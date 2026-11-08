CENTCOM behauptet, das Frachtschiff Huda am 7. November im Golf von Oman festgehalten zu haben. Nach Angaben des amerikanischen Kommandos traf ein Flugzeug nach mehreren Warnungen sein Heck. Das Schiff soll einen iranischen Hafen verlassen haben. Es werden keine menschlichen Ergebnisse gemeldet; die Umstände basieren auf der einzigen verfügbaren US-Militärversion.

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Das US-Militärkommando für den Nahen Osten, CENTCOM, behauptet, das Frachtschiff Huda am Samstag, den 7. November 2026 im Golf von Oman festgehalten zu haben. Nach seinem Bericht traf ein amerikanisches Flugzeug das Heck des Schiffes mit Präzisionsmunition. Berichten zufolge ignorierte das Gebäude mehrere Warnungen im Zusammenhang mit der Seeblockade iranischer Häfen.

Huda-Frachter gezielt nach iranischem Zwischenstopp

CENTCOM identifiziert das Gebäude als M / V Huda, unter der Flagge von Saint-Christophe-et-Niévès. Er erklärt, dass das Frachtschiff versuchte, regionale Gewässer zu verlassen, nachdem es in einem iranischen Hafen angehalten hatte. Der Befehl gibt diesen Hafen, das nächste Ziel des Schiffes oder die Art seiner Ladung nicht an.

Berichten zufolge bat das US-Militär die Zivilbesatzung, die Zielgebiete vor dem Abschuss zu evakuieren. Diese von CENTCOM gemeldete Anweisung führt nicht zu dem Schluss, dass alle Seeleute geschützt waren. Die Pressemitteilung gibt keine menschlichen Ergebnisse und beschreibt den Schaden nicht spezifisch. Er kündigt eine Immobilisierung an, nicht das Schiffbruch.

Die Umstände der Intervention in diesem Stadium basieren auf der amerikanischen Version. Die Wiederaufnahme dieser Ankündigung durch mehrere Agenturen stellt keine unabhängige Bestätigung des Verhaltens der Besatzung dar. Kein direktes Zeugnis von Seeleuten unterstützt die hier vorgestellten Details.

Fünf Schiffe nach US-Bilanz gesperrt

In seinem am 7. November veröffentlichten Bericht gibt CENTCOM an, dass es 147 Handelsschiffe neu ausgerichtet hat, die seit Juli die Anforderungen erfüllt haben. Er berichtete auch, dass fünf gewerbliche Gebäude immobilisiert wurden, nachdem er sich geweigert hatte, den amerikanischen Anweisungen zu entsprechen. Diese Zahlen sind die Anzahl des Kommandos, nicht eine verifizierte Schiffs-für-Schiff-Bilanz.

Der vorherige amerikanische Schlag gegen ein Frachtschiff im Golf von Oman war am 10. Oktober. Es betraf Ocean Molica, auch bekannt als Arika Sun, unter panamaischer Flagge. Washington behauptete dann, seinen Antrieb neutralisiert zu haben, ohne die Besatzung zu verletzen. Diese Klarstellung betraf dieses andere Gebäude und kann nicht auf den Huda übertragen werden.

Die Ankündigung kommt am Tag der Gründung der Task Force Iron Gate. Diese amerikanische Struktur zielt auf Landkreisläufe und Routen des Kaspischen Meeres ab, die laut Washington verwendet werden, um Waffen und Waren unter Sanktionen nach Iran zu bringen. Der Streik gegen die Huda ist jedoch Teil der bereits bestehenden Seeblockade.

Das Schicksal der Huda-Besatzung, die Vorkehrungen für die Hilfe für das Schiff und das Ausmaß des Schadens müssen noch präzisiert werden.

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