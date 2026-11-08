Santiago Peña wird nach einer Gerichtsentscheidung vom 7. November im Präsidentenregiment in Asunción in Haft bleiben. Im Fall der Ueno Bank hat der ehemalige Präsident die Vorwürfe angefochten. Der Richter beruft sich auf das Risiko einer Flucht. Diese Untersuchungshaft unterscheidet sich von ihrer Sicherheitsübertragung und stellt keine strafrechtliche Verurteilung dar.

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Ein paraguayischer Richter ordnete die Inhaftierung von Santiago Peña am Samstag, den 7. November 2026 an. Der ehemalige Präsident bleibt während des Ueno-Bank-Verfahrens im Präsidialregiment in Asunción. Richter Humberto Otazú gab diese Entscheidung nach der Anhörung zu Sicherheitsmaßnahmen bekannt. Peña bestreitet die Anklage gegen ihn.

Peña in Untersuchungshaft durch Entscheidung des Richters

Der Richter erklärte, er wolle die Anwesenheit des ehemaligen Staatsoberhauptes im Land und seine Teilnahme am Prozess garantieren. Er beschwor das Risiko der Flucht. Er verwies auch auf die sensiblen Informationen, zu denen Peña während seiner Präsidentschaft Zugang hatte, um seine Haltung in einem Militärgelände zu rechtfertigen.

Diese Entscheidung stellt eine wichtige rechtliche Klarstellung dar. In der Nacht vom 6. auf den 7. November verließ Peña sein Haus nach Zusammenstößen vor seiner Residenz. Sein Transfer zum Regiment ging dann auf Sicherheitsbedenken ein. Der Richter hat nun eine Maßnahme der Untersuchungshaft als Teil der strafrechtlichen Ermittlungen angekündigt.

Der Ort der Haft bleibt daher derselbe, aber eine gerichtliche Entscheidung regelt nun seine fortgesetzte Gewahrsam. Das ist keine Überzeugung. In diesem Fall wurde keine endgültige Entscheidung über seine Schuld getroffen.

Zwei Gebühren im Zusammenhang mit bei Ueno platzierten Fonds

Die Staatsanwaltschaft forderte Peña formell wegen angeblichen Missbrauchs von Vertrauen und Management in seinem persönlichen Interesse heraus. Die Untersuchung betrifft die Investition, Erneuerung und Beibehaltung öffentlicher Mittel und Notfallfonds bei der Ueno Bank.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft griff der ehemalige Präsident in diese Operationen ein, als er wirtschaftliche Beziehungen zur Bankengruppe hatte. Die Ermittler versuchen, ihre Rolle bei der Konzentration dieser Ressourcen innerhalb der Institution zu etablieren. Diese Vorbringen bleiben Vorwürfe, die im Verfahren berücksichtigt werden müssen.

Peña ging am Samstag in Begleitung ihres Anwalts Ricardo Preda zur Anklage. Dann verzichtete er darauf, dem richter eine aussage zu machen. Seine Verteidigung behauptet, dass er keine Straftaten begangen hat und beabsichtigt, die Strafverfolgung fallen zu lassen.

Ein separates Verfahren von der Rücknahme

Die Entscheidung erfolgte am Tag nach der Entfernung von Peña durch den Senat. Pedro Alliana folgte ihm in der Präsidentschaft. Das politische Urteil über die Erfüllung seiner Pflichten und die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Ueno Bank sind zwei getrennte Verfahren.

Der ehemalige Präsident der Zentralbank, Carlos Carvallo, befindet sich ebenfalls in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen gegen ihn gehören Vertrauensmissbrauch, die Erstellung falscher öffentlicher Dokumente und das Management in seinem persönlichen Interesse. Die Untersuchung muss die individuellen Verantwortlichkeiten in den untersuchten Transaktionen bestimmen, ohne die von den beiden Männern ausgeführten Aufgaben zu verwechseln.

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