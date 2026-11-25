Das Jerusalemer Gericht bat den israelischen Generalstaatsanwalt, den schwerwiegendsten Aspekt des Benyamin Netanyahu-Prozesses zu überprüfen. Die Richter betrachten die Beweise im Fall Bezeq-Walla als fragil und stellen einen zweiten Teil in Frage. Zu diesem Zeitpunkt wurden keine Anklagen zurückgezogen und keine Urteile gefällt.

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Die Richter des Jerusalemer Bezirksgerichts forderten am Mittwoch, den 25. November, den israelischen Generalstaatsanwalt Gali Baharav-Miara auf, den schwerwiegendsten Aspekt des Benyamin Netanyahu-Prozesses zu überprüfen. Sie halten die Chancen auf eine Verurteilung im Fall Bezeq-Walla für gering und haben in einem zweiten Fall Zweifel geäußert. Die Anklage wurde nicht aufgegeben und es wurde kein Urteil gefällt.

Der Generalstaatsanwalt nahm an der Anhörung auf Antrag der drei Prozessrichter teil. Die Präsidentin der Formation, Rivka Friedman-Feldman, beschrieb die Schwierigkeiten, die das Gericht in den Beweisen zur Unterstützung des 4000-Falls sieht. Die Richter hatten bereits Vorbehalte gegen die Korruptionsvorwürfe geäußert. Diesmal erstreckt sich ihre Bewertung auf die anderen Punkte in diesem Fall, Betrug und Missbrauch von Vertrauen.

Bezeq-Walla: Richter bezweifeln Beweise für einen Austausch

In dem 4000-Fall beschuldigte die Staatsanwaltschaft Netanjahu, durch regulatorische Entscheidungen die Interessen von Shaul Elovitch begünstigt zu haben, die die Bezeq-Telekommunikationsgruppe und die Walla-Informationsseite kontrollierten. Im Gegenzug erhielten Netanjahu und sein Gefolge nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine positive redaktionelle Behandlung. Der Regierungschef fordert die Vorwürfe heraus.

Bei der Anhörung stellte das Gericht zwei Elemente dieser These in Frage: die Zuverlässigkeit der Aussage zu den angeblichen Bezeq-Anweisungen und die Beweise für eine ungewöhnlich günstige Behandlung von Walla. Die Richter fragten sich auch, ob Netanjahu sich dieser Behandlung zum Zeitpunkt der angeblichen Handlungen bewusst war. Es geht nicht nur um die Existenz von Kontakten zwischen Politikern und Medienführern. Sie befasst sich mit der Art der dem Premierminister zugeschriebenen Entscheidungen und der Verbindung zwischen diesen Entscheidungen und Wallas Berichterstattung.

Insbesondere stellten die Richter fest, dass Shlomo Filber, ehemaliger Generaldirektor des Ministeriums für Kommunikation, der Zeuge der Anklage geworden war, seine Erzählung während des Verfahrens geändert hatte. Nach ihrer Einschätzung stimmt seine Aussage in bestimmten Punkten nicht mit objektiven Elementen der Akte überein. Diese Schwierigkeiten betreffen auch die Beweise für die Anweisungen der Staatsanwaltschaft, um die Vorwürfe des Betrugs und des Vertrauensmissbrauchs zu unterstützen.

Der Gerichtshof unterscheidet die beiden anderen Fälle

Die Ausgabe 2000 betrifft Diskussionen zwischen Netanyahu und Arnon Mozes, dem Herausgeber der TageszeitungYedioth AhronothDie Staatsanwaltschaft argumentierte, der Regierungschef habe eine legislative Intervention in Betracht gezogen, die eine konkurrierende Zeitung im Gegenzug für eine günstigere Berichterstattung schwächen könnte. Netanyahu wird in diesem Fall wegen Betrugs und Missbrauchs von Vertrauen strafrechtlich verfolgt. Die Richter stellten die kriminelle Charakterisierung in Frage und wollten die Erklärungen der Staatsanwaltschaft hören, bevor sie über die Weiterverfolgung entscheiden.

Der 1000-Fall betraf Geschenke, die Netanyahu und sein Gefolge angeblich von Geschäftsleuten erhalten hatten. Die Staatsanwaltschaft befasst sich auch mit Betrug und Missbrauch von Vertrauen. Das Gericht wies darauf hin, dass die meisten Elemente dieser Komponente vorgelegt worden seien, und forderte die Parteien auf, zu prüfen, wie sie sie ergänzen könnten. Die Richter sprachen mehrere mögliche Probleme an, ohne eine Einigung zu verkünden.

Die Staatsanwaltschaft muss über das Follow-up entscheiden

Die Anhörung änderte nichts an den Anklagen oder dem Rechtsstatus von Netanjahu. Beobachtungen über die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung stellen keinen Freispruch oder eine Entscheidung zur Entlassung dar. Es ist Sache des Generalstaatsanwalts zu entscheiden, ob die Staatsanwaltschaft ihre Anklagen beibehält, ihren Anwendungsbereich einschränkt oder sich an Diskussionen in einem Teil des Verfahrens beteiligt.

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