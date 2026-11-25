Milan-Cortinas doppelter Olympiasieger stoppt den Wettbewerb. Im Alter von 36 Jahren erklärt der Italiener, dass Beinschmerzen die Fortsetzung verhindern.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Federica Brignone gab am Mittwoch, den 25. November bekannt, dass sie ihre Karriere als Skifahrerin beenden werde. Die 36-jährige Italienerin, die bei den Mailand-Cortina-Spielen im Februar in Super-G und Riesenslalom heilig war, erklärte in einem Video, dass die Schmerzen in ihrem Bein es ihr nicht mehr erlaubten, den Wettbewerb fortzusetzen. Der italienische Wintersportverband bestätigte seinen Rückzug.

Eine kurze Rückkehr auf Ski in Cervinia

Die Ankündigung erfolgte am Tag nach einer ersten Skireise nach Cervinia, Val d Brignone hatte dort einige Passagen gemacht, ohne an einem Wettbewerb teilzunehmen. Die Intervention wurde verwendet, um Material zu entfernen, das nach seinem Fall im April 2025 bei den italienischen Meisterschaften gelegt wurde. Sein letztes Weltcup-Ergebnis bleibt laut International Ski Federation am 1. März 2026 ein achter Super-G-Platz in Soldeu.

Zwei olympische Titel und zwei große Globen

Brignone startete die Weltmeisterschaft im Dezember 2007 in Lienz, Österreich. Sie verließ die Strecke mit 37 Siegen und 85 Podiumsplätzen. Sie gewann die Gesamtwertung in den Jahren 2020 und 2025 und war damit die erste Italienerin, die zweimal die große Welt gewann. Im Jahr 2025 beendete sie auch an der Spitze der Abfahrts- und Riesenslalom-Rankings.

Seine beiden Titel in Cortina brachten seine gesamten olympischen Medaillen auf fünf. Sie nahm Bronze als Riese in Pyeongchang im Jahr 2018, dann Silber in der gleichen Disziplin und Bronze kombiniert in Peking im Jahr 2022. In Cortina gewann sie den Super-G am 12. Februar und den Riesen drei Tage später, weniger als ein Jahr nach ihrem Sturz.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews