 22 Milliarden Dollar für seine für die KI optimierten Server, 60,2 Milliarden neue Aufträge im Geschäft und einen KI-bezogenen Auftragsbestand von 132,3 Milliarden zum Ende des Quartals an. Die drei Beträge addieren sich nicht. Der Umsatz beschreibt, was Dell während des Quartals erkennen konnte; neue Aufträge sind der in diesem Zeitraum aufgezeichnete Strom; das Buch ist der bestellte Arbeitsbestand, der zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden muss. Sendungen aus früheren Bestellungen können den Umsatz steigern, ohne Teil der neuen Bestellungen für das Quartal zu sein.

Der Hersteller sagt, dass er die Qualität seiner Kunden und ihren Zugang zu Finanzen, Land und Strom untersucht. Diese Präzision beleuchtet eine Besonderheit des Sektors. Ein Client möchte möglicherweise mehrere tausend Server, ohne alle Bedingungen zu haben, um sie ab dem Moment der Signatur in Betrieb zu nehmen. Es ist notwendig, die Ausrüstung zu finanzieren, das Rechenzentrum anzuschließen, die erwartete elektrische Leistung zu haben und den Lieferplan zu koordinieren. Möglicherweise hat der Hersteller seine Geräte vorbereitet, wenn sich die Zündung verzögert. Umgekehrt kann eine fertige Infrastruktur auf Komponenten warten, deren Produktion zurückgefallen ist. Das Auftragsbuch liefert daher keine Informationen über das Quartal, in dem das Ganze betriebsbereit sein wird.

Eine weitere von Dell veröffentlichte Zahl ist, dass die Gruppe seit Beginn des Geschäftsjahres 10,8 Milliarden US-Dollar in bar angekündigt hat. Dieser Betrag deckt alle Aktivitäten ab, von Personal Computern bis hin zu Speicherlösungen und Servern. Dell bricht diese Nummer nicht nach Servertyp auf. Das Carnet ist daher nicht mit diesem Cashflow vergleichbar: Um die Rentabilität der KI-Ausrüstung zu schätzen, müsste man ihre Komponentenkosten, ihre Margen und den Zeitpunkt der Kundenzahlung isolieren. Quartalsabschlüsse messen die Wachstumsrate der Lieferungen, liefern jedoch nicht alle diese Daten nach Produkten.

Die gleichen Kosten werden auf jeder Seite der Transaktion unterschiedlich gelesen. Für Dell kann ein gelieferter und akzeptierter Server zu einem Verkauf werden. Für den Betreiber des Zentrums erhöht die Ausrüstung das Kapitalvermögen und muss dann rentabel sein: durch Kapazitätsleasing, Kunden abgerechnete Dienstleistungen oder interne Gewinne, die Kosten senken. Bevor solche Einnahmen oder Einsparungen entstehen, trägt der Betreiber die Kosten für Kapital, Wartung, Kühlung und Strom. Das wichtigste Risiko ist nicht immer die vollständige Annullierung eines Projekts: Eine Verzögerung bei der Inbetriebnahme kann ausreichen, um die Kosten zu erhöhen, indem der Erhalt des ersten Einkommens verzögert wird.

Es wird dann verstanden, wie ein Unternehmen einen dramatischen Umsatzanstieg veröffentlichen und seinen Titelverlust mit dem Rest des Sektors sehen kann. Die Ergebnisse bestätigen frühere Verkäufe; der Preis beinhaltet Margen, Finanzierungsbedingungen und erwartete Einnahmen über mehrere Jahre. Wenn Anleger der Meinung sind, dass die Projektleistung unsicherer ist, können sie sich bereit erklären, für jeden erwarteten Gewinn weniger zu zahlen, auch ohne bereits verzeichnete herausfordernde Verkäufe. Aus dieser Entwicklung folgt nicht, dass alle Dell-Kunden in Schwierigkeiten wären oder dass Unternehmen, die bereits ihre Rechenkapazitäten nutzen, mit den gleichen Einschränkungen konfrontiert wären wie diejenigen, die sich noch im Bau befinden.

