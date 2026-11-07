Nantes: Straßenbahnen und Busse ab 12:30 Uhr angepasst

Veranstaltung am 7. November in Nantes: drei Straßenbahnlinien, die Busway und mehrere Busse sind beteiligt. Die wichtigsten Anpassungen angekündigt.

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In Nantes werden die öffentlichen Verkehrswege an diesem Samstag, dem 7. November 2026, aufgrund der im Stadtzentrum angekündigten Veranstaltung geändert. Das offizielle Naolib-Bulletin veröffentlichte eine Warnung von 12:30 Uhr Pariser Zeit bis 3 Uhr Sonntag. Die drei Straßenbahnlinien, die beiden Busbahnen und mehrere Buslinien gehören zu den betreffenden Diensten.

Unterbrechungen auf den drei Straßenbahnlinien

Nach den von Naolib angekündigten und am Freitagabend von der lokalen Presse weitergeleiteten Adaptionen wird die Linie 1 zwischen Chantiers Navals und Herzogin Anne unterbrochen. Linie 2 endet bei 50 Otages. In Linie 3 wird der Verkehr zwischen der Bretagne und dem Hôtel Dieu unterbrochen. Busway 4 wird in Jemmapes halten, gegenüber der Stadt des Kongresses.

Neun Buslinien mit kurzen oder geschnittenen Strecken

Die anderen angekündigten Anpassungen lauten wie folgt:

C1: Unterbrechung zwischen Chanzy und Copernicus; C3: zwischen Hotel Dieu und Copernicus; C6: zwischen Delorme und Chanzy.

C2: Endstation in Talensac; C8 und Linie 26: Endstation in Delorme.

Linie 11: Unterbrechung zwischen Pipay und Copernicus; Linie 12: zwischen Talensac und Pipay; Linie 23: zwischen Copernicus und Talensac.

Auch die Business Mobility Area wird ausnahmsweise geschlossen.

Eine Warnung auch auf dem Flughafen-Shuttle

Naolib meldet den gleichen Störungsbereich auf Busway 5 und dem Flughafen-Shuttle. In der offiziellen Liste sind die entsprechenden Routen nicht aufgeführt. Reisende, die diese Dienste nutzen, müssen ihren Service vor der Abreise überprüfen.

Die Warnung wird weiterhin in dem heute Morgen konsultierten Newsletter angezeigt. Diese Informationen beschreiben daher ein geplantes Schema, das noch nicht identifiziert wurde. Der Alarmbereich von bis zu 3 Stunden garantiert nicht, dass jede Leitung während dieses Zeitraums gestört bleibt. Um eine Reise vorzubereiten oder einer Änderung zu folgen, sind die aktualisierten Informationen im Bereich Verkehrsinformationen von Naolib und seiner Anwendung verfügbar.

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