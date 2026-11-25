Der FC Barcelona spielt am Mittwoch, den 25. November zum ersten Mal in Aserbaidschan. Sein Gegner, der Sabah FK, trat in seinem ersten Bein nach vier Qualifikationsrunden an. Der Auftakt wurde um 18.45 Uhr in Paris und 19.45 Uhr in Beirut angekündigt.

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Der FC Barcelona kämpft am Mittwoch, den 25. November, sein erstes Spiel in Aserbaidschan. Sabah FK erhält den katalanischen Klub im Baku Olympic Stadium zum fünften Tag der Champions League. Der 2017 gegründete aserbaidschanische Klub musste vier Qualifikationsrunden verbringen, bevor er einen Gegner dieses Ranges aufnehmen konnte.

Aserbaidschanischer Meister verlässt erste Runde

Sabah ließ sich 2018 in der aserbaidschanischen Elite nieder. Er gewann seine erste Meisterschaft in der vergangenen Saison, während er den National Cup beibehielt. Dieses Doppel gab ihm keinen direkten Platz in der Ligaphase der Champions League. Der vom Litauer Valdas Dambrauskas geführte Club überquerte nacheinander die Türme gegen die Neuen Heiligen, die KuPS, Aarhus und die Hapoël Beer-Sheva.

Seine ersten vier Spiele im Wettbewerb verdeutlichen die Kluft zwischen dieser Qualifikation und dem Niveau seiner Gegner in der Ligaphase. Sabah verlor in Manchester United (4-0), zu Hause gegen Borussia Dortmund (1-2) und in Norwegen gegen Viking (4-1). Er besiegte auch Slavia Prag in Baku (2-0), seinen einzigen Sieg vor dem Empfang von Barcelona. Die drei gegen die Slavia erworbenen Punkte zählen in der gemeinsamen Rangliste, unabhängig vom Ergebnis des Gegners in seinen anderen Begegnungen.

Warum Barcelona sich um diese drei Punkte kümmert

Die Barça holte neun Punkte in vier Tagen. Er besiegte Feyenoord, Galatasaray und Aston Villa und verlor gegen Paris Saint-Germain. In diesem Format haben die ersten acht direkten Zugang zum achten Finale. Teams vom neunten bis vierundzwanzigsten Platz konkurrieren um Dämme. Ein Sieg in Baku würde Barcelona auf zwölf Punkte bringen, ohne zu garantieren, dass es unter den ersten acht landen wird. Nach Sabah blieb er am 8. Dezember in Manchester City.

Hansi Flicks Team ging zwei Tage vor dem Spiel nach Baku. Der Club zählt die Reise etwa 3.970 Kilometer von Barcelona entfernt und präsentiert sie als die längste in seiner Geschichte im europäischen Wettbewerb. Lamine Yamal ist nicht in der angekündigten Gruppe enthalten: Barça gab an, dass er wegen eines Knöchelproblems in Spanien blieb. Dies ist die liste der gerufenen spieler, nicht die elf starter.

Zu welcher Zeit folgen Sie Sabah-Barcelona?

Der Auftakt ist für Mittwoch geplant:21.45 Uhr in Baku, 19.45 Uhr in Beirut und 18.45 Uhr in Paris und BarcelonaDas Spiel wird im Baku Olympic Stadium ausgetragen. Die UEFA und der FC Barcelona bieten ein schriftliches Follow-up des Treffens auf ihren offiziellen Websites an.

Fotoarchiv: Baku Olympic Stadium am 10. Oktober 2015. Eminn / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Boxen und Dressing Libnanews unter der gleichen Lizenz.

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