US-Rechte sind im Entwurf des Staates, der Wechselkurs reagiert bereits

Der US-Handelsbeauftragte stellte Projekte vor, die auf vierzehn Volkswirtschaften abzielten, nachdem Umfragen zu industriellen Überkapazitäten durchgeführt worden waren. Für die Europäische Union sieht der Entwurf ein Niveau von 15 % unter Berücksichtigung der allgemeinen Rechte und der Rechte vor, die gemäß den Bestimmungen des Textes bereits gemäß Abschnitt 301 gelten. Für einige chinesische Produkte kann der vorgeschlagene Satz bis zu 20 % betragen, mit niedrigeren Sätzen oder Ausnahmen in den Anhängen. Die Gesamtzahl der untersuchten Fälle entspricht nicht der Anzahl der am Mittwoch angekündigten Projekte: Es muss zwischen den untersuchten Einsparungen und denen unterschieden werden, die in den vierzehn zur Konsultation vorgelegten Texten enthalten sind.

Stellungnahmen können bis zum 5. Januar eingereicht werden, und die Anhörungen müssen am 25. Januar beginnen. Die Veröffentlichung der Vorschläge stellt daher keine heute im Zoll zu zahlende Rechnung oder einen tatsächlichen Zeitpunkt dar. Für ein ausführendes Unternehmen besteht das unmittelbare Risiko darin, dass es nicht in der Lage sein wird, den Preis, zu dem seine Waren bei der Ankunft in den Vereinigten Staaten verkauft werden, mit Sicherheit zu bestimmen. Sie kann mit ihren Kunden die Aufteilung etwaiger zusätzlicher Kosten klären; sie kann keinen zuverlässigen einheitlichen Satz ohne den Produktcode, den Ursprung, die Anhänge, die bereits fälligen Zölle und die Vertragsbedingungen berechnen.

Nicht alle Effekte gehen durch eine entsprechende Erhöhung des Verkaufspreises. Der Einführer kann einen Teil des Zolls übernehmen, indem er seine Gewinnspanne verringert oder mit dem Lieferanten eine Preissenkung aushandelt; in anderen Fällen werden die zusätzlichen Kosten an den Käufer weitergegeben. Wenn ein Vorrat in ein in den Vereinigten Staaten hergestelltes Produkt eingeht, können die Kosten auch für einen amerikanischen Hersteller steigen, der nicht direkt mit der importierten Ware konkurriert. Aus diesem Grund können Revisionen von Gewinnen innerhalb desselben Sektors variieren. Ein Unternehmen mit Produktionskapazitäten auf beiden Seiten des Atlantiks ist nicht mit den gleichen Zwängen konfrontiert wie ein Unternehmen, das von einem einzigen Standort aus exportiert.

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte am Mittwoch einen Referenzzinssatz von 1,0935 USD für einen Euro, verglichen mit 1,0963 USD am Vortag, ein Rückgang von etwa 0,26% des Euro nach dieser Serie. Sie erzielte auch 174.22 Yen und 0,83730 Pfund Sterling für einen Euro. Die Kurse basieren auf einer Beratung zu Beginn des Europanachmittags und werden gegen 16 Uhr in Frankfurt, also 15 Uhr UTC, veröffentlicht. Dies sind statistische Referenzen, keine ausführbaren Preise; der Marktpreis hat sich seit ihrer Fixierung geändert. Auf der Skala einer Rechnung ist der zu verwendende Wechselkurs auch der im Vertrag vorgesehene oder der über den Vermittler angewandte Wechselkurs, nicht automatisch der EZB-Tageskurs.

Öl steigt, wenn die US-Aktien steigen

Bei 1448 UTC wurde der Januar-Brent-Kontrakt mit 93,06 US-Dollar pro Barrel gehandelt, ein Anstieg von 1,82 Prozent, und der West Texas Intermediate-Kontrakt mit 82,97 US-Dollar, ein Anstieg von 1,12 Prozent, abhängig von den in der Sitzung aufgezeichneten Preisen. Beide Preise beziehen sich auf Futures-Kontrakte, nicht Barlieferung an einen Hafen. Der Aufstieg folgte insbesondere einer Forderung der Huthis gegen die saudische Raffinerie in Ras Tanura. Die von Riad geführte Koalition gab bekannt, dass sie vier Drohnen in der Region abgefangen habe, laut einer ersten Einschätzung ohne Verletzungen. Durch diese Erklärungen wird keine Produktionsunterbrechung festgestellt.

