Caen: Straßenbahnen und Busse ab 12:30 Uhr angepasst

Begrenzte Straßenbahnen, umgeleiteter Bus: Twisto passt sein Netz am Samstag ab 12:30 Uhr an Caen an.

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In Caen,Twisto passt sein Netzwerk anab 12:30 Uhr, Pariser Zeit, diesen Samstag, den 7. November 2026, im Vorgriff auf die Veranstaltung im Stadtzentrum.

Die drei begrenzten Straßenbahnlinien

Das Bulletin des Betreibers, aktualisiert Freitag um 17.50 Uhr, bietet folgende Dienste an:

T1 verkehrt zwischen Hérouville Saint-Clair und Caen Copernicus im Norden, dann zwischen Ifs Jean Vilar und Caen Presquíle im Süden.

T2 ist auf den Caen Campus 2–Caen Copernicus beschränkt.

T3 wird zwischen Fleury Hauts de l’Orne und Caen Presquíle im Umlauf sein.

Der Shuttle des Stadtzentrums wird während der Demonstration nicht reisen. Mehrere Busleitungen werden umgeleitet, während die Leitungen 22, 31 und 34 ohne Änderungen bezüglich der Anordnung angekündigt werden.

Vélolib-Stationen nicht verfügbar

Vélolib Stationen werden auch nicht verfügbar sein, insbesondere für die beiden Zugänge des Bahnhofs und des Place de la République. Die Abweichungen können sich mit der Prozession entwickeln: Das Bulletin des Betreibers ist vor einer Reise zu konsultieren.

CGT fordert weitere Mobilisierung

In apressemitteilung veröffentlicht am 6. November und weitergeleitet von seiner lokalen Gewerkschaft von HérouvilleDie CGT von Calvados fordert die Teilnahme an der Bürgermobilisierung am Samstag und gibt gleichzeitig an, dass sie nicht auf der Initiative ist. Sie kündigt an, dass sie ein abteilungsübergreifendes Treffen vorschlagen wird, um die Weiterverfolgung der Bewegung zu organisieren und den Streik zu entwickeln.

Dieser Aufruf kommt nach dem 5. November. Es drückt die Position der Organisation aus und erlaubt nicht, die Teilnahme an der Mobilisierung dieses Samstags zu messen.

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