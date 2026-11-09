Paraguay: Schreiner bei Zentralbank bestätigt

Der paraguayische Senat genehmigte am Montag, den 9. November, die Ernennung von Jorge Schreiner zum Präsidenten der Zentralbank und Fernando Rivarola zum Vorsitzenden des Direktoriums. Schreiner erhielt 31 von 33 anwesenden Stimmen gegen eine einstimmige Abstimmung für Rivarola. Er hatte einen Alarmbericht über die Ueno Bank vorbereitet. Beide Führer kommen in eine Institution, die durch die Banken- und politische Krise geschwächt wurde. Die Parlamentarier fordern wirksamere Kontrollen, mehr Unabhängigkeit und Antworten auf private Einleger ihrer Gelder.

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Paraguays Zentralbank wird von Jorge Schreiner geführt. Der Senat genehmigte seine Ernennung am Montag, den 9. November 2026, sowie Fernando Rivarolas Eintritt in den Vorstand. Letzterer hatte die Operationen der Ueno Bank alarmiert, deren Krise paraguayische Institutionen erschütterte.

Neuer Präsident der Zentralbank von Paraguay

Das Oberhaus gab seine verfassungsmäßige Zustimmung bei einer außerordentlichen Sitzung, die den beiden von Präsident Pedro Alliana vorgeschlagenen Kandidaturen gewidmet war. Laut ihrem Kommuniqué muss die Entscheidung an die Exekutive weitergeleitet werden.

Schreiner erhielt 31 Stimmen, eine dagegen und eine Enthaltung von den 33 anwesenden Senatoren. Rivarola erhielt die 33 Stimmen. Die Zustimmung zu beiden Ernennungen bedeutet daher nicht, dass beide Abstimmungen einstimmig erfolgten.

Die Erneuerung erfolgte, als der Vorstand nur drei Mitglieder im Amt hatte. Es zielt darauf ab, das vollständige Management nach den durch die Bankenkrise verursachten Ausfällen wiederherzustellen.

Schreiner war bereits im Vorstand der PCO tätig und leitete die National Values Commission. Er lehrt Geldwirtschaft an der Nationalen Universität von Asunción und leitet Comtel. Präsident Alliana präsentierte seine Erfahrungen als eine Möglichkeit, das Vertrauen in die Institution wiederherzustellen.

Rivarola, von der Bank Warnung an den Vorstand

Fernando Rivarola, ehemaliger Leiter der Aufsicht der Banken, hatte im Juli einen Bericht über die Operationen von Ueno verfasst. Das im Herbst veröffentlichte Papier wurde zu einem zentralen Element der Debatte über das Versagen der Bankenaufsicht.

Seine Ankunft im Direktorium stellt somit eine verantwortliche Person in das Verhalten der Institution, die mit den ersten Warnungen verbunden ist. Vor den Senatoren habe er sich verpflichtet, schnell nach einer Lösung für die betroffenen Einleger und einem geordneten Ausstieg aus der Ueno-Krise zu suchen, heißt es in den offiziellen Aufzeichnungen.

Die Ernennung allein betrifft nicht die Frage der noch nicht verfügbaren Mittel. Die Abstimmung betrifft PCO-Beamte, nicht einen neuen Zeitplan für die Rückgabe von Einlagen.

Überwachung und Unabhängigkeit im Mittelpunkt der Anhörung

Schreiner spürte vor den Parlamentariern, dass die Behörden zu spät reagiert hatten. Er kritisierte die Unfähigkeit der Zentralbank, der politischen Macht zu widerstehen, und räumte ein, dass die Wiederherstellung ihrer Glaubwürdigkeit Zeit brauchen würde.

Diese Richtungsänderung folgt auf die Entlassung von Santiago Peña, die am 6. November vom Senat in einem politischen Verfahren verkündet wurde. Pedro Alliana folgte ihm. Die Erneuerung der Währungsbehörden ist ein separater Teil des Gerichtsverfahrens, das um Ueno eingeleitet wurde.

Die Senatoren forderten eine Überprüfung der Kontrollmethoden, einen besseren Umgang mit technischen Warnungen und eine schnellere Reaktion auf Unregelmäßigkeiten. Der Schutz der Antragsteller und die finanzielle Stabilität dominierten den Austausch mit beiden Antragstellern.

Foto der Illustration: Sitz der Zentralbank von Paraguay in Asunción, Archiv von 2010. Foto Felipe Méndez (FF MM), via Wikimedia Commons, unter CC BY-SA 3.0. Ganzheitliches Foto erhalten und proportional verkleinert; Libnanews Dressing unter der gleichen Lizenz. Originalfoto und Credits.

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