Später zeigte die wöchentliche Umfrage der Energy Information Administration einen Anstieg der kommerziellen US-Rohölbestände um 1,1 Millionen Barrel in der Woche zum 20. November auf 418,9 Millionen Barrel, ohne strategische Reserven. Die Zahl beschreibt Bestände in den Vereinigten Staaten über einen Zeitraum vor der Sitzung. Es misst nicht die in Gulf-Terminals verfügbaren Volumina oder die Kosten für Schiffsversicherungen. Ein Anstieg der US-Aktien und ein Anstieg von Brent können daher am selben Tag auftreten, wenn die Betreiber gleichzeitig die Aussichten auf Verfügbarkeit oder Transport in anderen Märkten überprüfen.

Für den Libanon ist das kurzfristige Problem die vollen Kosten der tatsächlich importierten Produkte. Wenn Kraftstoff in Dollar bezahlt wird, zählt der Preis des Barrels, aber auch der Preis des raffinierten Produkts, der Fracht, der Versicherung, der Vertragstermine und der Umrechnungsbedingungen. Ein Intraday-Anstieg des Brent macht es unmöglich, das nächste libanesische Gitter vorherzusagen oder zu sagen, dass es genauso stark steigen wird. Stattdessen bietet es einen Indikator für eine der Komponenten der Rechnung, dann verglichen mit den offiziellen Preisen und tatsächlichen Preisen der verfügbaren Fracht.

Der Mechanismus des Tages: die Kosten des Wartens auf einen Gewinn

Bei 1415 UTC brachte Gold in bar etwa 2 Prozent zu 3.483,59 US-Dollar pro Unze. Metal zahlt keine Zinsen. Wenn Anleiheanlagen nach der Inflation höhere erwartete Gewinne liefern, wird es teurer, ein Vermögen zu halten, das keine Coupons auszahlt. Dieser Mechanismus hilft zu verstehen, warum Gold einen Tag nach Aktienrückgang fallen kann. Es trennt jedoch nicht die Auswirkungen des Dollars, Liquiditätsanforderungen oder Verkäufe im Zusammenhang mit bestehenden Positionen. Der zitierte Kurs ist eine sitzungale Beobachtung, keine langfristige Wertschätzung.

Die gleiche Argumentation macht es möglich, einen Wert für Wachstum zu lesen. Einhundert Dollar, die in fünf Jahren erhalten wurden, sind jetzt etwa 78 Dollar wert, wenn die Rate, mit der die Zahlung aktualisiert wird, 5 Prozent beträgt, und etwa 71 Dollar, wenn die Rate auf 7 Prozent steigt. Dies ist ein arithmetisches Beispiel: Keine dieser Raten ist eine Bewertung der Sitzung. Je weiter die Zahlung ist, desto empfindlicher ist ihr Barwert auf eine Zinsdifferenz. Wenn die Zahlung selbst weniger wahrscheinlich oder später wird, sinkt der Wert weiter. Dies sind zwei separate Revisionen, eine über den Preis des Wartens, die andere über die Höhe und den Zeitpunkt der Gewinne.

Im Falle der KI erfordert diese Unterscheidung eine getrennte Aufmerksamkeit für Lieferungen, elektrische Verbindungen und die Bezahlung von Dienstleistungen durch Endverbraucher. Ein wachsendes Notizbuch liefert Informationen über durchgeführte Projekte; Lieferungen und Umsatzerfassung sind das, was Lieferanten in Rechnung gestellt haben; Die Cashflows ihrer Kunden geben Informationen über die Fähigkeit, weiter zu kaufen. Am Mittwoch überarbeiteten die Investoren ihren Preis für zukünftige Einnahmen, während neue Zahlen eine echte Nachfrage nach Ausrüstung zeigten. Beide Ergebnisse sind kompatibel. Die nächsten Beweise werden aus Konten, Bearbeitungszeiten und Bestellungen stammen, die tatsächlich in Verkäufe umgewandelt wurden, nicht nur ab der ersten Stunde an der Wall Street.

Variation der drei Indizes bei ihrer lokalen Schließung, 25. November 2026. © Libnanews

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews