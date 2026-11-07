Guatemala: ein Abgeordneter und drei Polizisten in Río Hondo getötet

Der Abgeordnete Julio César Portillo Paz und drei Polizisten wurden in Río Hondo getötet. Arévalo bittet die Sicherheitskräfte, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten.

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Der guatemaltekische Abgeordnete Julio César Portillo Paz und drei Polizeibeamte wurden am Freitag, dem 6. November, bei einem bewaffneten Angriff in Río Hondo, Departement Zacapa, getötet. Präsident Bernardo Arévalo verurteilte die Tatsachen und bat die Sicherheitskräfte, bei der Ermittlung der Verantwortlichen umfassend mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten.

Ein Angriff in der Abteilung, vertreten durch die gewählten

Julio César Portillo Paz vertrat Zacapa im Kongress und gehörte zur Nationalen Einheit der Hoffnung, ONE. Er wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, bevor sein Tod bestätigt wurde. Der Kongress veröffentlichte dann sein Beileid und verurteilte den Angriff.

Das Innenministerium stellt die Fakten auf km 137, in der Gerichtsbarkeit von Río Hondo. Laut seinem Bericht reagierte die Polizei, um den Abgeordneten zu schützen. Die Autoren wurden in diesem ersten institutionellen Bericht nicht identifiziert.

Arévalo beantragt Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft

Bernardo Arévalo würdigte die drei Offiziere, die in seiner öffentlichen Reaktion am Samstag, dem 7. November, im Dienst gestorben waren. Sie wies die Sicherheitskräfte an, die Staatsanwaltschaft bei der Aufklärung der Umstände zu unterstützen und die Verantwortlichen zu finden. Die Staatsanwaltschaft ist für die Durchführung der Ermittlungen zuständig.

Auch Vizepräsidentin Karin Herrera sprach den Familien der Polizei und der Parlamentarierin ihr Beileid aus. Die Behörden beschreiben diese Todesfälle als das Ergebnis des gleichen Angriffs, nicht als separate Vorfälle.

Das Motiv muss noch festgelegt werden

Frühe Ankündigungen deuteten darauf hin, dass der Abgeordnete immer noch betreut wurde. Die anschließende Bestätigung seines Todes erklärt die Entwicklung der Aufzeichnungen. Vier Menschen wurden getötet: der Parlamentarier und drei nationale Zivilpolizeibeamte.

Die konsultierten offiziellen Mitteilungen geben weder das Motiv noch die Identität der Angreifer an. Sie erlauben daher nicht, dass der Angriff einer Organisation oder einem politischen Gegner zugeschrieben wird. Die Untersuchung hat noch nicht festgestellt, diese Elemente.

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