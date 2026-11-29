Der Sänger und Parolier starb am Samstag, den 28. November, kündigte sein Vertreter an. Mit seinem Cousin Brian Wilson hatte er vor allem « California Girls » und « Good Vibrations » signiert.

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Der Sänger und Parolier starb am Samstag, den 28. November, kündigte sein Vertreter an. Mit seinem Cousin Brian Wilson hatte er vor allem « California Girls » und « Good Vibrations » signiert.

Mike love ist von der eröffnung von california girls zu hören, bevor die anderen stimmen kommen, um ihm zu antworten. Diese Rollenteilung, eine Stimme im Vordergrund und die Harmonien, die den Refrain erweitern, geben einen Eindruck von seinem Platz in den Beach Boys. Der Sänger starb am 28. November 2026, umgeben von seiner Familie, nach seinem Vertreter Katie Altman. Sie hat die Todesursache nicht angegeben.

Von « Surfin » zu « Good Vibrations »

Love trainierte die Beach Boys 1961 in Hawthorne, in der Nähe von Los Angeles, mit seinen Cousins Brian, Carl und Dennis Wilson und ihrem Freund Al Jardine. Brian und mike hatten vor den ersten aufnahmen zusammen bei familientreffen gesungen. Ihr erstes Album, Surfin, erschien Ende 1961 auf dem lokalen Label Candix. Definitiv Safari und 409 folgen. Surfen und Autos geben der Gruppe Themen, die Liebe in leicht zu nehmende Formeln verwandelt, während Brian Wilson die Arbeit an Stimmen und Arrangements vertieft.

Die beiden Cousins unterschrieben « I Get Around », « California Girls » und « Good Vibrations ». Diese Songs zeigen, dass ihre Zusammenarbeit nicht auf den frühen Surfrock beschränkt ist. In « Good Vibrations » dienen die Texte von Love als Faden zwischen Abschnitten mit unterschiedlichen Rhythmen und Farben. Der Song erreichte 1966 den ersten Platz in der amerikanischen Rangliste, als « I Get Around » zwei Jahre zuvor.

Lange Touren zur Anerkennung als Parolier

Liebe blieb auf der Bühne mit den Beach Boys lange nach ihrem ersten Erfolg. Im Jahr 2012 umfasste die 50-Jahr-Jubiläums-Tour Brian Wilson, Love und Jardine. In diesem Jahr verzeichnete die Gruppe auchDarum hat Gott das Radio gemacht, die den dritten Platz im US-Rekordranking erreichte. Love sang dann weiterhin das Repertoire auf Tour, insbesondere mit Bruce Johnston.

Die Rock & Roll Hall of Fame hatte die Beach Boys 1988 ausgezeichnet und die Recording Academy hatte ihnen 2001 einen vollen Karrierepreis verliehen. Im Juni 2025, Songwriters Hall of Fame ausgezeichnet Liebe für seine Arbeit als Schriftsteller. An diesem Abend spielte er vier Songs aus seinem Repertoire mit John Stamos und seiner Band: « California Girls », « I Get Around », « Kokomo » und « Good Vibrations ».

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