Das Schiedsgericht für Sport stellte Senegals Sieg gegen Marokko im CAN 2025-Finale wieder her. Seine Entscheidung unterscheidet eine vorübergehende Pause von einem endgültigen Stopp des Spiels. Sie geht auf das März-Paket der CAF zurück, ohne die separaten Disziplinarsanktionen fallen zu lassen.

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Am Dienstag, den 24. November, stornierte das Schiedsgericht für Sport (TAS) das Paket gegen Senegal nach dem Finale des African Cup of Nations 2025. Der Feldstand in Rabat, 1-0 nach Verlängerung gegen Marokko, wurde wiederhergestellt. Die African Football Confederation (CAF) gab an, dass sie die Strafe anwenden würde.

Das Spiel wurde am 18. Januar 2026 gespielt, obwohl es die 2025-Ausgabe des CAN war. Marokko hatte am Ende der Regulierungsperiode eine Strafe erhalten, die vom senegalesischen Torhüter Édouard Mendy nach einer Unterbrechung des Spiels festgenommen wurde. Papst Gueye traf dann in der 93. Minute, zu Beginn der Verlängerung. Dieses Ziel hatte Senegal seinen zweiten kontinentalen Titel vor Ort gegeben.

Warum sich die Punktzahl zweimal geändert hat

Die CAF-Disziplinarjury entschied am 11. Februar, ohne das Ergebnis zu ändern. Am 17. März, nach einem Appell von der Royal Moroccan Football Federation, der Berufungsausschuss der CAF erklärte Senegal-Paket und verzeichnete einen marokkanischen Erfolg 3-0. Er wandte Artikel 84 der Wettbewerbsregeln an. Dieses 3:0 war also nicht die in Rabat gespielte Punktzahl, sondern das Verwaltungsergebnis, das das 1:0 ersetzt hatte.

Der senegalesische Verband beschlagnahmte die TAS am 25. März. Die Parteien einigten sich nicht auf ein beschleunigtes Verfahren; Die Anhörung fand am 8. Oktober in Lausanne statt. Das Schiedspanel nahm den einstimmigen Appell am 24. November an. Sie hob die Berufungsentscheidung vom März auf und setzte die Entscheidung der Disziplinarjury vom Februar wieder ein.

Für die TAS war die Unterbrechung kein endgültiger Stopp

Der marokkanische Verband war der Ansicht, dass der vorübergehende Ausstieg der senegalesischen Spieler den Schiedsrichter hätte veranlassen sollen, das Spiel zu beenden, und dass die Erholung mit einem Gesetzesfehler vor sich ging. Senegal argumentierte, dass diese Erholung eine Angelegenheit für Schiedsrichter Jean-Jacques Ngambo Ndala Feld Entscheidung und sollte nicht nach dem Spiel überprüft werden.

In ihrer Zusammenfassung des Schiedsspruchs erklärte die TAS, dass der Schiedsrichter entscheiden könne, ob die Bedingungen für ein Verfahren erfüllt seien. Als er zurückpfiff, waren die beiden Mannschaften wieder anwesend und bereit zu spielen. Das Schiedspanel vertrat die Auffassung, dass die von Marokko genannten Artikel 82 und 84 das Ergebnis einer Sitzung betreffen, die aufgrund des Verhaltens eines Teams endgültig beschlossen wurde. Sie wandte sie daher nicht auf diese Unterbrechung mit anschließender Wiederaufnahme an.

Die Entscheidung widerlegt nicht die separaten Disziplinarstrafen, die bereits von der CAF gegen den senegalesischen Verband, den Selektor Papst Thiaw und einige Spieler verhängt wurden. TAS unterscheidet zwischen der Behandlung dieser Verhaltensweisen und der Gültigkeit der Bewertung. Seine volle Auszeichnung wurde den Parteien mitgeteilt; das öffentliche Dokument vom 24. November fasst die Gründe zusammen. Die CAF hat Senegal offiziell als Gewinner der Ausgabe anerkannt.

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