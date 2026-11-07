Assets Rifaat Assad: Ein französisch-syrisches Komitee angekündigt

Ein französisch-syrisches Komitee wird angekündigt, um Projekte zu überwachen, die durch beschlagnahmte Vermögenswerte in Rifaat al-Assad finanziert werden. Vorschläge müssen nächste Woche ausgetauscht werden. Die offiziellen Beträge variieren zwischen 47, 51 und 54 Mio. EUR. Es werden keine Zahlungen bestätigt, und die Liste der begünstigten Projekte muss noch veröffentlicht werden.

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Ein französisch-syrisches Komitee muss Entwicklungsprojekte überwachen, die aus den beschlagnahmten Vermögenswerten in Rifaat al-Assad finanziert werden. Laut dem offiziellen syrischen Bericht, der am Samstag, dem 7. November 2026, veröffentlicht wurde, stimmten beide Parteien seiner Gründung in Paris zu. Sie planen, Projektvorschläge nächste Woche auszutauschen. Es werden keine Zahlungen angekündigt.

Rifaat Assad Assets Committee

Qutaiba Kadish, verantwortlich für internationale Zusammenarbeit im syrischen Außenministerium, traf Jean-François Guillaume, den französischen Sondergesandten für Syrien. Im Mittelpunkt ihrer Diskussion standen die Verfahren, die erforderlich sind, um Mittel für Projekte zum Wohle der syrischen Bevölkerung bereitzustellen.

Das Mandat des angekündigten Ausschusses wäre die Überwachung dieser Projekte. In dem Protokoll werden weder die Zusammensetzung noch die Beschlussfassung noch der Zeitpunkt der ersten Sitzung angegeben. Es gibt auch nicht die bereits ausgewählten Projekte an. Die grundsätzliche Vereinbarung über dieses Gremium beweist daher nicht, dass die Finanzierung freigegeben wurde.

Offizielle Beträge, die nicht übereinstimmen

Der syrische Bericht vom 7. November bezieht sich auf rund 54 Millionen Euro. Dieser Betrag unterscheidet sich von den von der französischen Diplomatie veröffentlichten Zahlen. Auf seiner Pressekonferenz am 16. Juli 2026 hatte der Sprecher des Quai d’Orsay ausdrücklich 51 Millionen Euro angegeben.

Ein Fact Sheet des gleichen Ministeriums, aktualisiert am 6. November, nennt 47 Millionen Euro. Sie stellt die Restitution als eine Maßnahme dar, die nach Verhandlungen über ihren Rahmen in Form von Entwicklungsprojekten erfolgen soll. Die konsultierten Dokumente erklären diese Unterschiede nicht. Sie ermöglichen es nicht, eine einzige dauerhaft verfügbare Summe zu bestimmen, geschweige denn ihre Übertragung zu sehen.

Im Juli hatte der französische Sprecher erklärt, dass die Nutzungsprogramme noch diskutiert werden müssten. Eine Absichtserklärung wurde unterzeichnet, als Emmanuel Macron nach Damaskus zog. Die Ankündigung des Ausschusses betrifft somit die Organisation der Restitution gemäß dieser Verpflichtung.

Von der gerichtlichen Einziehung bis zu zivilen Projekten

Die richterliche Entscheidung geht diesen diplomatischen Verhandlungen voraus. In einer Antwort des Parlaments vom 10. Februar 2026 erinnert die französische Regierung daran, dass die Einziehung der Vermögenswerte von Rifaat al-Assad am 7. September 2022 durch Beschluss des Kassationsgerichts endgültig wurde.

Der französische Mechanismus basiert auf dem Gesetz vom 4. August 2021. Unter der Aufsicht des Außenministeriums müssen die Einnahmen aus dem Verkauf beschlagnahmter Vermögensgegenstände Kooperations- und Entwicklungsmaßnahmen finanzieren. Nutznießer sind die Zivilbevölkerungen der betroffenen Länder.

Die Projekte werden von Fall zu Fall überprüft. In der gleichen Antwort wies das Ministerium darauf hin, dass es mit der syrischen Zivilgesellschaft und französischen Organisationen zusammenarbeite. Der beschriebene Mechanismus besteht also nicht einfach darin, den Behörden von Damaskus einen nicht bestimmten Umschlag zu übergeben.

Die für nächste Woche angekündigte Phase bleibt der Austausch von Vorschlägen. Die Auswahl der Projekte, ihre Budgets und der Zeitpunkt der ersten Finanzierung müssen noch geklärt werden.

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