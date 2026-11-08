Häftlinge und Vermisste: 44 Dateien im libanesischen Register

Die Nationale Menschenrechtskommission aktualisiert ihr Register im Zusammenhang mit dem Konflikt mit Israel. Vier Fälle insgesamt 44. Die Situation bleibt anders: gemeldete Gefangenschaft, zu bestätigende Inhaftierung oder Verschwindenlassen nicht geklärt. Die Einschreibung ersetzt keinen individuellen Scheck oder die von Familien erwarteten Antworten.

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Am 7. November 2026 kündigte die Libanesische Nationale Menschenrechtskommission vier Ergänzungen zu ihrem Register an. Es hat jetzt 44 Fälle im Zusammenhang mit dem Konflikt mit Israel. Diese Aktualisierung bedeutet nicht vier kürzlich getätigte Fänge oder 44 derzeit bestätigte Betriebe.

Häftlinge und Vermisste: vier Akten hinzugefügt

Der Bericht nennt Reda Mustafa Hajou, Hussein Ali Salameh, Mohammad Ibrahim Karneib und Fadi Ahmad Abdel Aal. Nach den gesammelten Informationen wurde Hajou am 1. Oktober 2024 in Umm al-All gefangen genommen. Die Fälle von Salameh und Karneib gehen auf den 14. April 2026 in Bint Jbeil zurück. Berichten zufolge wurde Abdel Aal in seinem Haus in Halta verhaftet.

Salamehs Haftort bedarf noch einer offiziellen Bestätigung. Die Kommission bittet auch um Einzelheiten zum Schicksal von Karneib und Abdel Aal.

Das Register unterscheidet 17 als Kombattanten eingestufte Personen, zwei medizinisches Personal, 18 Zivilisten, zwei grenzüberschreitende Operationen und fünf Vermisste.

Eine Volkszählung mit Zustimmung der Familie

Die von dieser unabhängigen Institution veröffentlichte Methode verwechselt die Registrierung nicht mit dem Nachweis der Inhaftierung. Sein Bericht vom 15. September identifizierte 39 Fälle. Er unterschied zwischen offiziellen Anerkennungen, Zeugenaussagen von freigelassenen Personen, Familiengeschichten und Feldbeweisen. Die Akten wiesen daher nicht alle den gleichen Überprüfungsgrad auf.

Am 23. September erhöhte die Hinzufügung von Ali Afif Nahle die Gesamtzahl auf 40. Seine Familie hatte in Qantara im November 2024 den Überblick verloren. Die Kommission hatte ein Verschwinden registriert, das aufgeklärt werden musste, ohne Beweise für seine Inhaftierung oder seinen Tod.

Einundvierzig andere Berichte werden aufgrund mangelnder informierter Zustimmung der Familien zur Registrierung separat überwacht. Dieses Follow-up stellt keine Bestätigung der Gefangenschaft dar. Veröffentlichungsregeln schützen Zeugen und medizinische oder familiäre Informationen.

Getrennte Pflichten im Hinblick auf den Status des Gefangenen

Das humanitäre Recht verpflichtet die Parteien, nach vermissten Personen zu suchen und den Familien verfügbare Informationen zur Verfügung zu stellen. In einem internationalen Konflikt bietet Artikel 5 der Dritten Genfer Konvention auch Schutz im Zweifel über den Status bestimmter Gefangener bis zur Entscheidung eines zuständigen Gerichts.

Die Kommission fordert Israel auf, jede Situation zu klären und Besuche des IKRK zu genehmigen.

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