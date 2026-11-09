Padel: NXTPLAY, Mitbegründer von Thibaut Courtois, investiert in Gallop Global

NXTPLAY, die von Thibaut Courtois und Gonzalo Vila mitbegründete Plattform, gibt eine Investition in Gallop Global, den Organisator des Emaar Dubai Premier Padel P1, bekannt. Diese erste Investition in das Padel muss die internationale Expansion von Gallop, insbesondere in Asien, und die Entwicklung seines Portfolios an Sportveranstaltungen und Live-Erlebnissen begleiten.

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Pressemitteilung geschickt an Libnanews am 9. November 2026.

NXTPLAY wurde von Thibaut Courtois, dem mehrfachen Europameister, mitbegründet und tätigt seine erste Investition in das Padel durch die Partnerschaft mit Gallop Global, einem in Dubai geborenen Unternehmen, um sein Portfolio an internationalen Veranstaltungen zu entwickeln und neue Chancen auf den globalen Märkten zu nutzen

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, 9. November 2026 – NXTPLAY, die Investmentplattform, die vom Fußballer Thibaut Courtois, mehrfacher Europameister, und Gonzalo Vila mitbegründet wurde, kündigte eine strategische Investition in Gallop Global an, das in Dubai am Ursprung des Emaar Dubai Premier Padel P1 geborene Unternehmen und ein wachsendes Portfolio an Sportveranstaltungen und Live-Erlebnissen international. Diese Operation ist NXTPLAYs erste Investition in das Padel, eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt.

Diese Investition ebnet den Weg für eine langfristige strategische Partnerschaft, die die Investmentvision von NXTPLAY, das internationale Netzwerk und die Expertise in Sport und Medien mit der bewährten Expertise von Gallop Global bei der Entwicklung, Vermarktung und Organisation von Großveranstaltungen verbindet.

Gallop Global etablierte sich schnell als aufstrebender Player in der internationalen Eventbranche. Sein Flaggschiff-Event, der Emaar Dubai Premier Padel P1, ist zu einem wichtigen Ereignis des Premier Padel-Kalenders geworden und zieht die VAE zu den besten Spielern der Welt und einem internationalen Publikum.

Auf dieser Grundlage setzt Gallop Global eine internationale Wachstumsstrategie um, die sich auf die Erweiterung seines Portfolios an eigenen Konzepten, den Eintritt in neue Märkte und die Entwicklung langfristiger Partnerschaften konzentriert. Es untersucht Möglichkeiten in Asien und anderen internationalen Destinationen, konzentriert sich auf groß angelegte deklimatierbare Veranstaltungsformate und schafft nachhaltigen Geschäftswert.

Durch diese Partnerschaft wollen NXTPLAY und Gallop Global ihre jeweiligen Fähigkeiten, Beziehungen und internationale Reichweite kombinieren, um die nächste Phase der Entwicklung der Gesellschaft zu unterstützen.

Thibaut Courtois, Mitbegründer von NXTPLAY, sagte:

« Ich habe seit Jahren eine Leidenschaft für das Padel und bin der Circuit. » Turniere wie Dubai zeigen, wie schnell dieser Sport voranschreitet und welche Atmosphäre er für Spieler und Fans schafft. Sport war schon immer viel mehr als ein Wettbewerb. Es schafft Bindungen und bringt Menschen auf der ganzen Welt zusammen. Durch NXTPLAY wollen wir in Unternehmen investieren, die eine klare Vision und Ambition haben, etwas Sinnvolles zu schaffen, und das Padel ist ein Bereich, in dem wir viel zu bringen haben, von unserem Netzwerk und unserer Erfahrung im Sport zu unserem Medienpublikum. Gallop Global hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, außergewöhnliche Veranstaltungen zu organisieren, und wir glauben, dass es ein großes Potenzial gibt, dieses Know-how in neue Märkte zu exportieren. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen werden

Gonzalo Vila, CEO und Mitbegründer von NXTPLAY, fügte hinzu:

