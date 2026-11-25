Die Abgeordneten stimmten dem Haushalt 2027 am Mittwoch mit 406 zu 184 Stimmen zu. Sie sieht 19,7 Milliarden Euro an Verpflichtungen und 211,5 Milliarden Euro an Zahlungen vor. Humanitäre Hilfe und Forschung erhalten zusätzliche Mittel aus dem ursprünglichen Projekt, während der nächste mehrjährige Haushalt noch verhandelt werden muss.

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Am Mittwoch, den 25. November, genehmigte das Parlament den Unionshaushalt für 2027 mit 406 zu 184 Stimmen bei 69 Enthaltungen. Der Text sieht 19,7 Milliarden Euro an Verpflichtungen und 211,5 Milliarden Euro an Zahlungen vor. Dies ist der letzte Jahreshaushalt des Finanzrahmens 2021-2027, keine Vereinbarung über die nächsten sieben Jahre.

Die Mitgliedstaaten haben den Text am Montag, dem 23. November, im Anschluss an den Kompromiss, der am 11. November mit den Verhandlungsführern des Parlaments erzielt wurde, formell im Rat gebilligt. Die Abgeordneten haben in Straßburg über diesen gemeinsamen Entwurf abgestimmt. Die beiden Institutionen stimmten somit über die gleiche Fassung des Haushaltsplans ab, die sich von den Positionen unterscheidet, die sie vor der Vermittlung vertreten haben.

Warum Zahlungen neue Verpflichtungen übersteigen

Die beiden Ziffern addieren sich nicht. Ein Verpflichtungskredit ermöglicht es der Union, eine finanzielle Verpflichtung zu übernehmen: die Finanzierung einer Infrastruktur, deren Arbeiten und Rechnungen sich über mehrere Jahre erstrecken. Zahlungsermächtigungen ermöglichen Zahlungen im Jahr 2027. Sie decken sowohl bestimmte Ausgaben ab, die für 2027 beschlossen wurden, als auch Rechnungen, die sich auf Projekte in früheren Jahren beziehen. Die Tatsache, dass die geplanten Zahlungen die neuen Verpflichtungen übersteigen, deutet daher nicht allein auf ein Defizit hin.

Die Forschungsabteilung des Parlaments ist um 2,2% bei den Verpflichtungen und 4,6% bei den Zahlungen gegenüber ihrem Richtwert für 2026 gestiegen. Dieser Vergleich umfasst die ersten beiden Berichtigungshaushaltspläne von 2026 und den dritten Berichtigungsentwurf, der bei seiner Berechnung berücksichtigt wurde. Es vergleicht den Haushalt 2027 nicht mit den bereits erwähnten Ausgaben für 2026. Der Rat stellte ferner fest, dass 710,1 Mio. EUR unter den Verpflichtungsobergrenzen für Bedürfnisse zur Verfügung standen, die bei der Abstimmung nicht vorhersehbar waren.

Humanitäre Hilfe, Forschung und Mobilität von Studierenden

Nach Angaben der Forschungsabteilung des Parlaments erhöht der Kompromiss 30 Mio. EUR für die humanitäre Hilfe, 21,5 Mio. EUR für Horizon Europe und 14 Mio. EUR für Erasmus+ gegenüber dem Vorschlag der Kommission. Außerdem werden die Mittel aus dem Europäischen Katastrophenschutzverfahren um 13,5 Millionen und aus dem LIFE-Umweltprogramm um 10 Millionen erhöht. Dies sind Haushaltslinienerhöhungen, nicht die Gesamthaushalte dieser Programme.

Die Erhöhung der humanitären Linie ist kein neuer Umschlag für Libanon, Syrien oder ein anderes Land im Besonderen. Durch die Abstimmung wird eine unionsweite Finanzierungskapazität geschaffen. Ob dieser Beschluss zu einer zusätzlichen Unterstützung für eine Operation im Nahen Osten führen wird, erfordert eine Unterscheidung zwischen dem Haushaltsrahmen und nachfolgenden Beschlüssen, in denen die Beträge, Begünstigten und Zahlungsbedingungen festgelegt sind.

Budget von 2028 bis 2034 bleibt in der Diskussion

Die Abstimmung regelt den Jahreshaushalt für 2027 innerhalb der Obergrenzen des laufenden Zeitraums. Die europäischen Staats- und Regierungschefs müssen sich am 26. und 27. November in Brüssel treffen, um den Rahmen von 2028 bis 2034 zu diskutieren. Dieses zweite Projekt muss Ausgabenobergrenzen für sieben Jahre festlegen und Mittel auf die verschiedenen Politikbereiche der Union verteilen. Der in Straßburg angenommene Text regelt diese Schiedsverfahren nicht.

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