Unsere Investition in Gallop spiegelt unser Vertrauen in sein Wirtschaftsmodell, seine Führung und sein internationales Potenzial wider. Das Padel ist ein strategischer Sektor für NXTPLAY, und Gallop bietet uns einen soliden Anker in diesem Sport und im Nahen Osten. Das Team hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine solide Grundlage geschaffen, seine operativen Fähigkeiten durch internationale Großveranstaltungen demonstriert und ein ehrgeiziges Portfolio von Projekten aufgebaut. Wir sehen eine echte Chance, eng mit ihm zusammenzuarbeiten und nicht nur Kapital, sondern auch strategische Unterstützung, Geschäftspartnerschaften und den Zugang zu unserem Netzwerk zu bringen, wenn sich die Gesellschaft in ihrem Umfang verändert

Iván Modia, CEO und Mitbegründer von Gallop Global, sagte:

« Die Aufnahme von NXTPLAY als Investor und strategischer Partner ist ein wichtiger Schritt für Gallop. » Von Anfang an war es unser Ziel, ein internationales Unternehmen aufzubauen, das in der Lage ist, unverwechselbare Eventimmobilien in mehreren Märkten zu erstellen, zu halten und zu entwickeln. Thibaut, Gonzalo und das NXTPLAY-Team bei uns zu haben, bringt uns eine wertvolle Erfahrung und ein Beziehungsnetzwerk sowie eine gemeinsame unternehmerische Vision. Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit, unsere internationale Wachstumsstrategie umzusetzen und ein neues Kapitel für Gallop zu eröffnen. »

Diese Ankündigung geht der Ausgabe des Emaar Dubai Premier Padel P1 im Jahr 2026 im Hamdan Sports Complex voraus, wo NXTPLAY an der Seite von Gallop Global stehen wird, während das Turnier wieder die besten Spieler der Welt in Dubai zusammenbringt. In dieser Dynamik markiert die Partnerschaft mit NXTPLAY einen wichtigen Schritt in der neuen Wachstumsphase von Gallop Global und stärkt seine internationale Expansionsstrategie und sein Ziel, ein diversifiziertes Portfolio an weltweit führenden Eventimmobilien zu entwickeln.

Über NXTPLAY

NXTPLAY Capital ist eine Medien- und Investitionsplattform für den Sport mit Sitz in Madrid, die von Thibaut Courtois und Gonzalo Vila mitbegründet wurde. NXTPLAY investiert in Unternehmen und schafft sie in den Bereichen Sport, Medien und Unterhaltung, mit einem Portfolio, das Fußballvereine, Motorsport, Verbrauchermarken und Padel umfasst.

NXTPLAY kombiniert Kapital, Medienpublikum, Verbindungen zu Athleten und der Branche sowie einen aktiven und engagierten Partnerschaftsansatz, um ambitionierten Teams zu helfen, ihr Wachstum zu beschleunigen, ihre Marken zu entwickeln und neue Märkte zu erobern.

Über Gallop Global

Gallop Global wurde 2023 in Dubai gegründet und ist ein in Dubai gegründetes Investment- und Eventmanagement-Unternehmen, das sich auf die Schaffung, den Erwerb, die Entwicklung und die Kommerzialisierung von geistigem Eigentum bei internationalen Veranstaltungen spezialisiert hat.

Mit einem wachsenden Portfolio an proprietären Konzepten und internationalen Partnerschaften kombiniert das Unternehmen strategische Investitionen, Geschäftsentwicklung und operative Expertise, um wichtige Veranstaltungen und Erfahrungen zu organisieren.

Zu seinen Flaggschiff-Immobilien gehört das Emaar Dubai Premier Padel P1, eines der Hauptturniere der Premier Padel-Strecke, neben einem wachsenden Portfolio von Projekten im Nahen Osten und Asien.

Redaktionelle Genauigkeit: Die Ausgabe 2026 des Emaar Dubai Premier Padel P1 findet vom 8. bis 15. November im Hamdan Sports Complex statt.

Titelbild: Thibaut Courtois während Belgien-USA, 6. Juli 2026.Bryan Berlin / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Boxen und typografische Zusammensetzung Libnanews, unter der gleichen Lizenz.

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